Ưu tiên luồng xanh trong triển khai các dự án nhà ở cho thuê

Sáng 25/6, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp cho ý kiến vào báo cáo, đề xuất triển khai thực hiện Công điện số 19/CĐ-BXD của Bộ Xây dựng về đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời xem xét dự thảo chỉ đạo của UBND tỉnh về mục tiêu khởi công ít nhất 1 dự án nhà ở cho thuê và 1 dự án nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách ngay trong tháng 6/2026. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cơ bản thống nhất với các nội dung đề xuất của Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan. Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, tham mưu tỉnh bố trí nguồn ngân sách đầu tư nhà ở công vụ; ưu tiên bố trí quỹ đất sạch cho các dự án nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, đối với các dự án nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ cần ưu tiên luồng xanh trong giải quyết thủ tục hành chính để triển khai trong thời gian sớm nhất, đảm bảo quỹ nhà ở công vụ, nhà ở cho thuê đối với cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy hành chính của tỉnh và các đối tượng khác theo quy định.

Các sở, ngành liên quan cần khẩn trương hoàn thiện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ trình UBND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Ngọc Anh - Mạnh Khiêm