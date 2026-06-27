Vĩnh Chân chuyển mình sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Vĩnh Chân từng bước khẳng định hiệu quả của bộ máy hành chính mới, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, từ ngày 1/7/2025, xã Vĩnh Chân được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Lang Sơn, Yên Luật và Vĩnh Chân. Sau sáp nhập, địa phương có diện tích hơn 27km2, dân số trên 17 nghìn người với 25 khu dân cư.

Ngay sau khi thành lập, cấp ủy, chính quyền xã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự, chuẩn bị cơ sở vật chất và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động của chính quyền không bị gián đoạn. Bộ máy mới được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Chân giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Sau một năm vận hành, nhiều kết quả nổi bật đã được ghi nhận. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,86%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,64%; 100% văn bản nội bộ được xử lý trên môi trường điện tử. Đặc biệt, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 100%, trong đó 94% đánh giá rất hài lòng.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh. Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai sâu rộng, giúp gần 8.950 người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số, đạt trên 85% dân số toàn xã. Hoạt động của 25 tổ công nghệ số cộng đồng đã hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành chính quyền số, công dân số.

Anh Khổng Khắc Khôi (khu 9, xã Vĩnh Chân) chia sẻ: “Tôi đến làm thủ tục khai sinh cho con, được cán bộ hướng dẫn thao tác trên Cổng dịch vụ công và nộp hồ sơ trực tuyến. Kết quả được trả qua VNeID, không phải đi lại nhiều lần như trước, rất thuận tiện, nhanh gọn”.

Cùng với đó, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục ổn định và phát triển.

Năm 2025, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 145 tỷ đồng, bằng 241% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 49 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,25%. Trên 96% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã Vĩnh Chân vẫn còn không ít khó khăn như thiếu nhân lực chuyên môn ở một số lĩnh vực, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, một số trang thiết bị đã xuống cấp, nguồn lực đầu tư cho chuyển đổi số còn hạn chế...

Đồng chí Phạm Ngọc Diễm - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Chân, cho biết: Sau sáp nhập, xã Vĩnh Chân đã nhanh chóng xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, phát huy tối đa nguồn nhân lực tại chỗ; đồng thời tăng cường đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động hành chính công, nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Trên cơ sở đó, địa phương tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, trong đó xác định các trụ cột phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn như phát triển sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, từng bước nâng cao giá trị sản xuất hàng hóa.

Cùng với đó, xã chú trọng đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, triển khai và khởi công một số công trình trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong công tác cải cách hành chính, xã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thời gian tới, xã Vĩnh Chân tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực giao thông, giáo dục và y tế; đồng thời quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Bên cạnh đó, địa phương đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nghiên cứu, tìm hiểu và đầu tư trên địa bàn, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh sẵn có, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Với tinh thần đoàn kết, chủ động và quyết tâm đổi mới, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Chân đang tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 xây dựng xã Vĩnh Chân đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại.

Bích Liên - Đặng Khánh