“Vai diễn cuối cùng” giành 3 giải lớn cuộc thi sáng tạo phim ngắn trong 24 giờ

Bộ phim “Vai diễn cuối cùng” của đội aeX Team đã xuất sắc giành 3 giải thưởng lớn tại cuộc thi phim ngắn Cuộc đua sản xuất Media24h 2025. Cuộc thi do Công ty Truyền thông Tạp kỹ TRIHD ASIA, Tạp chí Thế giới Điện ảnh và Học viện C.UP Academy phối hợp tổ chức, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh bảo trợ truyền thông.

Đội aeX Team với ba giải thưởng ấn tượng. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Vai diễn cuối cùng” của đội aeX Team xuất sắc giành cú hat-trick với 3 giải thưởng lớn: Phim ngắn xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất.

Bà Hoàng Thị Thanh Hằng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Công ty Truyền thông Tạp kỹ TRIHD ASIA, Trưởng Ban tổ chức cho biết: “Cuộc đua sản xuất Media24h mùa ba có 56 đội đến từ các trường đại học, cao đẳng, học viện và nhóm làm phim trẻ. Từ 3 đội chơi mùa đầu đến 56 đội mùa 3, Media24h đã chứng minh rằng, khi có niềm tin vào thế hệ trẻ, chúng ta sẽ thấy họ làm được những điều kỳ diệu, kể cả trong 24 giờ”.

Các nhà làm phim trẻ đã vượt qua thử thách trong cuộc thi.

Nhà báo, nhà phê bình điện ảnh Hoàng Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Thế giới điện ảnh, Trưởng Ban giám khảo cho biết: “Với thử thách bốc thăm đề tài và chủ đề ngẫu nhiên thì tôi không kỳ vọng sẽ có phim hoàn chỉnh trong 24 giờ, nhưng một số phim thực sự làm tôi bất ngờ vì sự chỉn chu, kỹ thuật tốt và ngôn ngữ kể chuyện có nghề”.

Nhận định chung từ Ban giám khảo cho biết, mỗi phim ngắn dự thi mang tinh thần sáng tạo kết tinh từ áp lực thời gian, tình yêu văn hóa và tư duy thẩm mỹ đầy mới mẻ. Các bạn trẻ có thể chưa chạm đến độ chuyên nghiệp, nhưng chính việc vượt khỏi vùng an toàn, dám bấm máy, dám kể, dám sai đã làm các bạn trở thành những nhà làm phim thực thụ.

Các giải thưởng chính thức của Cuộc đua sản xuất Media24h 2025: Phim ngắn xuất sắc nhất: Vai diễn cuối cùng - đội aeX Team Đạo diễn xuất sắc nhất: Vai diễn cuối cùng - đội aeX Team Quay phim xuất sắc nhất: Vai diễn cuối cùng - đội aeX Team Kịch bản hay nhất: Mang mẹ theo cùng - đội Dan Team Diễn viên ấn tượng nhất: Ám hương - đội The Action Phim được yêu thích nhất: Tách - đội Our Twenties

