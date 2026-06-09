Vì sao giá vàng giảm 7 triệu đồng chỉ trong một ngày?

Giá vàng giảm tới 7 triệu đồng mỗi lượng trong ngày 8/6 do chịu tác động từ nhịp điều chỉnh của thị trường thế giới cùng với lực bán trong nước, theo chuyên gia.

Hôm qua, giá vàng miếng và nhẫn trơn đồng loạt lao dốc về dưới 144 triệu đồng một lượng, giảm hơn 7 triệu đồng chỉ sau 24 tiếng giao dịch. Đà giảm mạnh khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nhanh chóng thu hẹp, từ 12 triệu đồng đầu ngày xuống còn 7-7,5 triệu đồng mỗi lượng.

Nói với VnExpress, ông Nguyễn Quang Sơn, Giám đốc Quản lý Gia sản Private (North Star), Công ty cổ phần FIDT, cho rằng diễn biến hiện nay cần được nhìn trong bối cảnh vĩ mô toàn cầu thay vì chỉ tập trung vào các biến động ngắn hạn.

Sau giai đoạn thị trường kỳ vọng các ngân hàng trung ương lớn sẽ sớm bước vào chu kỳ nới lỏng tiền tệ, bối cảnh hiện nay thay đổi theo hướng thận trọng hơn. Áp lực lạm phát tại nhiều nền kinh tế vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát trong khi các rủi ro địa chính trị và năng lượng tiếp tục quay trở lại. Điều này, theo ông, khiến nhà đầu tư phải liên tục điều chỉnh kỳ vọng về lãi suất, chi phí vốn và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Chuyên gia của FIDT nhận định, áp lực giảm giá của vàng thời gian qua đến từ bốn yếu tố chính.

Thứ nhất, mặt bằng lãi suất và lợi suất trái phiếu vẫn ở mức cao. Khi các tài sản an toàn như trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì lợi suất hấp dẫn, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển khỏi vàng - loại tài sản không tạo ra dòng tiền hay lợi tức định kỳ.

Thứ hai, USD tiếp tục duy trì sức mạnh tương đối khi kỳ vọng lãi suất cao kéo dài hơn dự kiến. Đồng bạc xanh mạnh lên thường gây áp lực lên giá vàng và làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản phòng thủ trong ngắn hạn.

Thứ ba, nhu cầu nắm giữ tiền mặt gia tăng. Trong môi trường chi phí vốn cao và tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu chậm lại tại một số khu vực, nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên nắm giữ tiền mặt hoặc các tài sản có tính thanh khoản cao. Đây là hiện tượng thường xuất hiện trong các giai đoạn thị trường điều chỉnh.

Thứ tư, vàng đang trải qua giai đoạn điều chỉnh sau chu kỳ tăng mạnh kéo dài. Theo ông Sơn, những nhịp điều chỉnh như hiện nay là diễn biến bình thường sau giai đoạn tăng nóng nhờ nhu cầu trú ẩn trước bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Ngoài chịu ảnh hưởng từ diễn biến thị trường quốc tế, yếu tố tâm lý trong nước đang góp phần “khuếch đại” đà giảm của giá vàng SJC và nhẫn trơn.

Trái với giai đoạn nguồn cung khan hiếm khi giá liên tục lập đỉnh, các nhà vàng lớn hiện có nguồn cung dồi dào hơn nhờ lực bán ra từ một bộ phận nhà đầu tư.

Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA), cho rằng lực bán gia tăng có thể xuất phát từ tâm lý lo ngại trước các đề xuất chính sách mới liên quan đến huy động nguồn lực vàng trong dân, cũng như kỳ vọng nguồn cung sẽ tăng trong tương lai.

“Không ít nhà đầu tư lựa chọn bán ra trước để đón đầu những thay đổi chính sách có thể xảy ra”, ông Khánh nói.

Tuy vậy, ghi nhận của VnExpress cũng cho thấy ngoài động thái bán ra của nhiều người, lực cầu nhỏ lẻ đã xuất hiện trở lại cuối ngày 8/6 khi giá giảm sâu.

Tại Hà Nội chiều 8/6, nhiều cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải hay Phú Quý đón hơn chục khách đến giao dịch, phần lớn là người mua. Các doanh nghiệp đều bán vàng không giới hạn số lượng và giao ngay cho khách.

Ở TP HCM, cửa hàng Mi Hồng cũng ghi nhận lượng khách xếp hàng đông để mua vàng nhẫn và vàng miếng cuối ngày. Doanh nghiệp này bán vàng nhẫn không giới hạn và tối đa một lượng vàng miếng cho mỗi khách hàng.

Một góc khách hàng xếp hàng chờ mua nhẫn trơn và vàng miếng tại cửa hàng Mi Hồng Bùi Hữu Nghĩa (TP HCM) chiều tối 8/6. Ảnh: Quỳnh Trang

Các chuyên gia cho rằng, dù giá vàng đã điều chỉnh trong ba tháng qua, những yếu tố hỗ trợ xu hướng dài hạn vẫn chưa thay đổi.

Theo ông Sơn, vàng hiện chịu tác động từ hai lực kéo trái chiều. Một mặt, lãi suất và chi phí vốn cao khiến kim loại quý khó bứt phá trong ngắn hạn. Mặt khác, nhu cầu phòng thủ trước lạm phát, nợ công và rủi ro địa chính trị vẫn là động lực hỗ trợ quan trọng.

Do đó, kịch bản có xác suất cao hơn là vàng đang trong giai đoạn điều chỉnh hoặc tích lũy sau chu kỳ tăng mạnh, thay vì bước vào một xu hướng giảm mang tính cấu trúc.

"Giá vàng giảm không đồng nghĩa mất đi vai trò phòng thủ. Nhu cầu nắm giữ vàng dài hạn vẫn hiện hữu trong bối cảnh nhiều rủi ro vĩ mô chưa được giải quyết triệt để", ông Sơn nhận định.

Ông Shao Kai, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại Hội đồng Vàng thế giới (WGC), cũng nhận định thị trường vàng hiện nay thu hút một lượng lớn nhà đầu tư, gồm cả dòng tiền đầu cơ. Hoạt động đầu cơ này góp phần làm tăng tính biến động của giá vàng, dẫn đến các pha điều chỉnh ngắn hạn.

Theo ông Shao Kai, các yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng vẫn vững chắc và chưa có dấu hiệu mất đi sớm. Các yếu tố chính ủng hộ kim loại quý gồm bất ổn địa chính trị, xu hướng cắt giảm lãi suất của Fed cùng những nghi ngại về tính độc lập của cơ quan này. Vàng cũng được hỗ trợ bởi sự phòng thủ của nhà đầu tư trước những rủi ro khó lường, cùng đứt gãy của trật tự toàn cầu.

Theo Vnexpress