U23 Việt Nam giành chiến thắng đầu tiên

Tối 3/9, U23 Việt Nam bước vào trận đấu mở màn tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 trên sân vận động Việt Trì.

Dự khán trận đấu có các đồng chí: Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Cục Thể thao Việt Nam; Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng đại diện nhà tài trợ, đồng hành...

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu xuống sân động viên cầu thủ 2 đội trước trận đấu

Bước vào trận đấu với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của đông đảo khán giả, các cầu thủ U23 Việt Nam nhanh chóng đẩy cao đội hình, thi đấu dồn ép U23 Bangladesh. Nhiều cơ hội dứt điểm đã được tạo ra. U23 Việt Nam không phải chờ đợi quá lâu bởi chỉ sau 15 phút, sau đường chọc khe tinh tế của Đình Bắc, Ngọc Mỹ thoải mái khống chế bóng trong vòng cấm, trước khi hạ gục thủ môn Mehdi Hasan với cú sút kĩ thuật bằng lòng trong chân phải vào góc xa khung thành, mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam ra sân với đội hình mạnh

Có bàn thắng mở tỷ số, U23 Việt Nam chơi đầy hưng phấn nhưng không ghi được thêm bàn thắng nào trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam vẫn là đội chơi áp đảo hơn. Đến phút 83, từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái theo hướng lên bóng của U23 Việt Nam, Lý Đức băng vào đánh đầu chuyền cho Viktor Lê chạm bóng cận thành tung lưới thủ môn Mehdi Hasan, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà trước U23 Bangladesh.

Các cầu thủ U23 Việt Nam chủ động chơi dồn ép đối thủ

Trong những phút thi đấu còn lại, sự xuất sắc và tập trung của thủ môn Mehdi Hasan đã giúp U23 Bangladesh tránh một trận thua đậm trước U23 Việt Nam trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ ở trận mở màn bảng C vòng loại U23 châu Á 2026.

Kết quả này giúp U23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng, còn U23 Bangladesh đứng cuối bảng.

Tại buổi họp báo sau trận đấu, Trợ lý Hassan Al Mamum của U.23 Bangladesh khẳng định U23 Việt Nam là tập thể mạnh và gắn kết, nên đại diện Trung Á bại trận dù đã rất cố gắng. U23 Bangladesh đã phòng ngự đầy nỗ lực dù sớm bị lọt lưới.

Đông đảo khán giả đến sân Việt Trì cỗ vũ, tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trẻ

Với nhiều pha cản phá, thủ môn Srabon của U23 Bangladesh nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Srabon khẳng định: Dù đã cố gắng, đội Bangladesh vẫn không thoát khỏi việc bị thủng lưới. Tôi không đánh giá bất cứ cầu thủ U23 Việt Nam cụ thể nào. Họ là tập thể hợp nhất, cùng tấn công và cùng phòng ngự. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để cản phá những pha tấn công, nhưng vẫn không tránh khỏi bàn thua. Chúng tôi còn 2 trận đấu và phải cố gắng hết sức...

Nhóm Phóng viên