Tuyên truyền pháp luật, kỹ năng phòng chống tội phạm cho gần 3.000 học sinh

Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an các xã Lương Sơn, Cao Dương tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng phòng, chống tội phạm trong thanh, thiếu niên cho gần 3.000 học sinh tại các trường học trên địa bàn.

Các cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã trao đổi, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho học sinh Trường TH&THCS Tân Vinh, xã Lương Sơn.

Chương trình được triển khai với chủ đề “Phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng, nhóm đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập đông người mang theo hung khí nguy hiểm, giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh”.

Học sinh Trường THPT Lương Sơn tham gia buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

Qua theo dõi, thời gian gần đây, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 19 vụ, 197 đối tượng là người dưới 18 tuổi, thu giữ nhiều phương tiện, hung khí nguy hiểm liên quan đến các vụ việc. Trước thực tế đó, Phòng CSHS đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền tại các trường học, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh, đồng thời phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, nhất là chính quyền cấp xã, lực lượng Công an cơ sở và nhà trường trong phối hợp giáo dục, răn đe, quản lý thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm.

Theo kế hoạch, việc tuyên truyền tập trung vào 2 mục tiêu chính: phát huy trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể trong phát hiện, giáo dục, ngăn chặn hành vi tụ tập, mang theo hung khí, gây rối, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực; xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong quá trình thực hiện, đảm bảo đúng quy định pháp luật, tránh tình trạng đưa danh sách thanh, thiếu niên vi phạm một cách tràn lan, ảnh hưởng đến tâm lý và tương lai của các em.

Cán bộ Phòng CSHS trao đổi với học sinh tại buổi tuyên truyền.

Hoạt động tuyên truyền được thực hiện sinh động, hấp dẫn thông qua hình thức thuyết trình, đối thoại, hỏi - đáp trực tiếp. Các học sinh được xem clip, hình ảnh thực tế, cùng trao đổi, đặt câu hỏi để hiểu rõ hơn về hậu quả pháp lý và xã hội của hành vi vi phạm. Các cán bộ Phòng CSHS và Công an xã đã trực tiếp giải đáp, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, tự bảo vệ bản thân, ứng xử khi xảy ra mâu thuẫn.

Buổi tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh trong việc tuân thủ pháp luật, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Mạnh Hùng