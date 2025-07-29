Vanessa Kirby - Nhan sắc quyến rũ chinh phục khán giả trong “Bộ tứ siêu đẳng”

{title}
{publish}
{head}
Vanessa Kirby gây ấn tượng không chỉ bởi diễn xuất đa dạng mà còn nhờ nhan sắc quyến rũ. Nữ diễn viên chinh phục khán giả từ hình ảnh Hattie Shaw đầy mạnh mẽ trong “Fast & Furious: Hobbs & Shaw” đến vai Sue Storm – “bóng hồng” quyền lực của “Bộ tứ siêu đẳng”.
Ngay khi vừa ra mắt, “The Fantastic Four: First Steps” (Bộ tứ siêu đẳng: Bước đi đầu tiên) đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả và giới phê bình. Phim kể về câu chuyện của một nhóm siêu anh hùng cố gắng giải cứu một thế giới tương lai cổ điển khỏi tay tên ác quỷ Galactus. Trong “Bộ tứ siêu đẳng”, Vanessa Kirby vào vai Sue Storm, siêu anh hùng có khả năng tàng hình và tạo lá chắn.
Trong phim, Vanessa Kirby hóa thân thành Sue Storm - nhân vật đang mang thai. Để tạo hiệu ứng chân thật, cô yêu cầu tổ phục trang làm chiếc bụng bầu giả “nặng hơn một chút”. Trong khi đó, nữ diễn viên công bố cô đang mang bầu con đầu lòng trong buổi quảng bá “Bộ tứ siêu đẳng” tại Mexico. “Bộ phim đã dạy tôi về thiên chức làm mẹ và hành trình làm mẹ sắp tới. Đó không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên”, cô chia sẻ với Variety.
Vanessa Kirby chụp ảnh cùng Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn và Pedro Pascal trong buổi ra mắt phim “Bộ tứ siêu đẳng” tại Australia.
Vanessa Kirby sinh năm 1987 ở Anh. Cô từng là sinh viên Đại học Exeter trước khi bắt đầu con đường diễn xuất. Vai diễn đầu tiên của cô là series “The Hour” của đài BBC. Cô nổi tiếng với vai diễn Công chúa Margaret trong phim truyền hình “The Crown”. Loạt phim này giành nhiều giải Emmy, mang về cho Vanessa Kirby giải BAFTA cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Trước “Bộ tứ siêu đẳng”, Vanessa Kirby từng tham gia nhiều bộ phim bom tấn như “Fast & Furious”, “Mission: Impossible”... Tham gia “Mission: Impossible - Fallout” cùng nam tài tử Tom Cruise vào năm 2018 là bước đột phá trong sự nghiệp điện ảnh của Vanessa Kirby. Cô hóa thân thành vai trùm buôn bán vũ khí Alanna Mitsopolis.
Khi “Fast & Furious: Hobbs & Shaw” công chiếu vào năm 2019, Vanessa Kirby gây ấn tượng với vai Hattie Shaw, có những pha hành động cực kỳ mạo hiểm và đẹp mắt. Nhân vật của cô vừa mạnh mẽ, thông minh vừa toát lên vẻ quyến rũ, giúp Hattie Shaw trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật của bộ phim.
Trên IMDb ở thời điểm hiện tại, Vanessa Kirby là diễn viên được quan tâm cao thứ 6, cao hơn 2 bạn diễn trong “Bộ tứ siêu đẳng” là Pedro Pascal và Joseph Quinn. Người đẹp cho biết cô cảm thấy tự tin khi đồng hành cùng 3 nam diễn viên. "Tôi biết mình sẽ không thể thiếu ba diễn viên này. Họ thực sự đã trở thành một gia đình đối với tôi và tôi rất ngưỡng mộ họ", cô nói với Deadline.
Nguồn vov.vn
“Đào, phở và piano”, “Bà già đi bụi”, “Ký ức Nam Xuân” là những bộ phim sẽ được trình chiếu, giao lưu trong đợt phim kỷ niệm 2/9 năm nay.
Tối 9/8, tại Nhà hát VOH Music One (TP.HCM), đêm nhạc "Ân tình của đá" của nhạc sĩ Trần Hải Sâm trở thành một bữa tiệc cảm xúc, đặc biệt với màn kết hợp hiếm hoi của hai diva...
Nữ diễn viên Sadia Khateeb đã trở thành ngôi sao Bollywood đầu tiên ghi hình bên trong hang Sơn Đoòng – hang động tự nhiên lớn nhất thế giới - tại Quảng Trị, Việt Nam.
Những bức ảnh cận cảnh Kim Tae Hee do Getty Images ghi lại đã trở thành tâm điểm bàn luận. Ở một số góc chụp, đặc biệt dưới ánh đèn flash mạnh, khán giả nhận thấy rõ nếp nhăn...
"Bom tấn" cổ trang Hàn hút lượt xem nhờ khắc họa biến động cuộc đời Dong Yi từ lúc là cung nữ đến khi trở thành ái thiếp của vua.
Nhạc sĩ Hồng Thuận gửi gắm niềm tin thế hệ trẻ sẽ đưa đất nước phát triển, hội nhập quốc tế, trong "Xinh tươi Việt Nam".
Dàn diễn viên phim mới của đạo diễn Christopher Nolan được mô tả là “đắt giá nhất Hollywood hiện tại", gồm có: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson...
Đoàn phim vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên về một vụ cướp máy bay nghẹt thở, lấy cảm hứng từ sự kiện có thật sau năm 1975.
Trong hậu truyện mang tên "And Just Like That...” cuộc tình giữa nữ chính Carrie Bradshaw và Aidan Shaw một lần nữa khép lại, lần này là vĩnh viễn.
Theo chân Huntrix, bộ ba nữ thần tượng K-pop trong “K-pop Demon Hunters”, hình ảnh nhân vật thưởng thức các món ăn đã trở thành điểm nhấn phong cách của các nhân vật với nền...
Diễn viên Hải Yến trở lại điện ảnh cùng "Quán Kỳ Nam" của đạo diễn Leon Lê. Phim sẽ trình chiếu tại hạng mục “Special Presentations” tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF)...
Thông tin chương trình Sing! Asia (Giọng hát mới châu Á) bất ngờ dời lịch chiếu chung kết từ ngày 25/7 sang ngày 27/7, khiến người hâm mộ không khỏi tò mò.