Vị thế mới, khát vọng mới

Hiện thực hóa khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Phú quyết tâm đổi mới tư duy, khơi dậy nội lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh để bứt phá, phát triển nhanh và bền vững, quyết tâm xây dựng Vĩnh Phú xứng đáng là miền quê đáng sống, góp phần dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu mạnh, phồn vinh trong kỷ nguyên mới.

Vĩnh Phú ngày càng trù phú.

Xã Vĩnh Phú được hình thành từ sự sáp nhập của bốn xã giàu tiềm năng, truyền thống phát triển, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo là: Vĩnh Phú (cũ), Ngũ Kiên, Vĩnh Thịnh, An Nhân. Nhìn lại giai đoạn 2020-2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, sự đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân, các xã trước khi sáp nhập đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng giá trị sản xuất của các xã ước đạt 4.512 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế tiếp tục dịch chuyển tích cực theo hướng tăng tỷ trọng các lĩnh vực thương mại - dịch vụ, công nghiệp - cây dựng; giảm tỷ lệ ngành nông nghiệp.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác văn hóa - xã hội trên địa bàn có nhiều tiến bộ, đời sống của Nhân dân được nâng cao rõ rệt. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 72 triệu đồng/người, ước năm 2025 đạt 75 triệu đồng/người. Công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả nổi bật; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư đồng bộ; hệ thống cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được xây dựng khang trang, chất lượng giáo dục toàn diện các cấp học được duy trì và nâng cao...

Đặc biệt, công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu luôn là điểm sáng của tỉnh, huy động được sự hưởng ứng, chung tay của nhân dân. Giai đoạn 2020-2025, các xã trước khi sắp xếp, hợp nhất đã huy động hơn 867 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư đồng bộ, công tác quy hoạch, chỉnh trang khu dân cư, xây dựng mô hình tuyến đường kiểu mẫu, đường hoa, tường rào xanh được quan tâm, triển khai thực hiện. góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Chất lượng sản phẩm sữa của Công ty cổ phần Chăn nuôi và chế biến sữa Vĩnh Thịnh (xã Vĩnh Phú) được quản lý theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, xã Vĩnh Phú mang trên mình vị thế mới - là đơn vị hành chính được hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 xã có truyền thống đoàn kết, giàu tiềm năng phát triển, mỗi xã đều để lại những dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ vừa qua. Việc sáp nhập 4 xã thành một đơn vị hành chính mới mang tên Vĩnh Phú không chỉ tinh gọn bộ máy, phát huy tối đa tiềm lực mà còn mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, đa dạng hơn. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức không nhỏ, đòi hỏi toàn thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã phải có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị cao, hành động đồng bộ và hiệu quả.

Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập sâu rộng, yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực cho Vĩnh Phú. Trong đó, mục tiêu lớn nhất là xây dựng xã phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, xứng đáng với vị thế mới - khát vọng mới.

Phát huy những thành tựu đã đạt được trong các giai đoạn trước cùng truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của quê hương, Đảng bộ xã Vĩnh Phúc tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để đưa địa phương bứt phá, vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Theo đó, Vĩnh Phú xác định mục tiêu xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2025-2030 là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo hướng “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”. Đồng thời, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với công nghệ cao, chuỗi giá trị và chuyển đổi số. Tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Với những định hướng đã đề ra, xã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và xã hội số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản trong quy trình xử lý công việc, khơi thông nguồn lực từ đất đai, tài chính công, đầu tư công để phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, hạ tầng số, hạ tầng thủy lợi, hệ thống cấp nước sạch, thiết chế văn hóa, trường học, nghĩa trang nhân dân, các công trình môi trường... theo hướng đồng bộ, bền vững và liên kết vùng.

Trong đó, ưu tiên các công trình trọng điểm, cấp thiết, có tác động lan tỏa, phù hợp quy hoạch và nhu cầu phát triển của xã; khuyến khích sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong đầu tư phát triển hạ tầng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện từng vùng; phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Khuyến khích hình thành các vùng sản xuất tập trung, xây dựng chuỗi giá trị nông sản, phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế hộ sản xuất lớn và kinh tế số nông thôn; gắn phát triển nông nghiệp với bảo vệ môi trường, du lịch sinh thái và xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Nghề Rèn ở Vĩnh Phú giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Với nền tảng vững chắc đã được gây dựng qua các giai đoạn phát triển, cùng sự đồng lòng, quyết tâm chính trị cao, khát vọng đổi mới và tinh thần đoàn kết, sáng tạo của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Vĩnh Phú sẽ khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, phát huy nội lực, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của cấp trên, sự đồng hành của các doanh nghiệp, người dân thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030, xây dựng Vĩnh Phú ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Thúy Hường