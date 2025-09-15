Vì Nhân dân phục vụ

Sau sáp nhập, mô hình chính quyền địa phương hai cấp được vận hành với phương án tổ chức mới, chịu không ít áp lực về khối lượng công việc, yêu cầu chuyên môn và thách thức từ thực tiễn. Thế nhưng, vượt qua khó khăn, các xã, phường trên địa bàn tỉnh từng bước thích ứng, phát huy vai trò là cấp chính quyền gần dân nhất, vận hành bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cải cách hành chính.

Với quyết tâm đổi mới, sau hơn 2 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động của các xã, phường trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào ổn định với phương châm vì Nhân dân phục vụ, công tác giải quyết thủ tục hành chính cơ bản thông suốt, nhanh gọn.

Phường Vĩnh Phúc được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 5 phường: Liên Bảo, Khai Quang, Định Trung, Ngô Quyền, Đống Đa. Với phương châm “Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo”, ngay khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, phường Vĩnh Phúc đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo các điều kiện giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, chính xác, phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, dù số lượng người dân đến làm thủ tục khá đông nhưng công việc diễn ra thuận lợi; các quầy tiếp nhận hồ sơ đều có cán bộ trực, tận tình hướng dẫn quy trình.

Ngay từ ngày khi mới sáp nhập, phường Vĩnh Phúc đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, rà soát toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, phân công rõ trách nhiệm cho từng cán bộ, bộ phận.

Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm liên thông dữ liệu được nâng cấp đồng bộ, bảo đảm việc tiếp nhận và trả kết quả minh bạch, đúng hẹn. Bên cạnh tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức sử dụng các phần mềm giải quyết thủ tục hành chính, phường chú trọng tập huấn kỹ năng tiếp dân, quy tắc ứng xử. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ hướng dân người dân làm các thủ tục hành chính. Ảnh: Dương Chung

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Phúc đặt tại trụ sở UBND phường Liên Bảo cũ, có không ít người dân tại các địa phương lân cận đến nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Hiện các thủ tục đã thực hiện liên thông nên phường còn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của Nhân dân các xã, phường khác, tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà, nâng cao hiệu quả công việc. Với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, đội ngũ cán bộ, công chức luôn nỗ lực hết mình, giải quyết thủ tục nhanh chóng, chính xác, không để người dân phải chờ đợi lâu, đi lại nhiều lần.

Ông Hoàng Đình Thuật, Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Phúc cho biết: Hướng đến nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, phường Vĩnh Phúc quyết tâm đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, mang lại sự hài lòng và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm vì người dân. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn quy trình xử lý công việc, tăng tính minh bạch, thuận tiện.

Cũng như các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, ngay khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, số lượng công việc được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tam Đảo tiếp nhận, xử lý tăng đáng kể. Nhưng, với tinh thần chủ động, linh hoạt, bộ máy tổ chức từng bước được kiện toàn, nhân sự được sắp xếp theo hướng tinh gọn, phân công rõ trách nhiệm, khắc phục tình trạng “thừa người - thiếu việc”.

Để thuận tiện cho Nhân dân, Trung tâm niêm yết công khai các thủ tục theo thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Tại các bộ phận đều có số điện thoại của cán bộ trực tiếp xử lý hồ sơ để công dân có thể liên hệ khi cần. Điều này giúp người dân Tam Đảo dễ dàng tiếp cận dịch vụ hành chính, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại.

Trung tâm đặt các bảng hướng dẫn cụ thể quy trình, bước tiến hành đăng nhập và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Những thủ tục mới, khó làm, người dân được cán bộ, đoàn viên thanh niên hỗ trợ. Trung bình mỗi ngày có khoảng 70 lượt công dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Không khí làm việc rất khẩn trương, nghiêm túc, tận tình, trách nhiệm. Cán bộ luôn có thái độ nhã nhặn, ân cần hướng dẫn, giải thích, tư vấn cặn kẽ, để lại ấn tượng tích cực trong lòng Nhân dân.

Bà Đỗ Thị Dịu, xã Tam Đảo chia sẻ: “Tôi đến làm thủ tục hưởng chế độ xã hội 1 lần, được nhân viên hướng dẫn nhiệt tình, nhanh chóng. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập đang từng bước khẳng định hiệu quả. Bộ máy tinh gọn, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, thuận tiện hơn”.

Từ cách làm và hiệu quả thực thi nhiệm vụ tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh cho thấy, chính quyền địa phương hai đang cấp từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, quyết tâm cải cách hành chính vì Nhân dân phục vụ.

Triệu Ngọc Toàn