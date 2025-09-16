Xã hội
Vinh danh thành viên có nhiều đóng góp vào hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội Lương Sơn

Ngày 15/9, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Lương Sơn tổ chức vinh danh các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Lương Sơn (cũ).

Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Lương Sơn (nay là Phòng Giao dịch NHCSXH Lương Sơn) thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2003. Sau hơn 20 năm hoạt động, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy và UBND huyện Lương Sơn trước đây, sự phối hợp, liên kết chặt chẽ của các ngành, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là sự chỉ đạo của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Lương Sơn, Phòng Giao dịch NHCSXH đã đạt được những kết quả quan trọng trong hoạt động, thực hiện tốt chức năng là công cụ tài chính của Nhà nước trong việc cung cấp tín dụng chính sách, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Trong suốt quá trình công tác, các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đã luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ cùng NHCSXH trong việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Từ 1 chương trình tín dụng ưu đãi, đến nay, Phòng giao dịch NHCSXH Lương Sơn thực hiện 15 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ trên 505 tỷ đồng.

Cán bộ tín dụng Phòng giao dịch NHCSXH Lương Sơn giao dịch tại xã Cao Dương

Đại diện NHCSXH Lương Sơn đã trao vinh danh của NHCSXH Việt Nam cho 8 thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Lương Sơn (cũ) làm thành viên ban đại diện từ 5 năm trở lên tính đến 30/6/2025 gồm 5 thành viên ở xã Cao Dương, 2 thành viên ở xã Lương Sơn và 1 thành viên ở xã Liên Sơn đã có nhiều thành tích đóng góp vào kết quả hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội.

Vinh danh thành viên có nhiều đóng góp vào hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội Lương Sơn

Đại diện Phòng giao dịch NHCSXH Lương Sơn trao vinh danh của NHCSXH Việt Nam cho các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Lương Sơn (cũ) hiện đang công tác tại xã Cao Dương.

Đinh Thắng


