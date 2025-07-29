Vanessa Kirby - Nhan sắc quyến rũ chinh phục khán giả trong “Bộ tứ siêu đẳng”

Vanessa Kirby gây ấn tượng không chỉ bởi diễn xuất đa dạng mà còn nhờ nhan sắc quyến rũ. Nữ diễn viên chinh phục khán giả từ hình ảnh Hattie Shaw đầy mạnh mẽ trong “Fast & Furious: Hobbs & Shaw” đến vai Sue Storm – “bóng hồng” quyền lực của “Bộ tứ siêu đẳng”.

Ngay khi vừa ra mắt, “The Fantastic Four: First Steps” (Bộ tứ siêu đẳng: Bước đi đầu tiên) đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả và giới phê bình. Phim kể về câu chuyện của một nhóm siêu anh hùng cố gắng giải cứu một thế giới tương lai cổ điển khỏi tay tên ác quỷ Galactus. Trong “Bộ tứ siêu đẳng”, Vanessa Kirby vào vai Sue Storm, siêu anh hùng có khả năng tàng hình và tạo lá chắn.

Trong phim, Vanessa Kirby hóa thân thành Sue Storm - nhân vật đang mang thai. Để tạo hiệu ứng chân thật, cô yêu cầu tổ phục trang làm chiếc bụng bầu giả “nặng hơn một chút”. Trong khi đó, nữ diễn viên công bố cô đang mang bầu con đầu lòng trong buổi quảng bá “Bộ tứ siêu đẳng” tại Mexico. “Bộ phim đã dạy tôi về thiên chức làm mẹ và hành trình làm mẹ sắp tới. Đó không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên”, cô chia sẻ với Variety.

Vanessa Kirby chụp ảnh cùng Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn và Pedro Pascal trong buổi ra mắt phim “Bộ tứ siêu đẳng” tại Australia.

Vanessa Kirby sinh năm 1987 ở Anh. Cô từng là sinh viên Đại học Exeter trước khi bắt đầu con đường diễn xuất. Vai diễn đầu tiên của cô là series “The Hour” của đài BBC. Cô nổi tiếng với vai diễn Công chúa Margaret trong phim truyền hình “The Crown”. Loạt phim này giành nhiều giải Emmy, mang về cho Vanessa Kirby giải BAFTA cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Trước “Bộ tứ siêu đẳng”, Vanessa Kirby từng tham gia nhiều bộ phim bom tấn như “Fast & Furious”, “Mission: Impossible”... Tham gia “Mission: Impossible - Fallout” cùng nam tài tử Tom Cruise vào năm 2018 là bước đột phá trong sự nghiệp điện ảnh của Vanessa Kirby. Cô hóa thân thành vai trùm buôn bán vũ khí Alanna Mitsopolis.

Khi “Fast & Furious: Hobbs & Shaw” công chiếu vào năm 2019, Vanessa Kirby gây ấn tượng với vai Hattie Shaw, có những pha hành động cực kỳ mạo hiểm và đẹp mắt. Nhân vật của cô vừa mạnh mẽ, thông minh vừa toát lên vẻ quyến rũ, giúp Hattie Shaw trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật của bộ phim.

Trên IMDb ở thời điểm hiện tại, Vanessa Kirby là diễn viên được quan tâm cao thứ 6, cao hơn 2 bạn diễn trong “Bộ tứ siêu đẳng” là Pedro Pascal và Joseph Quinn. Người đẹp cho biết cô cảm thấy tự tin khi đồng hành cùng 3 nam diễn viên. "Tôi biết mình sẽ không thể thiếu ba diễn viên này. Họ thực sự đã trở thành một gia đình đối với tôi và tôi rất ngưỡng mộ họ", cô nói với Deadline.

