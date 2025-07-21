Xã Chí Đám kiểm tra các vị trí đê, trạm bơm trước diễn biến phức tạp của bão số 3

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, ngày 21/7, lãnh đạo xã Chí Đám (sáp nhập từ xã Hùng Xuyên và xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng cũ) đã tổ chức kiểm tra thực địa toàn tuyến đê và các trạm bơm tiêu úng trọng yếu trên địa bàn

Lãnh đạo xã Chí Đám kiểm tra khu vực cống qua đường tỉnh lộ 322 khu Bình Minh

Hiện nay, xã Chí Đám quản lý tuyến đê ven sông Lô và sông Chảy với tổng chiều dài 26,2 km2. Một số đoạn tại đê tả sông Chảy được xác định là xung yếu, mặt đê hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mưa lớn, lượng nước dâng cao.

Trong đó, có nhiều vị trí được xác định có nguy cơ và một số điểm đã bị sạt lở như đê tả sông Chảy đoạn khu Đông Dương; bờ sông Chảy khu Hồng Minh; soi đê Cống Mỗ; soi lớn khu Cáo Sóc; soi Cầu Đất khu Vĩnh Lại; cống Cầu Mương, Lườn Cá khu Đông Dương (mới tu sửa nhưng sạt lở tới sát cửa cống phía ngoài sông); cống qua tỉnh lộ 322 khu Hồng Minh, Bình Minh. Đặc biệt, khu vực mái ta luy âm tỉnh lộ 322 tại km9+650 đã sạt lở phía ngoài sông Chảy cách mép đường 0,8m.

Lãnh đạo xã Chí Đám kiểm tra khu vực sạt lở tại km9+650 tỉnh lộ 322

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo xã Chí Đám đã tổ chức điều chỉnh, cắm thêm các biển cảnh báo, tăng cường các lực lượng, tổ chức tuần tra, giám sát các đoạn đê xung yếu, chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời kiểm tra vận hành an toàn hệ thống trạm bơm, đảm bảo ứng phó kịp thời khi mưa lớn xảy ra, sẵn sàng triển khai các phương án phòng, chống bão theo từng khu vực, từng cấp độ khi có yêu cầu, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân...

Hoàng Giang