Tuổi trẻ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Trong dòng chảy của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, không gian mạng trở thành “trận địa” then chốt trong cuộc đấu tranh tư tưởng. Tại vùng đất cội nguồn Phú Thọ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) không chỉ là lực lượng xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội mà còn khẳng định vai trò là “quân tiên phong”, những “chiến sĩ tinh nhuệ” trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Nhận diện “trận địa” và sứ mệnh của thế hệ trẻ

Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bảo vệ nền tảng này là nhiệm vụ sống còn, quyết định sự tồn vong của chế độ. Trong bối cảnh Internet và mạng xã hội bùng nổ, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng sự đa chiều, ẩn danh và tốc độ lan tỏa nhanh của không gian mạng để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”. Chúng tập trung tấn công vào giới trẻ - đối tượng nhạy bén với công nghệ nhưng đôi khi còn thiếu bản lĩnh chính trị và kinh nghiệm sống.

ĐVTN tại các chi đoàn trường học của xã Hy Cương duy trì văn hóa đọc để nâng cao nhận thức chính trị và tạo nền tảng kiến thức phục vụ nhiệm vụ, công tác chuyên môn.

Phú Thọ với vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời là vùng đất cội nguồn dân tộc luôn là địa bàn được các đối tượng xấu chú ý. Trước tình hình đó, việc triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã được Tỉnh Đoàn Phú Thọ cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp thiết thực.

Với phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “Lấy xây để chống”, tuổi trẻ Đất Tổ xác định rõ: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là những khẩu hiệu khô cứng mà là sự hiện diện tích cực, có trách nhiệm trên không gian mạng. Theo đó, các cấp bộ Đoàn chú trọng xây dựng “tuyến phòng thủ” từ nhận thức, bản lĩnh chính trị cho ĐVTN. Việc học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng được triển khai linh hoạt thông qua các nền tảng trực tuyến, các cuộc thi tìm hiểu trên ứng dụng “Thanh niên Việt Nam”.

Việc giáo dục truyền thống lịch sử, lòng tự hào về quê hương Đất Tổ được lồng ghép khéo léo qua các video ngắn, infographic sinh động, giúp ĐVTN hiểu rõ giá trị của độc lập, tự do và vai trò lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn chủ động “phủ xanh” thông tin tích cực khi mỗi tài khoản Facebook, Zalo, TikTok của ĐVTN Phú Thọ được định hướng trở thành một kênh truyền thông chính thống.

Do đó, khi một thông tin xấu độc tung ra, hàng nghìn ĐVTN đã đồng loạt chia sẻ những câu chuyện về gương người tốt, việc tốt, những thành tựu phát triển của tỉnh... Đây cũng chính là một cách làm hay nhằm “pha loãng” độc hại bằng sự tử tế và sự thật.

Những cách làm sáng tạo

Điểm sáng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Phú Thọ chính là sự chuyển đổi từ lý luận sang các mô hình thực tiễn, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Mô hình “Câu lạc bộ Lý luận trẻ” là một ví dụ điển hình khi được triển khai từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường... Các câu lạc bộ Lý luận trẻ không sinh hoạt theo lối mòn mà thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm “mở”, tranh luận về các vấn đề nóng trên mạng xã hội. Khi có một trào lưu (trend) tiêu cực hoặc thông tin xuyên tạc về lịch sử, các thành viên câu lạc bộ lập tức viết bài phân tích, bẻ gãy luận điệu sai trái bằng dẫn chứng khoa học, lịch sử thuyết phục. Cùng với đó, Tỉnh Đoàn Phú Thọ đã xây dựng và vận hành hiệu quả trang Fanpage “Tuổi trẻ Đất Tổ” cùng hệ thống các trang của các đoàn cơ sở.

Điểm khác biệt ở đây là sự kết nối liên hoàn, khi phát hiện một tài khoản phản động phát tán thông tin xuyên tạc về các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hay tình hình địa phương, hệ thống này lập tức kích hoạt cơ chế báo cáo (report) tập thể, đồng thời đăng tải bài viết đính chính để định hướng dư luận chỉ trong vài giờ.

Những hoạt động thanh niên tình nguyện vì cộng đồng là minh chứng sống động cho sức trẻ trong tham gia phát triển KT-XH, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Ảnh: ĐVTN xã Vĩnh Hưng tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực.

Mô hình “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” của ĐVTN trong tỉnh không chỉ được duy trì mà đã trở thành thói quen của thanh niên Phú Thọ. Bằng cách chia sẻ hàng chục nghìn bài viết về tinh thần tình nguyện, chuyển đổi số, hay những tấm gương hiếu thảo, ĐVTN góp phần tạo ra một môi trường mạng sạch, khiến những thông tin xuyên tạc trở nên lạc lõng và dễ dàng bị nhận diện là giả mạo.

Bên cạnh đó, việc sử dụng khung ảnh đại diện, biểu tượng truyền thông mang thông điệp về bảo vệ Đảng, chủ quyền quốc gia trong các dịp lễ lớn cũng tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, khẳng định sự đoàn kết và niềm tin tuyệt đối của thế hệ trẻ vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song công tác đấu tranh trên không gian mạng vẫn đặt ra nhiều thách thức khi các thế lực thù địch liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo dựng tin giả (Deepfake) tinh vi hơn.

Xác định trong đấu tranh trên mạng “chậm là thua”, nên càng cần phải cung cấp thông tin chính thống nhanh nhất có thể để chiếm lĩnh niềm tin của Nhân dân. Do đó, các bài viết đấu tranh, phản bác không được khô cứng mà phải dùng ngôn ngữ của thanh niên, hình ảnh của thanh niên để tác động vào cảm xúc và nhận thức của họ. Cần sự hiệp đồng chặt chẽ hơn nữa giữa Đoàn thanh niên với các cơ quan an ninh mạng, Ban Tuyên giáo và Dân vận để nhận diện đúng đối tượng, có biện pháp xử lý đồng bộ.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là việc riêng của các nhà lý luận, mà là trách nhiệm thân thiết của mỗi ĐVTN. Với tuổi trẻ Phú Thọ - những người con đang sinh sống trên vùng đất Tổ tiên, trách nhiệm ấy càng thiêng liêng hơn. Nhằm phát huy hơn nữa vai trò này, Đoàn thanh niên các cấp cần tiếp tục bồi dưỡng “sức đề kháng” cho ĐVTN thông qua việc trang bị kỹ năng nhận diện tin giả, kỹ năng phản biện xã hội và đặc biệt là nuôi dưỡng lòng yêu nước nồng nàn. Mỗi ĐVTN phải là một “màng lọc” thông minh, biết gạn đục khơi trong, biết bảo vệ lẽ phải và kiên quyết bài trừ cái xấu.

Không gian mạng là ảo, nhưng tác động là thật và hệ quả là khôn lường. Bằng sức trẻ, sự sáng tạo và bản lĩnh chính trị vững vàng, ĐVTN Phú Thọ đã và đang chứng minh là lực lượng kế tục trung thành, xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng. Họ chính là những “viên gạch hồng” góp phần xây đắp bức tường thành vững chắc, bảo vệ vững chãi nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số, xứng danh với truyền thống hào hùng của quê hương Đất Tổ.

