Văn hóa
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Xã Hạ Hòa tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Ngày 29/8, UBND xã Hạ Hòa tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tham dự chương trình có lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Trong chuỗi hoạt động chào mừng, Giải thể thao quần chúng năm nay đã thu hút hàng trăm vận động viên đến từ các đơn vị, khu dân cư tham gia thi đấu các môn bóng chuyền hơi, kéo co, Pickleball. Ở môn bóng chuyền hơi nam, đội xã Ấm Hạ (cũ) giành giải Nhất; Giải Nhì đội xã Gia Điền (cũ); Giải Ba xã Minh Hạc (cũ) và thị trấn Hạ Hoà (cũ).

Xã Hạ Hòa tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự Giải thể thao.

Nội dung bóng chuyền hơi nữ, Nhất: Xã Ấm Hạ (cũ); Nhì thị trấn Hạ Hòa (cũ); Ba xã Gia Điền (cũ) và xã Minh Hạc (cũ).

Xã Hạ Hòa tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Các vận động viên tranh tài nội dung bóng chuyền hơi nữ.

Môn kéo co, Nhất: Trung tâm Y tế Hạ Hòa; Nhì xã Minh Hạc (cũ); Ba xã Ấm Hạ (cũ).

Môn Pickleball, nội dung đôi nam, Nhất: Các VĐV Trần Ngọc Lâm – Lưu Tuấn Anh (thị trấn Hạ Hòa (cũ); Giải Nhì các VĐV Nguyễn Quang Nam – Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Hạ Hoà (cũ); Giải Ba các VĐV Tưởng Hữu Phương – Nguyễn Thanh Thuỷ (xã Ấm Hạ (cũ). Nội dung đôi nữ, Nhất các VĐV Phạm Thu Anh – Nguyễn Thủy Vân (thị trấn Hạ Hòa cũ); Nhì các VĐV Nguyễn Thị Thanh Toan – Ma Thị Thanh Thuỷ (Trường THPT Hạ Hoà); Giải Ba các VĐV Vũ Diệu Linh – Nguyễn Kim Huệ (Trường THPT Hạ Hoà).

Theo kế hoạch, buổi tối, UBND xã tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề “Hào khí mùa thu lịch sử”. Hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Đại hội Đảng các cấp không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân mà còn khẳng định tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng quê hương Hạ Hoà ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Hương Lan


Hương Lan

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng UBND HĐND Quốc khánh 2/9 Kỷ niệm Cách mạng tháng tám tổ chức Thị trấn Bóng chuyền hơi Nhân dân chào mừng đại hội đảng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giao lưu văn nghệ “Tổ quốc trong tim”

Giao lưu văn nghệ “Tổ quốc trong tim”
2025-08-28 21:46:00

baophutho.vn Tối 28/8, phường Thanh Miếu tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Tổ quốc trong tim” tại khu vực Công viên Văn Lang chào mừng kỷ...

Tự hào Việt Nam

Tự hào Việt Nam
2025-08-28 16:53:00

baophutho.vn Tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đã chính thức khai...

Triển lãm thành tựu đất nước trước “giờ G”

Triển lãm thành tựu đất nước trước “giờ G”
2025-08-27 15:15:00

Công tác chuẩn bị cho Triển lãm Thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long