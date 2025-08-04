Tuần phim Bùi Thạc Chuyên: Từ giải thưởng LHP Cannes đến cơn sốt “Địa đạo”

Chương trình mang đến 8 phim (6 phim truyện, 2 phim tài liệu). Mỗi tác phẩm phản ánh góc nhìn cá nhân của đạo diễn, khám phá chiều sâu con người và xã hội Việt Nam trong nhiều giai đoạn.

(Ảnh: TPD)

Từ 15-24/8 tại Hà Nội sẽ diễn ra tuần phim "Mặt trời trong bóng tối: Tuần lễ phim đạo diễn Bùi Thạc Chuyên" với 8 tác phẩm tiêu biểu của ông.

Sự kiện diễn ra tại Rạp Ngọc Khánh (523 Kim Mã), Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng Điện ảnh TPD (thuộc Hội Điện ảnh Việt Nam) tổ chức, Viện Phim Việt Nam và hãng Tunnel Films phối hợp thực hiện.

Đây là cơ hội cho khán giả nhìn lại hơn hai thập kỷ sáng tạo điện ảnh của một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt Nam đương đại. Đặc biệt là sau thành công của "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" (2025) - phim chiến tranh hiếm hoi tại Việt Nam không sử dụng vốn Nhà nước- thu 172 tỷ đồng doanh thu.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên trên bối cảnh phim "Địa đạo." (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Chương trình chiếu 8 bộ phim gồm 6 phim truyện "Cuốc xe đêm" (2000), "Sống trong sợ hãi" (2005), "Chơi vơi" (2009), "Lời nguyền huyết ngải" (2012), "Tro tàn rực rỡ" (2022) và "Địa đạo" (2025); cùng hai phim tài liệu "Tay đào đất" (2002), "Không sợ hãi" (2022).

Các tác phẩm của ông đều phản ánh chiều sâu con người và lịch sử, văn hóa, xã hội Việt Nam qua những lăng kính cá nhân.

"Cuốc xe đêm" về số phận những người tha hương cầu thực tại phố thị, thường được nhắc đến là dấu ấn lớn đầu tiên của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên khi nhận giải ba hạng mục Cinéfondation (cho phim ngắn, phim tốt nghiệp), Liên hoan phim Quốc tế Cannes năm 2000.

Giai đoạn từ 2002-2005, đạo diễn có phim truyện "Sống trong sợ hãi" về một cựu binh Việt Nam Cộng hòa mưu sinh bằng nghề gỡ bom mìn - câu chuyện có thật được ông phản ánh trong phim tài liệu "Tay đào đất."

Năm 2009, "Chơi vơi" đoạt giải của Liên đoàn các Nhà phê bình phim quốc tế (FIPRESCI) tại Liên hoan phim Venice. Năm 2022, phim "Tro tàn rực rỡ" (2022), chuyển thể từ truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư, nhận giải Khinh khí cầu vàng (Montgolfière d'or) tại Liên hoan phim Quốc tế Ba Châu Lục (Festival des 3 Continents, Pháp) dành cho điện ảnh châu Á, Phi và Mỹ Latin.

Gần đây nhất trong thể loại tài liệu, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên làm phim "Không sợ hãi" về hành trình chống COVID-19 gian nan tại Thành phố Hồ Chí Minh - một trong những cao điểm của Việt Nam giai đoạn đại dịch.

(Ảnh tổng hợp)

Cùng với nhiều giải thưởng trong nước như Cánh diều, giải Liên hoan phim Việt Nam... đạo diễn Bùi Thạc Chuyên không chỉ ghi dấu với khán giả trong nước, mà còn góp phần đưa điện ảnh Việt đến gần hơn với thế giới.

Bên cạnh các phim truyện, hai phim tài liệu sẽ được giới thiệu trong một buổi chuyên đề riêng, bàn về thực hành phim tài liệu – lĩnh vực gắn bó chặt chẽ với phương pháp làm phim thực địa mà đạo diễn luôn kiên trì theo đuổi.

Sau chiếu phim sẽ có một số buổi trò chuyện chuyên môn, giao lưu cùng đạo diễn và êkíp làm phim. Các buổi chiếu phi lợi nhuận, khán giả đóng góp tùy tâm vào quỹ ủng hộ quỹ trỗ hợ người làm phim trẻ.

Lịch chiếu phim (cập nhật trên fanpage của Trung tâm TPD):

15/8 – "Sống trong sợ hãi"|Giao lưu với đạo diễn và đoàn làm phim

16/8 – "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối"|Giao lưu với đạo diễn

17/8 – "Cuốc xe đêm" và "Lời nguyền huyết ngải"|Giao lưu với đạo diễn và đoàn làm phim

20/8 – “Tro tàn rực rỡ”|Giao lưu với đạo diễn

21/8– "Cuốc xe đêm" và "Lời nguyền huyết ngải"

22/8 – "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" |Giao lưu với đạo diễn

23/8 – "Chơi vơi"|Giao lưu với đạo diễn và đoàn làm phim

24/8 – "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối."

Nguồn vov.vn