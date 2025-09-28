Phú Thọ 24h
Tưng bừng cờ hoa ngày Đại hội

Trong hai ngày (29-30/9), tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh sẽ chính thức diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Những ngày này tại phường Việt Trì, khắp các tuyến phố, trụ sở cơ quan, đơn vị trên địa bàn rực rỡ sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc; băng rôn, khẩu hiệu và pano áp phích hướng về Đại hội. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ thi đua lập thành tích, khí thế hướng về ngày hội lớn với tinh thần đoàn kết, khát vọng xây dựng quê hương Đất Tổ vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Trung tâm phường Việt Trì trước ngày hội lớn

Cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới trên quê hương Đất Tổ

Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh - nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Cờ hoa rực rỡ tại khu vực sảnh Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh

Pano, áp phích khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I - Kỳ Đại hội đặc biệt sau khi thực hiện sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình đã mở ra một không gian phát triển mới

Các hạng mục thi công cuối cùng tại Nhà Văn hóa tỉnh đã hoàn thiện - sẵn sàng cho ngày hội lớn

Sắc đỏ rực rỡ ngập tràn khắp phố phường

Trang hoàng cổng chào dẫn vào khu vực tổ chức Đại hội

Băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội tại các tuyến phố chính

Không khí chào mừng Đại hội tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn

Và cả tại các nhà hàng, quán coffee

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ hướng về Đại hội XIV của Đảng

Các tuyến đường cờ cũng được các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình trang hoàng dọc phố

Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững vàng bước vào kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng

Đức Anh


