Việt Trung Company cung cấp tour hội chợ Canton Fair Trung Quốc 2025 trọn gói

Bạn là chủ doanh nghiệp, nhà nhập khẩu hay đang tìm kiếm nguồn hàng độc đáo để bứt phá trong năm 2025? Đừng bỏ lỡ cơ hội vàng tại Hội chợ Canton Fair – sự kiện thương mại quốc tế lớn nhất Trung Quốc. Để hành trình tìm kiếm đối tác và mở rộng kinh doanh của bạn trở nên thuận lợi và hiệu quả nhất, Việt Trung Company cung cấp tour Hội chợ Canton Fair Trung Quốc 2025 trọn gói với dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm, giúp bạn an tâm tập trung vào mục tiêu kinh doanh.

Tại sao nên chọn tour hội chợ Canton Fair 2025 của Việt Trung Company?

Việc tham gia Hội chợ Canton Fair không chỉ là một chuyến đi công tác đơn thuần mà còn là một khoản đầu tư chiến lược cho sự phát triển của doanh nghiệp. Để tối ưu hóa khoản đầu tư này, việc lựa chọn một đơn vị tổ chức tour uy tín, chuyên nghiệp là vô cùng quan trọng. Việt Trung Company tự hào là đối tác tin cậy, mang đến cho bạn một trải nghiệm trọn vẹn và hiệu quả nhất với những lý do nổi bật sau.

Dịch vụ trọn gói, chuyên nghiệp từ A-Z

Chúng tôi hiểu rằng bạn cần tập trung toàn bộ năng lượng cho việc tìm kiếm đối tác và nguồn hàng tại hội chợ. Vì thế, Việt Trung cung cấp tour hội chợ Canton Fair Trung Quốc 2025 trọn gói, lo liệu mọi thủ tục phức tạp để bạn an tâm. Từ khâu chuẩn bị ban đầu đến khi kết thúc chuyến đi, bạn sẽ được hỗ trợ tận tình:

- Vé máy bay khứ hồi, visa, khách sạn 4 sao, phương tiện di chuyển tại Trung Quốc: Mọi thứ đều được sắp xếp chỉn chu, đảm bảo sự thoải mái và thuận tiện tối đa. Khách sạn tiêu chuẩn 4 sao được lựa chọn kỹ lưỡng, gần địa điểm hội chợ để tiết kiệm thời gian di chuyển.

- Hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm hỗ trợ 24/7: Đội ngũ hướng dẫn viên của chúng tôi không chỉ am hiểu về hội chợ mà còn thông thạo tiếng Trung và các quy trình giao thương. Họ sẽ đồng hành cùng bạn, hỗ trợ phiên dịch, Cung cấp tài liệu hướng dẫn tham quan hội chợ, giải quyết mọi vấn đề phát sinh và tư vấn những mẹo hữu ích để bạn làm việc hiệu quả nhất.

Lịch trình tối ưu, tập trung vào hiệu quả kinh doanh

Mỗi phút giây tại Canton Fair đều quý giá. Tại Việt Trung Company, Tour được thiết kế riêng cho những ai muốn khám phá cơ hội kinh doanh, không shopping, không phí ẩn – chỉ tập trung vào việc kết nối và tìm kiếm nguồn hàng, đối tác. Tour này không chỉ giúp bạn làm việc hiệu quả mà còn tạo điều kiện để bạn thư giãn và khám phá:

- Tập trung vào hiệu quả kinh doanh: Lịch trình được sắp xếp để bạn có đủ thời gian thăm quan các gian hàng, tìm kiếm và đàm phán với nhà cung cấp. Chúng tôi cũng sẽ tư vấn về các khu vực triển lãm trọng điểm phù hợp với ngành hàng của bạn.

Chi phí hợp lý, cam kết không phát sinh

Với mong muốn mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng, Việt Trung Company cam kết cung cấp một mức giá tour hợp lý và minh bạch. Bạn sẽ không phải lo lắng về những chi phí phát sinh bất ngờ:

- Bảng giá công khai: Chúng tôi cung cấp bảng giá tour chi tiết, rõ ràng ngay từ đầu, bao gồm tất cả các dịch vụ đã cam kết.

- Không có chi phí ẩn: Bạn sẽ không gặp phải các khoản phụ phí không mong muốn. Mức giá đã niêm yết là trọn gói, giúp bạn dễ dàng lên kế hoạch tài chính và hoàn toàn an tâm khi đặt tour.

Lịch trình tour hội chợ Canton Fair 2025

Với kinh nghiệm tổ chức tour chuyên nghiệp, Việt Trung Company hiểu rõ những thách thức mà doanh nghiệp có thể gặp phải khi tham gia hội chợ quốc tế.

