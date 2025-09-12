UBND xã Hy Cương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

{title}
Nhân kỷ niệm 71 năm Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954-19/9/2025) và 56 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/7 năm Kỷ Dậu 1969 - 21/7 năm Ất Tỵ 2025), sáng 12/9, UBND xã Hy Cương thành kính tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tới dự có đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Trung đoàn 652.
Lãnh đạo và Nhân dân xã Hy Cương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lãnh đạo xã Hy Cương đã dâng hương, hoa tưởng nhớ và tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc công lao trời biển của Người; nguyện khắc ghi lời Bác dạy và làm theo lời căn dặn cách đây 71 năm Người về thăm Đền Hùng và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, đồng tâm nhất trí, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng xã Hy Cương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc xứng đáng là vùng đất địa linh nhân kiệt của quê hương Đất Tổ Vua Hùng.
Đồng chí Tạ Ngọc Yến, Bí thư Đảng uỷ xã thắp nén tâm hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Nguyễn Thu Hiền, Chủ tịch UBND xã thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lễ tưởng niệm 56 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã thể hiện lòng tri ân, tưởng nhớ tới công lao của "vị cha già dân tộc”, nhằm giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ trẻ noi theo.
Sau lễ dâng hương, các đại biểu và lãnh đạo địa phương cùng Nhân dân trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Khu Lưu niệm.
