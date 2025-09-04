Vị Trí Vinhomes Hải Vân Bay: Lợi thế không thể sao chép?

Vị trí Vinhomes Hải Vân Bay đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư khi dự án sở hữu địa thế hiếm có tại vịnh Nam Chơn - Đà Nẵng, nơi lưng tựa dãy Hải Vân và mặt hướng vịnh biển xanh ngọc.

Với quy mô 512ha, siêu đô thị này không chỉ mang đến không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp mà còn hội tụ lợi thế hạ tầng 4 trong một: đường bộ, đường sắt, hàng không và đường biển. Đây là nền tảng vững chắc để Vinhomes Hải Vân bứt phá giá trị trong tương lai, trở thành “mỏ vàng” cho cả an cư, nghỉ dưỡng và đầu tư dài hạn.

Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi để tìm hiểu vì sao vị trí này được đánh giá là không thể sao chép để có quyết định đầu tư đúng đắn!

Vị trí Vinhomes Hải Vân Bay ở đâu?

Vị trí Vinhomes Hải Vân tọa lạc tại phường Hải Vân, TP.Đà Nẵng - nơi được xem là cửa ngõ kết nối thành phố với Thừa Thiên Huế và toàn bộ Bắc Trung Bộ.

Dự án nằm trên quỹ đất rộng 512ha, với ranh giới địa lý như sau:

Phía Đông: Vịnh Nam Chơn - vùng vịnh kín gió, cảnh quan nguyên sơ, thích hợp phát triển bến du thuyền và du lịch biển.

Phía Tây: Đèo Hải Vân - cung đường đèo đẹp nhất Việt Nam

Phía Nam: Trục Nguyễn Tất Thành kéo dài - tuyến đường ven biển kết nối thẳng tới trung tâm Đà Nẵng.

Phía Bắc: Cảng Liên Chiểu - cảng nước sâu chiến lược của quốc gia.

Với vị trí này, dự án vừa sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên hiếm có, vừa nắm giữ vai trò trung tâm trong bản đồ phát triển đô thị - kinh tế của Đà Nẵng đến năm 2045.

Bản đồ vệ tinh vị trí Vinhome Hải Vân Bay

Lợi thế từ vị trí Vinhomes Hải Vân Bay

Kết nối hạ tầng đa phương thức

Không nhiều dự án tại Đà Nẵng có được lợi thế hạ tầng toàn diện như Vin Hải Vân Bay. Cụ thể như:

Đường bộ: Nằm sát Quốc lộ 1A, kết nối trực tiếp cao tốc La Sơn - Túy Loan và hầm Hải Vân 2, rút ngắn thời gian Huế - trung tâm du lịch văn hoá - lịch sử nổi tiếng cả nước.

Đường sắt: Cách ga Đà Nẵng chưa đầy 10km - điểm trung chuyển lớn nhất miền Trung, thuận lợi cho du khách và cư dân di chuyển.

Đường hàng không: Chỉ 20-25 phút tới sân bay quốc tế Đà Nẵng - top 3 sân bay lớn nhất cả nước, với hơn 40 đường bay nội địa và quốc tế.

Đường biển: Giáp vịnh Nam Chơn - vùng vịnh kín gió, nước êm, tiềm năng phát triển bến du thuyền và dịch vụ biển; đồng thời nằm gần cảng Liên Chiểu - trung tâm logistics quốc gia trong tương lai.

Sự hội tụ của bốn loại hình giao thông này giúp dự án vừa dễ tiếp cận du khách quốc tế, vừa mở ra không gian phát triển thương mại - dịch vụ - logistics lâu dài.

Cảng nước sâu Liên Chiểu nằm sát dự án giúp tăng khả năng kết nối đường thuỷ và giá trị cho Vinhome Hải Vân Bay

Địa thế “tựa sơn - hướng thủy” khan hiếm

Vinhomes Hải Vân nằm trong thế đất hiếm có: lưng tựa núi Hải Vân hùng vĩ, mặt hướng ra vịnh Nam Chơn xanh ngọc, bao quanh bởi hệ sinh thái tự nhiên nguyên sơ.

Đây không chỉ là ưu thế phong thủy, mà còn mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp cho chủ nhân.

So với những dự án trong nội đô Đà Nẵng vốn thiếu sự biệt lập, Hải Vân tạo được sự cân bằng hiếm có giữa riêng tư và kết nối, đáp ứng nhu cầu của giới thượng lưu và khách nghỉ dưỡng cao cấp.

Trung tâm quy hoạch Tây Bắc Đà Nẵng

Theo quy hoạch phát triển Đà Nẵng đến 2030, tầm nhìn 2050, khu vực Tây Bắc - nơi tọa lạc của Vinhomes Hải Vân Bay - được định vị là trung tâm đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng biển và cảng nước sâu.

Đây là khu vực sẽ đón nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như cảng Liên Chiểu, tuyến Nguyễn Tất Thành nối dài, đường vành đai và hệ thống logistics quốc gia.

Việc dự án nằm ngay “hạt nhân” của chiến lược phát triển vùng giúp giá trị bất động sản không chỉ phụ thuộc vào nội lực dự án, mà còn hưởng lợi từ toàn bộ chuỗi hạ tầng - kinh tế - du lịch đang bùng nổ.

Vị trí Vinhomes Hải Vân Bay hội tụ đầy đủ những lợi thế mà hiếm dự án nào tại miền Trung có được: hạ tầng kết nối đa phương thức, địa thế “tựa sơn - hướng thủy” độc bản và vai trò trung tâm trong quy hoạch Tây Bắc Đà Nẵng. Chính những yếu tố này khiến giá trị dự án trở thành “không thể sao chép”, mang lại sự an tâm cho nhà đầu tư và mở ra dư địa tăng giá bền vững trong dài hạn. Đây chính là thời điểm vàng để tham gia, khi dự án mới ở giai đoạn đầu triển khai và hạ tầng khu vực đang tăng tốc.

