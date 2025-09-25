Vốn vay ưu đãi tạo động lực phát triển kinh tế

Với nhiều chương trình tín dụng ưu đãi cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, cho vay giải quyết việc làm, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường... Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Lương Sơn đã giải quyết kịp thời nguồn vốn chính sách đến với người dân, góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Gia đình chị Đỗ Thị Loan ở thôn Quyền Chương, xã Cao Dương trước đây chỉ trông chờ vào cây lúa, cây ngô, không có ngành nghề phụ nên cuộc sống gặp không ít khó khăn. Thiếu vốn để đầu tư phát triển kinh tế, nhiều năm liền gia đình chị là hộ nghèo của xóm của xã. Nhưng nhờ có chính sách ưu đãi của nhà nước, thông qua Phòng giao dịch NHCSXH Lương Sơn, gia đình chị Loan được vay 30 triệu đồng chương trình hộ nghèo đầu tư mua 2 con trâu sinh sản.

Hiện nay, gia đình chị Loan đã thoát được nghèo. Chị Loan tiếp tục vay 50 triệu đồng chương trình giải quyết việc làm đầu tư mua trâu và vay 20 triệu đồng chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường đầu tư xây bể nước và công trình vệ sinh.

Cán bộ tín dụng Phòng giao dịch NHCSXH Lương Sơn kiểm tra mô hình vay vốn trồng cây dược liệu tại xã Cao Dương

Thực hiện chương trình cho vay vốn nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, NHCSXH Lương Sơn luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Đến thăm gia đình anh Bùi Văn Tư ở xóm Sấu Thượng, xã Cao Dương được biết, trước kia các sinh hoạt trong gia đình rất bất tiện vì phải lấy nước giếng khơi sâu lên để dùng.

Năm 2021, nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH và vay mượn thêm họ hàng, gia đình đã xây dựng được công trình phụ khép kín gồm nhà tắm, bồn chứa nước, công trình vệ sinh tự hoại... Giờ đây mọi sinh hoạt đã thuận tiện hơn nhiều, gia đình cũng yên tâm vì được sử dụng nước sạch trữ trong các bể chứa đạt tiêu chuẩn. Năm 2024, gia đình anh vay thêm 100 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm đầu tư trồng 5ha cây xạ đen bắt đầu cho thu hoạch.

Gia đình chị Loan và anh Tư chỉ là hai trong hàng ngàn hộ nông dân trên địa bàn xã Cao Dương được vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất và có hiệu quả.

Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Lương Sơn giải ngân vốn vay cho người dân

Là một tổ chức tín dụng phục vụ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nên hoạt động cho vay, thu nợ của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lương Sơn chủ yếu diễn ra tại 11 điểm giao dịch ở 3 xã với 229 tổ tiết kiệm và vay vốn, đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận với nguồn vốn vay được thuận lợi và kịp thời.

Hiện nay, Phòng giao dịch NHCSXH Lương Sơn đang thực hiện 15 chương trình tín dụng chính sách. Trong đó, chương trình cho vay giải quyết việc làm có dư nợ cao nhất đạt trên 225 tỷ đồng với 4.703 hộ vay; chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường có dự nợ gần 200 tỷ đồng với 8.345 hộ vay... Trên 98% nguồn vốn thông qua các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác.

Các tổ chức hội và các tổ TK&VV ở các thôn đã phát huy tốt vai trò uỷ thác của mình, là cánh tay nối dài của NHCSXH trong việc quản lý vốn tại cơ sở, đặc biệt là khâu bình xét cho vay đúng đối tượng, chuyển vốn đến tận tay người cần vốn. Đồng thời, hướng dẫn, định hướng và kiểm tra quá trình sử dụng vốn cho có hiệu quả và đúng mục đích.

Do đó, từ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn các xã có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế trồng trọt, chăn nuôi đã mang lại hiệu quả kinh tế. Từ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH Lương Sơn đã có trên 7.000 công trình NS&VSMT nông thôn được xây dựng, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân; tạo việc làm cho trên 4.500 lao động; hàng trăm lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học. Hiện có 15.352 hộ đang sử dụng vốn vay của NHCSXH Lương Sơn với dư nợ trên 506 tỷ đồng, tỉ lệ nợ quá hạn thấp chiếm 0,01%.

Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Lương Sơn Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Sau sáp nhập, Phòng giao dịch phụ trách 3 xã gồm Lương Sơn, Cao Dương và Liên Sơn. Để mọi hoạt động liên quan đến tín dụng chính sách duy trì, thông suốt, không bị gián đoạn, thực hiện chỉ đạo của Chi nhánh NHCSXH tỉnh, Phòng đã tham mưu UBND các xã về việc tăng cường chỉ đạo ổn định hoạt động tín dụng chính sách sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính; nhanh chóng bố trí điểm giao dịch thuận lợi để NHCSXH phục vụ bà con Nhân dân. Sau sáp nhập, nhiều tổ tiết kiệm và vay vốn có quy mô lớn hơn, phạm vi hoạt động rộng hơn nên Phòng đã tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng cho các hội đoàn thể, các tổ trưởng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Do đó, các chương trình tín dụng ưu đãi mà NHCSXH Lương Sơn triển khai trong thời gian qua đã và đang phát huy được hiệu quả tích cực, có tác động mạnh mẽ đến đời sống người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn, tạo điều kiện để họ cải thiện, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đinh Thắng