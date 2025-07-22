“Vai diễn cuối cùng” giành 3 giải lớn cuộc thi sáng tạo phim ngắn trong 24 giờ

{title}
{publish}
{head}
Bộ phim “Vai diễn cuối cùng” của đội aeX Team đã xuất sắc giành 3 giải thưởng lớn tại cuộc thi phim ngắn Cuộc đua sản xuất Media24h 2025. Cuộc thi do Công ty Truyền thông Tạp kỹ TRIHD ASIA, Tạp chí Thế giới Điện ảnh và Học viện C.UP Academy phối hợp tổ chức, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh bảo trợ truyền thông.
Đội aeX Team với ba giải thưởng ấn tượng. (Ảnh: Ban tổ chức)
“Vai diễn cuối cùng” của đội aeX Team xuất sắc giành cú hat-trick với 3 giải thưởng lớn: Phim ngắn xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất.
Bà Hoàng Thị Thanh Hằng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Công ty Truyền thông Tạp kỹ TRIHD ASIA, Trưởng Ban tổ chức cho biết: “Cuộc đua sản xuất Media24h mùa ba có 56 đội đến từ các trường đại học, cao đẳng, học viện và nhóm làm phim trẻ. Từ 3 đội chơi mùa đầu đến 56 đội mùa 3, Media24h đã chứng minh rằng, khi có niềm tin vào thế hệ trẻ, chúng ta sẽ thấy họ làm được những điều kỳ diệu, kể cả trong 24 giờ”.
Các nhà làm phim trẻ đã vượt qua thử thách trong cuộc thi.
Nhà báo, nhà phê bình điện ảnh Hoàng Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Thế giới điện ảnh, Trưởng Ban giám khảo cho biết: “Với thử thách bốc thăm đề tài và chủ đề ngẫu nhiên thì tôi không kỳ vọng sẽ có phim hoàn chỉnh trong 24 giờ, nhưng một số phim thực sự làm tôi bất ngờ vì sự chỉn chu, kỹ thuật tốt và ngôn ngữ kể chuyện có nghề”.
Nhận định chung từ Ban giám khảo cho biết, mỗi phim ngắn dự thi mang tinh thần sáng tạo kết tinh từ áp lực thời gian, tình yêu văn hóa và tư duy thẩm mỹ đầy mới mẻ. Các bạn trẻ có thể chưa chạm đến độ chuyên nghiệp, nhưng chính việc vượt khỏi vùng an toàn, dám bấm máy, dám kể, dám sai đã làm các bạn trở thành những nhà làm phim thực thụ.
Các giải thưởng chính thức của Cuộc đua sản xuất Media24h 2025:
Phim ngắn xuất sắc nhất: Vai diễn cuối cùng - đội aeX Team
Đạo diễn xuất sắc nhất: Vai diễn cuối cùng - đội aeX Team
Quay phim xuất sắc nhất: Vai diễn cuối cùng - đội aeX Team
Kịch bản hay nhất: Mang mẹ theo cùng - đội Dan Team
Diễn viên ấn tượng nhất: Ám hương - đội The Action
Phim được yêu thích nhất: Tách - đội Our Twenties
Nguồn nhandan.vn
“Đào, phở và piano”, “Bà già đi bụi”, “Ký ức Nam Xuân” là những bộ phim sẽ được trình chiếu, giao lưu trong đợt phim kỷ niệm 2/9 năm nay.
Tối 9/8, tại Nhà hát VOH Music One (TP.HCM), đêm nhạc "Ân tình của đá" của nhạc sĩ Trần Hải Sâm trở thành một bữa tiệc cảm xúc, đặc biệt với màn kết hợp hiếm hoi của hai diva...
Nữ diễn viên Sadia Khateeb đã trở thành ngôi sao Bollywood đầu tiên ghi hình bên trong hang Sơn Đoòng – hang động tự nhiên lớn nhất thế giới - tại Quảng Trị, Việt Nam.
Những bức ảnh cận cảnh Kim Tae Hee do Getty Images ghi lại đã trở thành tâm điểm bàn luận. Ở một số góc chụp, đặc biệt dưới ánh đèn flash mạnh, khán giả nhận thấy rõ nếp nhăn...
"Bom tấn" cổ trang Hàn hút lượt xem nhờ khắc họa biến động cuộc đời Dong Yi từ lúc là cung nữ đến khi trở thành ái thiếp của vua.
Nhạc sĩ Hồng Thuận gửi gắm niềm tin thế hệ trẻ sẽ đưa đất nước phát triển, hội nhập quốc tế, trong "Xinh tươi Việt Nam".
Dàn diễn viên phim mới của đạo diễn Christopher Nolan được mô tả là “đắt giá nhất Hollywood hiện tại", gồm có: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson...
Với sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ, Scarlett Johansson đã khẳng định vị thế là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của Hollywood. Không chỉ nổi bật với khả năng diễn xuất...
Một nhạc mục đặc biệt vui nhộn, trong đó Mozart cố tình sáng tác... dở tệ, Beethoven lén đan cài những câu nhạc nghịch ngợm và Haydn thì đãng trí tới độ… quên cả cách kết thúc...
Chuyên gia đánh giá cuộc họp báo của Jack là “sự kiện lạ hiếm có trong showbiz Việt”. Giọng ca “Thiên lý ơi” chủ động mở lời sau 4-5 năm im lặng nhưng lại gây phản ứng ngược....
Liên hoan phim Star Nhà Ease vừa khai mạc tại Thủ đô London, không chỉ là dịp tôn vinh di sản điện ảnh Việt Nam mà còn là cầu nối văn hóa cho cộng đồng người Việt tại Xứ sở Sương mù.
Lâm Hùng nói không giàu có như tin đồn, ngại khi được gọi là "Vua nhạc miền Tây". Anh biết ơn bà xã vun vén, nuôi dạy các con suốt năm tháng mình miệt mài chạy show bên ngoài.