Viettel ra mắt gói cước 5G “chính hiệu” cho iPhone 17

Tổng Công ty Viễn thông Viettel vừa giới thiệu gói cước 5G trả trước và trả sau dành riêng cho iPhone 17, giúp người dùng khai thác tối đa sức mạnh của mạng 5G nhanh nhất Việt Nam.

Gói Trả trước 5G IP200: 200.000đ/30 ngày, gồm 240GB data (8GB/ngày), gọi nội mạng miễn phí (tối đa 20 phút/cuộc), 150 phút ngoại mạng và quyền lợi xem TV360. Mua kèm iPhone 17 Pro/Promax được tặng tới 3 tháng miễn phí (600.000đ). Đặc biệt, khi mua kèm gói cước từ 6 tháng khách hàng sẽ được tặng sử dụng dịch vụ sân bay (phòng chờ thương gia hoặc checkin nhanh qua cửa hải quan).

Gói Trả sau NINE N300: 300.000đ/tháng, gồm 360GB data (12GB/ngày), gọi nội mạng miễn phí (60 phút/cuộc), 200 phút ngoại mạng, 200 SMS và data miễn phí cho Spotify, Meta, TikTok, YouTube. Mua iPhone 17 Pro/Promax được tặng tới 2 tháng miễn phí (600.000đ). Ngoài ra, khách hàng sử dụng gói cước này cũng sẽ được tặng sử dụng dịch vụ sân bay (phòng chờ thương gia hoặc checkin nhanh qua cửa hải quan).

Khách hàng VIP và NINE được ưu tiên nhận iPhone 17 sớm từ 19/9 tại 8 cửa hàng Viettel Store trên toàn quốc. Ngoài ra, từ 14/9 Viettel++ tặng hàng ngàn voucher trị giá 500.000 – 7.000.000đ, đặc biệt ưu đãi cho hạng Vàng và Kim Cương.

Theo Ookla và i-SPEED, Viettel hiện dẫn đầu tốc độ 5G tại Việt Nam, top 3 toàn cầu về mạng di động nhanh nhất, với tốc độ tải xuống 483 Mbps, tải lên 106 Mbps.

Việc đồng thời ra mắt iPhone 17 và gói cước 5G chuyên biệt kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm số trọn vẹn, khẳng định vị thế tiên phong của Viettel trong phổ cập 5G.



