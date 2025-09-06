U23 Yemen: Chiến thắng phút bù giờ

Tiếp tục các trận thi đấu thuộc Bảng C, vòng loại U23 châu Á 2026, chiều 6/9 trên Sân vận động Việt Trì đã diễn ra trận thi đấu giữa đội tuyển U23 Bangladesh gặp U23 Yemen. Cả 2 đội đều chịu sức ép lớn, do đó họ đều muốn giành chiến thắng trận này để tạo đà cho lượt trận cuối và có cơ hội vào vòng trong. Trận đấu vì thế diễn ra căng thẳng, quyết liệt, hấp dẫn.

Cả 2 đội đều muốn giành chiến thắng để có cơ hội vào vòng trong

Được đánh giá cao hơn, U23 Yemen là đội chiếm thế chủ động, nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra trước khung thành đối thủ. Ngay phút thứ 6, đội bóng áo đỏ đã đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành U23 Bangladesh. Tuy nhiên, sự tập trung của hàng thủ đã giúp U23 Bangladesh đứng vững.

Ở bên kia chiến tuyến, U23 Bangladesh cũng có những pha phản công chất lượng. Tuy vậy, trong suốt thời gian thi đấu hiệp 1 đã không có bàn thắng nào được ghi.

Tình huống đá phạt hàng rào nguy hiểm từ phía U23 Bangladesh

Sau giờ nghỉ, U23 Yemen dốc toàn lực tấn công. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 87, khi đội trưởng Rahman Jony của U23 Bangladesh chơi cao chân và phải nhận thẻ vàng thứ hai.

Trận đấu vì thế diễn ra căng thẳng, quyết liệt, hấp dẫn

Trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, U23 Yemen đã tận dụng được lợi thế hơn người. Phút 90+4, Abdo Al Awami ghi bàn thắng quý như vàng, giúp U23 Yemen giành chiến thắng quan trọng. Kết quả này tạo ra sức ép lớn lên U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Singapore diễn ra sau đó.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ U23 Yemen

Chung cuộc, U23 Yemen giành chiến thắng trước U23 Bangladesh với tỷ số 1 – 0.

Lê Hoàng