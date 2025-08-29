Xã Hạ Hòa tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Ngày 29/8, UBND xã Hạ Hòa tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tham dự chương trình có lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Trong chuỗi hoạt động chào mừng, Giải thể thao quần chúng năm nay đã thu hút hàng trăm vận động viên đến từ các đơn vị, khu dân cư tham gia thi đấu các môn bóng chuyền hơi, kéo co, Pickleball. Ở môn bóng chuyền hơi nam, đội xã Ấm Hạ (cũ) giành giải Nhất; Giải Nhì đội xã Gia Điền (cũ); Giải Ba xã Minh Hạc (cũ) và thị trấn Hạ Hoà (cũ).

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự Giải thể thao.

Nội dung bóng chuyền hơi nữ, Nhất: Xã Ấm Hạ (cũ); Nhì thị trấn Hạ Hòa (cũ); Ba xã Gia Điền (cũ) và xã Minh Hạc (cũ).

Các vận động viên tranh tài nội dung bóng chuyền hơi nữ.

Môn kéo co, Nhất: Trung tâm Y tế Hạ Hòa; Nhì xã Minh Hạc (cũ); Ba xã Ấm Hạ (cũ).

Môn Pickleball, nội dung đôi nam, Nhất: Các VĐV Trần Ngọc Lâm – Lưu Tuấn Anh (thị trấn Hạ Hòa (cũ); Giải Nhì các VĐV Nguyễn Quang Nam – Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Hạ Hoà (cũ); Giải Ba các VĐV Tưởng Hữu Phương – Nguyễn Thanh Thuỷ (xã Ấm Hạ (cũ). Nội dung đôi nữ, Nhất các VĐV Phạm Thu Anh – Nguyễn Thủy Vân (thị trấn Hạ Hòa cũ); Nhì các VĐV Nguyễn Thị Thanh Toan – Ma Thị Thanh Thuỷ (Trường THPT Hạ Hoà); Giải Ba các VĐV Vũ Diệu Linh – Nguyễn Kim Huệ (Trường THPT Hạ Hoà).

Theo kế hoạch, buổi tối, UBND xã tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề “Hào khí mùa thu lịch sử”. Hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Đại hội Đảng các cấp không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân mà còn khẳng định tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng quê hương Hạ Hoà ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Hương Lan