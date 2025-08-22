Về nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất

Chùa Trò (xã Hùng Việt) là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh, đồng thời cũng là nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất vào tháng 1/1947. Ngày nay, Chùa Trò là địa chỉ đỏ giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của quê hương Cẩm Khê (cũ).

Làng Trò ngày nay

Giữa những ngày mùa thu, trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (mới) lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, chúng tôi đã có chuyến thực tế đến xã Hùng Việt. Gần 80 năm qua, phát huy truyền thống cách mạng, từ quá khứ cho đến hiện tại, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hùng Việt đều sắt son niềm tin vào Đảng, đoàn kết, đồng lòng, góp sức vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng phát triển quê hương, đất nước.

Nhà bia tưởng niệm đang được đầu tư xây dựng trong khuôn viên chùa Trò

Trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng này, nơi đây có rất nhiều di tích được công nhận, trong đó phải kể đến Chùa Trò (tên chữ là Thái Bình tự) tại xã Hùng Việt. Ngôi chùa này nổi tiếng vì đây là nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất vào tháng 1/1947. Ngoài ra, ngôi chùa còn gắn liền với quá trình thành lập Chi bộ Đảng Đọi Đèn. Chùa Trò được UBND tỉnh công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào năm 2004.

Được đồng chí cán bộ văn hóa xã Lê Anh Tuất dẫn đi thăm ngôi chùa nổi tiếng này, sau vài phút trò chuyện, ngôi chùa đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Chùa được bao bọc trên một khu đất rộng, cao ráo, xa khu dân cư, xung quanh là cánh đồng thẳng cánh cò bay, thoáng mát, tĩnh mịch. Theo các cụ cao niên trong làng kể lại thì xưa kia Chùa Trò có kiến trúc khá đồ sộ, được kết cấu theo kiểu chữ Tam, gồm ba tòa nằm ngang. Ngoài ra, Chùa còn có Tam quan, nhà thụ oản và một gian nhà cho các sư trụ trì trông coi. Hiện nay Chùa còn lưu giữ được quả chuông đồng được đúc vào năm Gia Long thứ 15 (năm 1816)...

Chùa Trò ngày nay được đầu tư khang trang phục nhu cầu tín ngưỡng của người dân

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập và phát triển ngày càng sâu rộng, vào cuối năm 1939, tại khu vực các làng Cát Trù, Thạch Đê đã có các cán bộ của Đảng về hoạt động, gây dựng phong trào cách mạng trong quần chúng, từ phong trào đã có những đảng viên mới được kết nạp trên địa bàn và ra đời Chi bộ Đảng đầu tiên trên địa bàn huyện, lấy bí danh là Chi bộ “Đọi Đèn” do xứ ủy Bắc kỳ trực tiếp thành lập và lãnh đạo. Với sự ra đời của Chi bộ Đọi Đèn, huyện Cẩm Khê (cũ) trở thành một trong bốn địa phương đầu tiên của tỉnh Phú Thọ thành lập được Chi bộ Đảng.

Ánh sáng của Đảng đã soi đường cho Nhân dân huyện Cẩm Khê (cũ) đến với cách mạng; cùng tập hợp dưới ngọn cờ Đại đoàn kết dân tộc của Mặt trận phản đế, Mặt trận Việt Minh do Đảng ta lãnh đạo, cùng đứng lên lật đổ ách thống trị của đế quốc, phong kiến, giành chính quyền về tay Nhân dân trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. Những tháng năm lịch sử đó, Cẩm Khê tự hào, vinh dự khi có lực lượng du kích chiến khu Vạn Thắng là một cánh quân chính tham gia khởi nghĩa giành chính quyền tỉnh Phú Thọ về tay Nhân dân vào ngày 25/8/1945.

Đầu năm 1947, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của quân và dân ta bước vào giai đoạn cam go, ác liệt. Trước yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, công tác xây dựng Đảng càng trở nên đặc biệt quan trọng. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng, đầu tháng 1/1947, Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời tỉnh Phú Thọ triệu tập Đại hội đại biểu lần thứ Nhất tại Chùa Trò, xã Cát Trù (nay là xã Hùng Việt) với 36 đại biểu thay mặt cho 280 đảng viên trong toàn tỉnh... Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Đức Thắng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Từ đây, Chùa Trò tiếp tục được sử dụng làm một trong các địa điểm sinh hoạt bí mật của các Chi bộ thuộc Đảng bộ huyện (trước đây).

Năm 1949, do nghi ngờ Chùa Trò là nơi nuôi dấu cán bộ cách mạng nên thực dân Pháp đã đốt ngôi chùa cổ; hệ thống tượng Phật trong chùa cũng bị đập phá không còn nguyên vẹn. Vì vậy, Nhân dân địa phương dựng tạm tòa thượng điện trên nền móng cũ để cất giữ số tượng Phật, quả chuông đồng và hiện vật còn lại... Những năm sau này “Khi đất nước được độc lập, giang sơn thu về một mối”, Nhân dân địa phương đã tiếp tục tôn tạo và xây dựng thêm một số công trình trong khuôn viên chùa như nhà bia tưởng niệm, để phục vụ cho nhu cầu tín ngưỡng của người dân... Đến nay, nơi đây là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ về tinh thần đấu tranh bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc ta.

Xã Hùng Việt phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Phát huy truyền thống mảnh đất anh hùng, những năm qua cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Hùng Việt tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân. Để phát huy truyền thống lịch sử và nối tiếp tinh thần đấu tranh bảo vệ độc lập, tự do của cha ông, tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nơi đây phấn đấu đoàn kết vững bước đi lên, đồng chí Bùi Bá Đạt - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hùng Việt vui mừng chia sẻ: Phát huy truyền thống trên quê hương cách mạng, những năm qua cấp ủy, chính quyền xã Hùng Việt đã tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tập trung nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tiếp tục giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ về tinh thần đấu tranh bảo vệ độc lập, tự do của thế hệ cha ông đi trước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.

Sản phẩm bánh chưng nổi tiếng Chính Ảnh của xã Hùng Việt đã 8 lần đạt giải Nhất tại Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy Đền Hùng hàng năm

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hùng Việt nhiệm kỳ 2025-2030 đánh dấu chặng đường phát triển mới của địa phương sau khi hợp nhất và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và tinh thần quyết tâm của cán bộ đảng viên, sự đồng thuận của Nhân dân, Đảng bộ xã phấn đấu đến năm 2030, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 18,6 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 1.600 tỷ đồng. Cùng với đó, đẩy mạnh các khâu đột phá, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Về với Hùng Việt hôm nay, đi trên những con đường thoáng mát xanh, sạch, đẹp mới thấy hết những thành quả nỗ lực mà Đảng bộ và chính quyền Nhân dân nơi đây đã chung sức, đồng lòng viết tiếp những trang sử vẻ vang trong thời kỳ mới, tạo tiền đề vững chắc để xã phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Đinh Tú