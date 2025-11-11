Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khảo sát tình trạng xuống cấp cầu Sông Lô

Chiều 11/11, đoàn khảo sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ để khảo sát tình trạng xuống cấp cầu Sông Lô thuộc địa phận xã Đoan Hùng nhằm đóng góp thêm vào Luật Xây dựng (sửa đổi).

Cùng đi có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương. Đồng chí Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với đoàn. Cùng làm việc có các đồng chí: Quách Tất Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và đoàn công tác khảo sát tại cầu Sông Lô

Đồng chí Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn khảo sát kiểm tra thực địa tại cầu Sông Lô

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đang xem xét thông qua Luật Xây dựng (sửa đổi), trong đó có điểm hết sức quan trọng và mới trong dự thảo Luật là giảm thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm nhưng phải đảm bảo chất lượng an toàn tuyệt đối cho công trình xây dựng, đặc biệt là các công trình có tính cộng đồng cao; tuyệt đối không để giảm thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình cấp phép, thẩm định mà buông lỏng quản lý chất lượng công trình, gây dư luận không tốt.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải đề nghị các đại biểu đóng góp thêm các ý kiến nhằm hoàn thiện Luật Xây dựng (sửa đổi)

Quang cảnh buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi làm việc

Việc khảo sát tình trạng xuống cấp của cầu Sông Lô nhằm thu thập thông tin thực tiễn, trực tiếp phục vụ công tác lập pháp của Quốc hội, từ đó nhận diện những bất cập, chưa hoàn thiện trong chính sách, luật để có những kiến nghị nhằm hoàn thiện dự án Luật, đảm bảo tính khả thi và siết chặt kỷ cương, quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu đóng góp một số ý kiến tại buổi làm việc

Cầu Sông Lô có tổng mức đầu tư 231 tỷ đồng, khởi công năm 2011 và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2015, do Sở NN&PTNT Phú Thọ (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) làm chủ đầu tư nhằm mục đích phòng, chống thiên tai và tạo điều kiện phát triển kinh tế cho các xã khó khăn của huyện Đoan Hùng (cũ).

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trần Văn Khải phát biểu tại buổi làm việc

Năm 2024, UBND tỉnh đã chỉ đạo sở Xây dựng thực hiện công tác kiểm định, đánh giá an toàn cho 47 cầu trên hệ thống đường bộ của tỉnh, trong đó có cầu sông Lô. Theo kết quả kiểm định của Trung tâm kỹ thuật đường bộ, Cục đường bộ Việt Nam ngày 20/12/2024 và kết quả kiểm tra cầu định kỳ cầu thường xuyên của Công ty cổ phần đường bộ Phú Thọ sau mùa mưa bão năm 2024, cầu Sông Lô đã phát sinh một số hư hỏng tại các trụ T3, T4,T5,T6; rạn nứt mặt đường bê tông...

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu ý kiến về thực trạng, giải pháp khắc phục cầu Sông Lô

Năm 2025, do ảnh hưởng của các cơn bão số 5, 10 và 11, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức phân luồng giao thông qua cầu Sông Lô để bảo đảm an toàn cho người dân. Đặc biệt từ ngày 27/10, Sở Xây dựng đã có thông báo tạm dừng khai thác công trình cầu, phân luồng tổ chức giao thông qua cầu Sông Lô để khảo sát và đánh giá nhằm đưa ra giải pháp khắc phục.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận về vai trò của các đơn vị tư vấn, giám sát, thi công; các tiêu chuẩn trong thi công cầu đường bộ... nhằm hoàn thiện Luật Xây dựng để trình Quốc hội xem xét, ban hành.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị Luật Xây dựng (sửa đổi) cần quy định rõ việc phân cấp, phân quyền phải gắn trách nhiệm với chính quyền địa phương được phân quyền; cho phép thành lập Ban Quản lý dự án xây dựng cấp xã phù hợp với điều kiện thực tế, gắn với năng lực, nguồn lực của cấp xã, phường; có quy định về chi phí để lựa chọn đơn vị tư vấn khi xây dựng dự án; cấp đủ kinh phí duy tu bảo dưỡng các công trình sau khi đưa vào sử dụng; có quy định về quy trình thuê tư vấn và có cơ chế đặc thù để xử lý các công trình trong tình trạng khẩn cấp; có quy định cụ thể về việc thuê chuyên gia có đủ năng lực, trình độ để giám sát công trình trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao những ý kiến đóng góp của tỉnh Phú Thọ đóng góp vào Luật Xây dựng (sửa đổi) trước khi Quốc hội đưa ra bàn bạc, xem xét. Đối với sự cố của cầu Sông Lô đã bộc lộ rõ một số bất cấp trong thi công, hậu kiểm công trình xây dựng có liên quan đến Luật Xây dựng cần bổ sung, sửa đổi.

Đồng chí cũng nêu rõ, việc phân cấp, phân quyền phải gắn chặt với năng lực thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí cũng đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ cần khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục sự cố để bảo đảm sinh hoạt và an toàn cho người dân khi tham gia lưu thông qua cầu Sông Lô. Đồng thời tiếp tục làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm những vi phạm liên quan đến sự cố cầu Sông Lô; tiếp tục rà soát, kiểm tra, đánh giá lại độ an toàn của hệ thống cầu đường bộ trên địa bàn tỉnh...

Đối với các đóng góp của tỉnh Phú Thọ, đoàn công tác sẽ báo cáo với Quốc hội để xem xét, đưa vào dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi).

Phan Cường- Lê Hoàng