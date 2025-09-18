Viết tiếp ước mơ đến trường của em

Việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ để trẻ em được phát triển toàn diện là trách nhiệm của toàn xã hội. Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh đã cụ thể hóa chương trình “Nâng bước em đến trường” bằng mô hình, hoạt động, phần việc cụ thể, mang lại hiệu quả tích cực, tạo tính lan tỏa, qua đó, đã hỗ trợ, tiếp sức cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh được đến trường học tập, vui chơi...

Được các cấp bộ Đoàn, Hội triển khai từ nhiều năm trước, mô hình “Em nuôi của Đoàn” triển khai dưới hình thức các tổ chức đoàn nhận đỡ đầu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và kêu gọi nguồn lực xã hội hóa giúp đỡ các em về vật chất thiết yếu. Mô hình là một hoạt động ý nghĩa, đã mang lại nhiều niềm vui, là điểm tựa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nuôi dưỡng ước mơ vươn lên trong học tập. Đồng thời, thể hiện rõ vai trò đồng hành, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi của tổ chức Đoàn thanh niên. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo duy trì và nhân rộng hoạt động của mô hình; đoàn cấp xã, cơ sở đã chủ động, tích cực xây dựng nguồn quỹ bằng nhiều hình thức: kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, huy động sự đóng góp của cán bộ, đoàn viên tại cơ sở Đoàn; đảm nhận các công trình, phần việc để gây quỹ. Bên cạnh việc hỗ trợ vật chất, các cơ sở Đoàn thường xuyên thăm hỏi, động viên các em trong cuộc sống, hỗ trợ kịp thời, thiết thực để các em vượt qua khó khăn, mang lại niềm vui, thắp sáng ước mơ cho những đội viên, thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội học tập, rèn luyện, hòa nhập, vun đắp ước mơ, hoài bão trong tương lai.

Năm học 2025- 2026, em Nguyễn Thị Phương Linh, sinh năm 2012, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ở cùng ông bà ngoại ở xã Thanh Ba đã yên tâm đến trường học tập cùng các bạn nhờ sự động viên, giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời của Chi đoàn Công an xã Thanh Ba theo mô hình “Em nuôi của Đoàn”. Từ nguồn đóng góp của các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên Chi đoàn Công an xã, mỗi năm em Linh được hỗ trợ 3 triệu đồng cho đến khi em đủ 18 tuổi.

Chi đoàn Thanh niên Công an xã Thanh Ba nhận em Nguyễn Thị Phương Linh, học sinh Trường THCS Thị trấn Thanh Ba 1 là “Em nuôi của Đoàn” đến khi đủ 18 tuổi.

Cùng với Nguyễn Thị Phương Linh, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục được cắp sách đến trường, thực hiện ước mơ thông qua sự hỗ trợ kịp thời của tổ chức Đoàn các cấp. Các em không chỉ được nhận tiền hỗ trợ hàng tháng, hàng năm mà vào những dịp năm học mới, khai giảng,Tết Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán các em được nhận thêm những phần quà ý nghĩa. Quan trọng hơn, các em thường xuyên được cán bộ đoàn, các anh chị đoàn viên động viên, trò chuyện, giúp đỡ việc học hành để có thêm niềm tin, động lực vươn lên trong học tập, cuộc sống.

Các em học sinh Trường Tiểu học Thanh Uyên, xã Hiền Quan được tổ chức Đoàn, các đơn vị tài trợ tặng sữa.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên Bùi Đức Giang, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo triển khai chương trình “Nâng bước em đến trường - giúp đỡ 500 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn”. Các cấp bộ Đoàn đã nghiêm túc, hưởng ứng thực hiện bằng nhiều mô hình, việc làm cụ thể. Ngoài mô hình “Em nuôi của Đoàn”, các tổ chức Đoàn đã sáng tạo, chủ động vận động tài trợ kinh phí để tặng quà là đồ dùng học tập, sách, vở, xe đạp... dịp đầu năm học; phối hợp nhà tài trợ, đơn vị hỗ trợ kinh phí xây dựng “Nhà khăn quàng đỏ” cho các em học sinh khó khăn... Từ năm 2020 đến nay, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã triển khai gần 4.000 công trình măng non và trên 42.000 việc tốt, trong đó, nhiều công trình, phần việc đã kịp thời hỗ trợ, tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Riêng năm học 2024-2025, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội đã hỗ trợ trên 27.000 học sinh khó khăn với hơn 5 tỷ đồng... Đây trở thành động lực thôi thúc các em cố gắng học tập, rèn luyện đạt kết quả cao trong học tập.

Trên thực tế, các mô hình, hoạt động giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn thêm cơ hội được đến trường đã mang lại hiệu quả, tạo hiệu ứng lan tỏa, tích cực, nhận được sự hưởng ứng của cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức... Thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các tổ chức Đoàn trực thuộc triển khai cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”; phân bổ các nguồn hỗ trợ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng... Tổ chức Đoàn các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kết nối các tổ chức và cá nhân để nhận nuôi, hỗ trợ kinh phí sinh hoạt, học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh...

Thông qua sự kết nối của các tổ chức chính trị - xã hội xã Hiền Lương, trong đó có tổ chức Đoàn thanh niên, các mạnh thường quân trong xã trao phần quà cho học sinh khó khăn đầu năm học mới 2025-2026.

Lệ Oanh