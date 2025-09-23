Vĩnh Yên hướng tới đô thị văn minh, hiện đại

Phường Vĩnh Yên được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã, phường trung tâm của thành phố, mở ra cơ hội lớn để phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận của Nhân dân và đồng hành của doanh nghiệp, Vĩnh Yên đang từng bước khẳng định vị thế, hướng tới trở thành đô thị đáng sống và hấp dẫn nhà đầu tư.

Hạ tầng đô thị phường Vĩnh Yên ngày càng khang trang, hiện đại.

Sau sáp nhập, phường Vĩnh Yên có diện tích 25 km2, dân số 56.428 người. Đây là địa bàn trọng điểm, có vai trò quan trọng trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và không gian đô thị của tỉnh Phú Thọ. Việc thành lập phường không chỉ là bước ngoặt về quản lý hành chính mà còn là cơ hội để địa phương tập trung đầu tư, nâng cao chất lượng hạ tầng và đời sống nhân dân.

Trong những năm qua, công tác quy hoạch và quản lý đô thị đã được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, 6 quy hoạch phân khu đã phủ kín diện tích tự nhiên toàn phường, trong đó quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 bao phủ 62,23% diện tích. Trên cơ sở đó, 13 khu đô thị và khu chức năng đô thị, thương mại - dịch vụ với tổng diện tích khoảng 381,4 ha đã và đang được triển khai, góp phần hình thành diện mạo đô thị mới.

Hạ tầng kỹ thuật bước đầu được đầu tư với 232 km đường giao thông, hệ thống cấp - thoát nước, xử lý rác thải, cùng các công trình y tế, giáo dục, văn hóa công cộng. Tuy nhiên, đô thị Vĩnh Yên vẫn còn một số hạn chế như hạ tầng chưa đồng bộ, nguồn vốn đầu tư còn hạn hẹp, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh còn xảy ra. Công tác quản lý trật tự đô thị và xử lý rác thải sinh hoạt chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến mỹ quan và chất lượng sống của người dân.

Ông Nguyễn Văn Bính, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Yên, cho biết: "Phát triển đô thị văn minh, hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài. Giai đoạn 2025 - 2030, phường xác định tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng sống của Nhân dân. Phường sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý đô thị, từ chiếu sáng thông minh, giám sát giao thông đến điều hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo bước đột phá trong quản lý và phát triển đô thị bền vững."

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, phường Vĩnh Yên tập trung nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền để Nhân dân hiểu rõ, đồng thuận với các chủ trương, chính sách về quy hoạch và quản lý đô thị. Đồng thời, rà soát, bổ sung và ban hành các quy định quản lý đô thị theo hướng đồng bộ, kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm, bảo vệ không gian công cộng.

Bên cạnh đó, phường ưu tiên nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, xây dựng cầu vượt, bãi đỗ xe thông minh; cải tạo hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước thải và rác thải theo tiêu chuẩn xanh - sạch - bền vững. Xã hội hóa đầu tư được xác định là giải pháp quan trọng nhằm huy động tối đa nguồn lực ngoài ngân sách để phát triển hạ tầng và các công trình phúc lợi phục vụ Nhân dân.

Phường Vĩnh Yên có 13 khu đô thị và khu chức năng đô thị, thương mại - dịch vụ.

Cùng với đầu tư hạ tầng, phường Vĩnh Yên chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý đô thị có trình độ, năng lực, trách nhiệm cao. Bộ máy quản lý sẽ được kiện toàn theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, với phương châm công khai, minh bạch, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá cán bộ.

Với mục tiêu đến năm 2030, xây dựng và nâng cấp các công trình trọng điểm phục vụ dân sinh như nâng cấp các chợ Hội Hợp, Đồng Tâm, Thanh Trù; xây dựng vườn hoa, công viên, trung tâm văn hóa - thể thao cấp phường và trung tâm tổ chức sự kiện cộng đồng. Đầu tư cải tạo, kè hồ, đầm, chống lấn chiếm mặt nước, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao mỹ quan đô thị và phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Bính khẳng định: "Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của tỉnh và thành phố, cùng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, phường Vĩnh Yên sẽ trở thành đô thị văn minh, hiện đại, là nơi đáng sống cho người dân và hấp dẫn đối với nhà đầu tư."

Việc thành lập phường Vĩnh Yên không chỉ là dấu mốc quan trọng về hành chính mà còn mở ra cơ hội lớn để phát triển kinh tế, xã hội và hạ tầng đô thị. Với định hướng rõ ràng, giải pháp đồng bộ và quyết tâm cao, Vĩnh Yên đang từng bước khẳng định vị thế, trở thành đô thị kiểu mẫu của tỉnh Phú Thọ trong những năm tới.

Quốc Minh