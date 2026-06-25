Victor Vũ làm phim về khởi nghĩa Lam Sơn

Vợ chồng đạo diễn Victor Vũ và nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp khởi động dự án “Chiến bào” - phim điện ảnh về khởi nghĩa Lam Sơn.

Ngày 25/6, tại Thanh Hóa, đạo diễn cùng đoàn phim có buổi công bố dự án điện ảnh dịp kỷ niệm 610 năm khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 2028). Bộ phim đang trong giai đoạn tuyển diễn viên, dự kiến ra mắt năm 2028.

Đạo diễn Victor Vũ và vợ - Đinh Ngọc Diệp - ở buổi công bố dự án. Ảnh: Thanh Huyền

Victor Vũ cho biết ấp ủ ý tưởng làm phim về hào khí Lam Sơn từ giai đoạn mới vào nghề. Ngày bé, anh từng được bố mẹ tặng một tập truyện tranh về các anh hùng dân tộc Việt. Một trong những câu chuyện anh ấn tượng nhất là cuộc khởi nghĩa chấm dứt hai mươi năm đô hộ của nhà Minh, mở ra chương mới dưới triều Hậu Lê trong lịch sử Đại Việt. Lớn lên, khi theo học điện ảnh, anh ước mơ đưa chân dung anh hùng Lê Lợi lên màn ảnh rộng, song chưa có điều kiện, êkíp phù hợp.

Gần đây, anh tìm được hướng đi cho dự án, với sự hỗ trợ của biên kịch ToTo Chan và Kim Li Bắc. "Chúng tôi quyết định kể lại khởi nghĩa Lam Sơn bằng ngôn ngữ điện ảnh. Phim không chỉ xoay quanh những trận đánh mà còn là thông điệp về lòng yêu nước, khát vọng tự do, ý chí của những người suốt 10 năm đi giành lại non sông", đạo diễn nói.

Khác thể loại trinh thám, dã sử như Thám tử Kiên, Thiên mệnh anh hùng - hai phim Victor Vũ từng thực hiện, Chiến bào thuộc dòng phim sử thi - lịch sử. Phim lấy bối cảnh từ giai đoạn đầu của khởi nghĩa, Lê Lợi khi ấy còn là chàng trai xứ Thanh với nỗi đau mất nước, tìm đường giành lại tự do cho dân tộc. Từ hội thề Lũng Nhai với 19 hào kiệt ban đầu, nghĩa quân Lam Sơn giành chiến thắng, quân Minh phải rút lui về nước sau hội thề Đông Quan năm 1427.

Victor Vũ cùng cộng sự dành hơn một năm nghiên cứu các nguồn tư liệu chính thống như Đại Việt sử ký toàn thư, Lam Sơn thực lục, các tài liệu của nước ngoài về thời kỳ, tìm thêm thông tin trên đền thờ, bia. Cố vấn văn hóa, lịch sử cho dự án là Giáo sư - Tiến sĩ Trần Ngọc Thêm. Đạo diễn cho biết tác phẩm không đặt mục tiêu tái hiện toàn bộ cuộc chiến chống quân Minh để tránh sự ôm đồm, mà chỉ khắc họa những lát cắt cảm xúc về “những người bình thường làm nên điều phi thường”.

Poster ra mắt phim điện ảnh “Chiến bào”. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Những năm gần đây, khán giả trẻ trong nước quan tâm hơn tới dòng phim lịch sử. Victor Vũ nói điều này là tín hiệu vui, song cũng là áp lực với êkíp, bởi nhiều dự án cùng thể loại liên tiếp ra rạp. “Tuy nhiên, là một nhà làm phim, tôi đặt yếu tố thông điệp, cảm xúc lên trên hết, hạn chế bị tác động bởi câu chuyện thị trường, phòng vé”, anh nói.

Đạo diễn 51 tuổi từng ghi dấu với các loạt phim Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Scandal, Quả tim máu. Năm 2015, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, phim chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh, trở thành hiện tượng phòng vé, Victor Vũ đoạt giải Đạo diễn xuất sắc phim truyện điện ảnh tại Liên hoan phim Việt Nam. Năm 2019, Mắt biếc, phim chuyển thể từ truyện dài cùng tên, đạt doanh thu 180 tỷ đồng, vào top 5 phim Việt ăn khách nhất thời điểm đó, đoạt giải Bông Sen Vàng 2021. Năm 2023, anh đạo diễn tác phẩm Người vợ cuối cùng do Kaity Nguyễn đóng chính, doanh thu hơn 100 tỷ đồng.

Phim trinh thám cổ trang Thám tử Kiên, ra mắt cuối tháng 4/2025, thu về gần 250 tỷ đồng - cao nhất trong sự nghiệp của Victor Vũ. Anh và diễn viên Đinh Ngọc Diệp kết hôn năm 2016, có hai con trai là Landon Vũ và Nolan Vũ.

Theo vnexpress.net