Nâng tầm kinh doanh với Canton Fair

Hội chợ Nhập khẩu và Xuất khẩu Trung Quốc (Canton Fair) là sự kiện thương mại hàng đầu thế giới, mở ra cơ hội vàng cho các doanh nghiệp tìm kiếm nguồn hàng, cập nhật xu hướng và mở rộng mạng lưới kinh doanh. Với tour 5 ngày 4 đêm, Việt Trung Company mang đến một hành trình chuyên nghiệp và hiệu quả, giúp bạn tận dụng tối đa lợi thế của hội chợ.

Bạn có thể dễ dàng lựa chọn giai đoạn phù hợp với ngành hàng của mình để đạt được hiệu quả cao nhất.

Dịch vụ trọn gói từ A đến Z

Chúng tôi hiểu rằng việc chuẩn bị cho một chuyến công tác quốc tế cần sự hỗ trợ toàn diện. Vì vậy, tour 5 ngày 4 đêm của chúng tôi bao gồm:

- Visa: Hỗ trợ làm visa thương mại (M) và cá nhân (F) nhanh chóng, đơn giản.

- Vé máy bay: Gói tour bao gồm đầy đủ vé máy bay khứ hồi từ Hà Nội, Đà Nẵng hoặc TP. Hồ Chí Minh đến Quảng Châu

- Khách sạn: Bạn sẽ được lưu trú tại khách sạn 4 sao tiêu chuẩn cùng dịch vụ đưa đón tận nơi.

- Hướng dẫn viên/phiên dịch: Phiên dịch viên chuyên nghiệp và đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình đồng hành trong suốt chuyến đi, hỗ trợ đàm phán, kết nối và giải quyết mọi thủ tục.

- Hỗ trợ đặt lịch gặp gỡ nhà cung cấp: Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn ngay cả khi bạn chưa có danh sách nhà cung cấp cụ thể. Chúng tôi sẽ đóng vai trò là cầu nối, giúp bạn biến những “nhà cung cấp chưa có sẵn” thành đối tác tiềm năng trong tương lai.

Chương trình tour được thiết kế để tập trung vào mục tiêu kinh doanh. Bạn sẽ có đủ thời gian để khám phá các khu vực trưng bày sản phẩm, tìm kiếm đối tác và tiến hành các cuộc gặp gỡ quan trọng. Sau khi hội chợ kết thúc, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ các thủ tục hậu mãi như đặt hàng và vận chuyển hàng hóa về Việt Nam, đảm bảo mọi giao dịch được hoàn tất. Tour 5 ngày 4 đêm là lựa chọn lý tưởng để khám phá hết tiềm năng kinh doanh tại Canton Fair 2025.

Liên hệ Việt Trung Company nhận tư vấn về tour hội chợ Canton Fair trọn gói chi tiết nhất

Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt cơ hội kinh doanh tại Hội chợ Canton Fair 2025? Hãy để Việt Trung Company đồng hành cùng bạn. Việt Trung Company có kinh nghiệm 15 năm tại thị trường Trung Quốc, cùng chức năng xúc tiến thương mại, hệ thống Logistics hiện đại. Tự tin hỗ trợ kết nối khách hàng với nhiều đối tác trong & ngoài phạm vi hội chợ.

Tour Hội chợ Canton Fair 2025 không chỉ là một chuyến đi, mà còn là một khoản đầu tư chiến lược cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp bạn. Hãy để Việt Trung Company biến khoản đầu tư đó thành hiện thực. Chúng tôi rất mong được hợp tác và đồng hành cùng bạn trên chặng đường chinh phục thị trường quốc tế. Việt Trung Company hiểu rằng mỗi doanh nghiệp có những nhu cầu riêng biệt. Vì vậy, để nhận được thông tin chi tiết nhất về lịch trình, giá tour Canton Fair trọn gói, các thủ tục cần thiết và những hỗ trợ đặc biệt khác, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VIỆT TRUNG

Văn phòng Việt Nam

- VP Hà Nội: Số 189, phố Quan Hoa, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội

- VP Đà Nẵng: Tầng 2, Tòa nhà Savico, số 66 Võ Văn Tần, Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

- VP HCM: 264-264A Nguyễn Thái Bình, Phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh

- Website : https://viettrungcompany.com/

Văn phòng Trung Quốc

- Kho hàng 17/2, Da Sha Tou, Quảng Châu, Trung Quốc

- Jia Yuan Hotel, 405 YanJiang Dong Road, Quảng Châu, Trung Quốc

Hệ Thống Kho Tại

- Quảng Châu - Phật Sơn - Đông Hưng - Bằng Tường - Chiết Giang - Trùng Khánh - Bắc Kinh - Thượng Hải

Số điện thoại liên hệ

- Miền Bắc: 0965551166

- Miền Trung: 0935131816

- Miền Nam: 0935086838

- Trung Quốc: 0086 13710964989

- Complaint: 0977 96 96 66