Vươn lên từ khuyến công: Câu chuyện thành công của ngành cơ khí Phú Thọ

Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngành cơ khí đóng vai trò nền tảng, là động lực phát triển then chốt. Tại Phú Thọ, với những chiến lược đúng đắn và hành động quyết liệt, ngành cơ khí đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, tạo nên những bước tiến đáng kể trên bản đồ công nghiệp. Một trong những câu chuyện thành công tiêu biểu là Công ty TNHH HTH Vĩnh Phúc, nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ chương trình khuyến công của tỉnh.

Bước đột phá từ hỗ trợ khuyến công

Năm 2024, Công ty TNHH HTH Vĩnh Phúc, có trụ sở tại phường Vĩnh Yên, đã nhận được sự hỗ trợ quan trọng từ Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ để thực hiện đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất gia công cơ khí”. Đề án có tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng, trong đó kinh phí khuyến công hỗ trợ 270 triệu đồng. Với sự hỗ trợ này, Công ty đã mạnh dạn đầu tư mua mới 1 máy cắt laser FM3015 và 1 máy chấn. Đây là những thiết bị hiện đại, đóng vai trò chủ chốt trong dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp.

Giám đốc Nguyễn Văn Hoàng, một người trẻ đầy nhiệt huyết sinh năm 1993, đã có một hành trình khởi nghiệp đầy ấn tượng. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên, anh đã tích lũy kinh nghiệm quản lý thiết bị tại Công ty TNHH UJU VINA trước khi bén duyên với nghề gia công cơ khí kim loại tấm vào năm 2020. Nhận thấy tiềm năng lớn của thị trường, anh đã thành lập Công ty TNHH HTH Vĩnh Phúc vào năm 2022 và bắt đầu hiện thực hóa đam mê của mình.

Theo anh Hoàng, khi đi vào hoạt động, các thiết bị mới đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Năng suất lao động tăng cao, chất lượng sản phẩm được cải thiện, đồng thời tiết kiệm đáng kể nguyên liệu và nhân công so với phương pháp thủ công. Đặc biệt, máy móc hiện đại giúp Công ty đa dạng hóa mẫu mã, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Khẳng định vị thế, nâng cao năng lực cạnh tranh

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, việc tìm kiếm đối tác gia công cơ khí cho các doanh nghiệp nước ngoài là yếu tố then chốt quyết định sự thành công. HTH Vĩnh Phúc đã khẳng định được uy tín và năng lực của mình, trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp lớn, bao gồm các công ty Hàn Quốc tại các khu công nghiệp Khai Quang, Bá Thiện II và Thăng Long Vĩnh Phúc. Công ty chuyên gia công các mặt hàng như bàn thao tác, giá kệ để hàng, xe đẩy hàng và chi tiết linh kiện ô tô...

Một doanh nghiệp Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Khai Quang, đối tác của HTH Vĩnh Phúc, đánh giá cao sự hợp tác này. Đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc chia sẻ: “Việc lựa chọn đúng đối tác không chỉ giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm mà còn tối ưu chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh. Chúng tôi đánh giá cao việc Công ty TNHH HTH Vĩnh Phúc đầu tư máy móc hiện đại, phù hợp với yêu cầu sản xuất của Công ty chúng tôi, các mặt hàng chúng tôi đặt đều được giao đúng hợp đồng và chất lượng đạt yêu cầu".

Sự đầu tư đúng đắn vào công nghệ không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn đảm bảo an toàn lao động, giảm thiểu phế phẩm và bảo vệ môi trường làm việc, giúp người lao động yên tâm gắn bó. Anh Tiêu Khuyết Tiến, một công nhân đã làm việc tại đây gần một năm, chia sẻ: “Công việc ở đây phù hợp với sức lao động của công nhân. Lương dao động từ 12-15 triệu đồng/tháng nên đời sống của anh em trong công ty rất ổn định và thoải mái”.

Lan tỏa động lực phát triển

Đại diện Phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương Phú Thọ, đánh giá cao hiệu quả của đề án, cho rằng việc hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư máy móc hiện đại là chủ trương đúng đắn, phù hợp với chính sách phát triển công nghiệp của Nhà nước. Đề án không chỉ góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người lao động, mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần ổn định an sinh xã hội tại địa phương.

Anh Nguyễn Văn Hoàng chia sẻ về lý do lựa chọn ngành gia công kim loại tấm: “Tôi nhận thấy ở khu vực mình ít người đầu tư vào ngành này, trong khi nhu cầu thị trường rất đa dạng. Đặc biệt, Sở Công Thương đã tạo điều kiện và hỗ trợ nguồn vốn để tôi đầu tư máy móc, trang thiết bị tiên tiến phục vụ sản xuất. Hy vọng trong thời gian tới, các cấp chính quyền tiếp tục hỗ trợ nguồn ngân sách để chúng tôi có thể đầu tư thêm máy móc, mở rộng sản xuất.”

Với sự đồng hành của chương trình khuyến công, ngành cơ khí Phú Thọ đã có thêm những bệ phóng vững chắc, trở thành động lực quan trọng giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn mạnh dạn đầu tư, đổi mới công nghệ. Thông qua hỗ trợ về máy móc, thiết bị tiên tiến, nhiều doanh nghiệp cơ khí đã nâng cao năng suất, đa dạng sản phẩm, tạo thêm việc làm và từng bước khẳng định chỗ đứng vững chắc trên thị trường, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

