Công ty Hải Minh Anh: Khai trương và giới thiệu sản phẩm mới

Sáng 27/9, Công ty TNHH kinh doanh thương mại sản xuất Hải Minh Anh, xã Tam Đảo tổ chức Lễ khai trương và giới thiệu sản phẩm rượu men lá Tam Đảo.

Dự lễ khai trương và giới thiệu sản phẩm có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH kinh doanh thương mại sản xuất Hải Minh Anh.

Công ty TNHH kinh doanh thương mại sản xuất Hải Minh Anh thành lập năm 2021, thời kỳ đầu, công ty tập trung đầu tư dây chuyền sản xuất công nghệ Nhật Bản, chuyên sản xuất nước uống tinh khiết, nước ion kiềm mang thương hiệu Tam Đảo, với sản lượng 500 thùng/ngày.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và các đại biểu cắt băng khai trương và giới thiệu sản phẩm mới của Công ty TNHH kinh doanh thương mại sản xuất Hải Minh Anh.

Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu thị trường, năm 2024, công ty tiếp tục đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất rượu men lá mang thương hiệu Tam Đảo với công suất gần 3.000 lít/ngày. Quy trình sản xuất là sự kết hợp hài hòa, uyển chuyển giữa phương pháp sản xuất rượu cổ truyền và ứng dụng dây chuyền công nghệ tiên tiến của châu Âu.

Bên cạnh sản phẩm chủ lực là rượu men lá Tam Đảo, công ty đã cho ra đời nhiều dòng sản phẩm đặc trưng như rượu Whisky Tam Đảo, rượu Thái Sơn Tửu, Rượu Mộc Liên Hương và chuẩn bị cho ra đời rượu Vodka Tam Đảo. Hiện, công ty đang giải quyết việc làm cho hơn 40 lao động, thu nhập bình quân hơn 9,5 triệu đồng/tháng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và các đại biểu tham quan xưởng sản xuất rượu men lá của Công ty TNHH kinh doanh thương mại sản xuất Hải Minh Anh.

Thời gian tới, công ty sẽ phối hợp với các đối tác, cơ quan, ban ngành, địa phương triển khai xây dựng vùng trồng lúa nguyên liệu tại địa phương, xúc tiến đầu tư mô hình chăn nuôi lợn sạch Tam Đảo. Cùng đó, tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm, phấn đấu đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên, đưa sản phẩm của công ty trở thành sản phẩm du lịch của tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai trương và giới thiệu sản phẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Công ty TNHH kinh doanh thương mại sản xuất Hải Minh Anh.

Đồng chí đề nghị công ty tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; từng bước mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm cho người lao động địa phương.

Đồng thời, sớm có kế hoạch phối hợp với các địa phương xây dựng vùng trồng lúa cung cấp nguồn nguyên liệu tại chỗ và đầu tư chăn nuôi lợn sạch, tạo nên mô hình kinh tế tuần hoàn, vững chắc. Qua đó đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trần Tỉnh