Viện KSND khu vực 9 phối hợp tuyên truyền pháp luật tại Trường THPT Vĩnh Yên

Ngày 15/9, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 9 phối hợp với Trường THPT Vĩnh Yên tổ chức Chương trình tuyên truyền pháp luật với chủ đề “Giáo dục, phòng ngừa vi phạm tội phạm đối với người chưa thành niên”.

Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh số vụ việc, vụ án liên quan đến người chưa thành niên có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình trạng học sinh vi phạm pháp luật. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển, tương lai của các em mà còn gây hệ lụy đối với xã hội. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức pháp luật còn hạn chế, sự tác động tiêu cực của mạng Internet, mạng xã hội, cùng với sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường đôi lúc chưa phát huy hiệu quả.

Viện KSND khu vực 9 phối hợp tuyên truyền pháp luật tại Trường THPT Vĩnh Yên

Các đại biểu tham dự chương trình.

Viện KSND khu vực 9 phối hợp tuyên truyền pháp luật tại Trường THPT Vĩnh Yên

Nhiều vụ án cụ thể được dẫn chứng tại chương trình giúp các em nhận thức sâu sắc về các hành vi vi phạm pháp luật.

Tại chương trình, báo cáo viên của Viện KSND khu vực 9 đã truyền đạt kiến thức pháp luật thông qua những tình huống thực tế, gần gũi, giúp học sinh nhận diện các hành vi vi phạm, đặc biệt là hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời phân tích rõ nguyên nhân và hậu quả pháp lý.

Với cách truyền đạt dễ hiểu, nhiều ví dụ cụ thể, nội dung tuyên truyền đã giúp học sinh có sự hiểu biết đầy đủ hơn về pháp luật, ý thức được hành vi bị nghiêm cấm để chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Viện KSND khu vực 9 phối hợp tuyên truyền pháp luật tại Trường THPT Vĩnh Yên

Các em học sinh tích cực tham gia trả lời câu hỏi báo cáo viên đưa ra để nâng cao kiến thức pháp luật.

Buổi tuyên truyền cũng diễn ra sôi nổi với phần giao lưu hỏi – đáp. Học sinh tích cực trao đổi, đặt câu hỏi và bày tỏ thắc mắc về một số loại tội phạm. Tổ tuyên truyền đã trực tiếp giải đáp, qua đó giúp các em nâng cao nhận thức, có biện pháp tự bảo vệ bản thân và tránh xa tệ nạn xã hội.

Thông qua hoạt động này, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường được tăng cường; góp phần rèn luyện cho học sinh tác phong Sống, học tập, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Đây cũng là dịp để học sinh hình thành thói quen chủ động tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật, hướng tới sự phát triển toàn diện.

Lê Minh - Anh Tuấn


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng tuyên truyền pháp luật Học sinh Gây rối trật tự công cộng Chương trình Tội phạm phổ biến giáo dục pháp luật Vi phạm pháp luật Nhân dân Hành vi Nguyên nhân
