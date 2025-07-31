Xã Bản Nguyên hoàn thành xóa nhà tạm

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, chung tay của các tổ chức, cá nhân, đến nay, xã Bản Nguyên đã hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025; giúp gia đình người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Ngôi nhà mới của gia đình bà Nguyễn Thị Tình khu 1, xã Bản Nguyên.

Xã Bản Nguyên có 21 gia đình người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn cần được sự giúp đỡ. Cùng với sự hỗ trợ của Ủy ban MTTQ các cấp, xã đã huy động Nhân dân ủng hộ bằng tiền hoặc bằng ngày công, vật liệu để các gia đình xây dựng, sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất. Đến nay, 21 ngôi nhà đã hoàn thành, với tổng kinh phí xây dựng trên 7,4 tỷ đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ các cấp hỗ trợ hơn 1,57 tỷ đồng, nguồn từ xã gần 300 triệu đồng; nguồn từ khu dân cư và tài trợ từ các tổ chức, cá nhân hơn 1,44 tỷ đồng.

Đồng chí Ma Đức Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bản Nguyên cho biết: Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp người dân có nơi ở an toàn, ổn định mà còn góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp. MTTQ xã xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, từng đoàn thể, từ đó triển khai đồng bộ, quyết liệt và minh bạch trong từng khâu, chung tay đưa xã Bản Nguyên hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn...

Gia đình ông Nguyễn Văn Chương ở khu 6, xã Bản Nguyên nhận hỗ trợ xây nhà mới (trước khi sáp nhập).

Gia đình ông Nguyễn Văn Chương ở khu 6, xã Bản Nguyên thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tháng 3/2025, gia đình ông được hỗ trợ xây nhà mới, ông Chương xúc động nói: Gia đình tôi sống trong căn nhà đã xuống cấp từ lâu, chỉ mơ ước có ngôi nhà mới để không bị mưa dột, ổn định cuộc sống. Được Ủy ban MTTQ các cấp hỗ trợ, gia đình tôi đã xây dựng được ngôi nhà diện tích 75m2, với tổng kinh phí 260 triệu đồng. Bên cạnh đó, các hội đoàn thể, khu dân cư hỗ trợ các vật dụng sinh hoạt thiết yếu như quạt, bàn ghế, giường, tủ lạnh... Đến nay, gia đình tôi đã có ngôi nhà mới vững chãi nên không còn lo lắng mỗi mùa mưa bão đến...

Vui mừng và xúc động khi được sống trong ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi, bà Nguyễn Thị Tình ở khu 1, xã Bản Nguyên chia sẻ: Gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo, được sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của chính quyền địa phương và ủng hộ của các nhà hảo tâm, ngôi nhà cũ trước kia của gia đình tôi bị xuống cấp nghiêm trọng, nay đã được thay thế bằng ngôi nhà mới với diện tích 75m2 với tổng kinh phí xây dựng trên 250 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ các cấp hỗ trợ 90 triệu đồng, Ngân hàng Agribank chi nhánh Vĩnh Phúc II hỗ trợ 60 triệu đồng, Công ty CP Phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối - Tập đoàn Dệt may Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng và gia đình anh Nguyễn Ngọc Huyên, khu 3 ủng hộ 50 triệu đồng...

Bà Tình cũng như các hộ dân thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã được hỗ trợ xây mới và sửa chữa trong thời gian qua đều vui mừng, phấn khởi khi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Đến thời điểm này, toàn xã Bản Nguyên đã hoàn thành 100% kế hoạch với 19 ngôi nhà xây mới và 2 nhà sửa chữa. Trong đó, 6 hộ người có công; 11 hộ nghèo, cận nghèo; 4 hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhà ở của các hộ sau khi được hỗ trợ xây mới, sửa chữa đã đảm bảo “3 cứng” - nền cứng, khung cứng, mái cứng và có diện tích tối thiểu từ 50 m2 trở lên.

Xã Bản Nguyên hôm nay không chỉ có những ngôi nhà mới vững chãi hơn mà còn có niềm tin bền vững hơn của Nhân dân vào Đảng bộ, chính quyền. Đây là minh chứng sống động cho sự thành công của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Linh Nguyễn