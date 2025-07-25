Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 14: Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát tư pháp

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 14 có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong phạm vi 6 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh, gồm Đà Bắc, Cao Sơn, Tiền Phong, Quy Đức, Tân Pheo và Đức Nhàn. Thời gian qua, VKSND khu vực 14 đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự nghiêm minh của pháp luật.

Để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát tư pháp, VKSND khu vực 14 đã giao các kiểm sát viên, kiểm tra viên xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ của khâu công tác được phân công phụ trách. Đồng thời, yêu cầu 100% kiểm sát viên, kiểm tra viên, công chức nghiệp vụ phải mở sổ theo dõi vi phạm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Kiểm sát viên thực hiện báo cáo án với lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân.

Trong công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của ngành cấp trên, hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành, đơn vị đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát ngay từ đầu năm. VKSND khu vực 14 đã tăng cường phối hợp với cơ quan điều tra trong các hoạt động nắm, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Đồng thời nâng cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm của kiểm sát viên trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Trogn 9 tháng (tính từ ngày 1/10/2024 đến 30/6/2025), đơn vị đã vị tiếp nhận 10 tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố; đã giải quyết 5 tin, đang giải quyết 5 tin. Qua công tác kiểm sát, đơn vị đã đề ra yêu cầu xác minh đạt 100% đối với các tin báo phân công giải quyết; tiến hành kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ về tiếp nhận, phân loại tố giác, tin báo tội phạm tại 3 đơn vị Công an xã. Ban hành 2 kiến nghị yêu cầu cơ quan điều tra khắc phục vi phạm trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; 1 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm. Các kiến nghị đều được chấp nhận, tiếp thu.

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, truy tố các vụ án hình sự được chú trọng. Trong đó, chủ động kiểm sát chặt chẽ các vụ án ngay từ khi khởi tố; kiểm sát chặt chẽ căn cứ bắt, tạm giữ, tạm giam. Đồng thời, trực tiếp lấy lời khai người bị bắt, tạm giữ trước khi phê chuẩn; chủ động đề ra yêu cầu điều tra, tích cực tham gia hỏi cung, trực tiếp thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Trong 9 tháng, đơn vị thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 19 vụ/24 bị can, đã giải quyết 15 vụ, chuyển tỉnh 1 vụ, đang giải quyết 3 vụ/3 bị can. Kết thúc điều tra đề nghị truy tố 12 vụ/19 bị can. Chất lượng truy tố bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vụ án truy tố oan, sai, không có án bị hủy để điều tra hoặc xét xử lại; không có án trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; không có vụ án nào đình chỉ không tội hoặc tòa án tuyên không phạm tội hoặc xét xử khác tội danh viện kiểm sát truy tố.

VKSND khu vực 14 cũng thực hiện đồng bộ các biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; sắp xếp, bố trí công chức, kiểm sát viên có năng lực, trình độ và kinh nghiệm để thực hiện công tác...

VKSND Khu vực 14 triển khai nhiệm vụ chuyên môn.

Viện trưởng VKSND khu vực 14 Đinh Văn Phán cho biết: Thời gian qua, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra các vụ án hình sự được tăng cường; chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên có tiến bộ.

Thời gian tới, VKSND khu vực 14 sẽ tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ trọng tâm đột phá kiểm sát giải quyết án hành chính, dân sự; đẩy mạnh công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc nổi cộm, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. Phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm. Chủ động kiến nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp khắc phục vi phạm và các cơ quan hữu quan trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đinh Thắng