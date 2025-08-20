Vận hành hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính Versa HD tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh và yêu cầu ngày càng cao trong chẩn đoán, điều trị ung thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chính thức đưa vào vận hành hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính Versa HD và máy chụp mô phỏng cắt lớp vi tính đồng bộ nhịp thở 4D của Elekta hiện đại hàng đầu hiện nay.

Máy xạ trị gia tốc tuyến tính Versa HD - thiết bị hiện đại hàng đầu giúp định vị chính xác khối u, tối ưu hiệu quả điều trị và giảm thiểu tác dụng phụ cho người bệnh

Hệ thống được thiết kế gồm máy xạ trị gia tốc tuyến tính Versa HD và máy chụp mô phỏng cắt lớp vi tính đồng bộ nhịp thở 4D, cùng các trang thiết bị phụ trợ hiện đại đem lại những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt và những ưu điểm vượt trội.

Điều trị chính xác, giảm thiểu tác dụng phụ: Versa HD được thiết kế để định vị từng liều tia xạ với độ chính xác cao. Nhờ hệ thống ConeBeam CT4D kết hợp kiểm soát nhịp thở, bác sĩ có thể theo dõi vị trí khối u theo từng nhịp hít thở của người bệnh. Điều này đặc biệt hữu ích trong các trường hợp khối u di động (như ung thư phổi, gan, tiền liệt tuyến...), giúp tia xạ tập trung chính xác vào khối u, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến mô lành xung quanh. Nhờ đó, người bệnh ít cảm thấy khó chịu và các tác dụng phụ cũng được kiểm soát hiệu quả hơn.

Liều điều trị đa dạng, phù hợp từng giai đoạn bệnh: Máy xạ trị gia tốc tuyến tính Versa HD không chỉ đáp ứng các hình thức xạ trị thông thường, mà còn có thể thực hiện xạ trị toàn thân bằng electron với suất liều lên tới 3.000 MU/phút. Nhờ đó, mở ra nhiều cơ hội điều trị cho các bệnh lý phức tạp, đặc biệt là những trường hợp cần chiếu xạ diện rộng.

Hỗ trợ xạ phẫu định vị (SRS) cho khối u não và tủy sống: Thay vì phải mổ mở hay di chuyển lên tuyến trên, người bệnh có thể nhận được phương pháp điều trị tối ưu, nhanh chóng và an toàn ngay tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Chuyển đổi linh hoạt giữa xạ phẫu - xạ trị: Versa HD có thể chuyển đổi linh hoạt giữa hai chế độ xạ phẫu và xạ trị trên cùng một thiết bị. Với chỉ một lần cài đặt, bác sĩ có thể lựa chọn phương án tối ưu nhất: Xạ phẫu nhanh gọn cho những khối u nhỏ, hoặc xạ trị truyền thống cho vùng điều trị rộng hơn. Điều này giúp rút ngắn thời gian đi lại, giảm bớt thủ tục thăm khám và kiểm tra lại, mang lại hiệu quả, sự tiện lợi và an tâm cho người bệnh.

Sự phối hợp đồng bộ giữa Versa HD và máy chụp mô phỏng cắt lớp vi tính 4D đồng bộ nhịp thở không chỉ đảm bảo kiểm soát chính xác vị trí khối u, mà còn rút ngắn thời gian chuẩn bị, giúp người bệnh thoải mái hơn trong suốt quá trình điều trị.

Hà Trang