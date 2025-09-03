Xã Kim Bôi xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu quả

Xã Kim Bôi đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy và đưa mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, hoạt động ổn định, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác phục vụ Nhân dân.

Xã Kim Bôi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính: xã Vĩnh Đồng, xã Kim Bôi và thị trấn Bo, với diện tích tự nhiên trên 64km2, dân số hơn 34 nghìn người. Đây là địa bàn rộng, dân cư đông, đòi hỏi tổ chức bộ máy chính quyền phải tinh gọn, khoa học và hiệu quả để đáp ứng nhu cầu quản lý cũng như phục vụ dân sinh.

Ngay từ những ngày đầu, Đảng ủy xã đã ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên, đồng thời thành lập các cơ quan tham mưu, đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã. Công tác kiện toàn tổ chức gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ. Cùng với đó, xã tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cấp hệ thống hội nghị trực tuyến, từng bước xây dựng nền tảng chính quyền số.

Đặc biệt, Trung tâm phục vụ hành chính công xã được đưa vào vận hành đã trở thành điểm nhấn trong cải cách hành chính. Cán bộ, công chức được bố trí hợp lý, trang bị máy tính, máy in, máy scan, hệ thống lấy số tự động, bảo đảm giải quyết hồ sơ cho người dân thông suốt, nhanh gọn.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Kim Bôi

Ghi nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã, không khí làm việc khẩn trương, khoa học, cán bộ công chức thể hiện rõ tinh thần tận tụy phục vụ. Chị Bùi Thị Luyến, xã Kim Tiến, chia sẻ khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn: “Cơ sở vật chất ở đây khá khang trang, hiện đại. Việc thực hiện thủ tục thuận lợi, nhanh chóng. Các anh chị công chức cởi mở, hướng dẫn tận tình từng bước, giúp tôi và nhiều người dân cảm thấy thoải mái, được phục vụ chu đáo.”

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Kim Bôi

Thống kê riêng trong tháng 7, Trung tâm đã tiếp nhận 705 hồ sơ, trong đó 692 hồ sơ trực tuyến, 13 hồ sơ trực tiếp. Tỷ lệ trả kết quả đúng hạn đạt trên 60%, số hồ sơ còn lại đang được giải quyết theo tiến độ. Đáng chú ý, trong hai tháng qua không có phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng chí Bùi Thị Mai Lan - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Bôi cho biết: Sau 2 tháng, bộ máy hành chính xã cơ bản vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân. Kết quả đạt được thể hiện sự chủ động, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, công chức. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng còn hạn chế, như trang thiết bị chưa đáp ứng đầy đủ, một số thủ tục trên cổng dịch vụ công còn vướng mắc. Trong thời gian tới, xã tiếp tục quán triệt tinh thần “lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo”, đẩy mạnh đào tạo cán bộ và ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình triển khai vẫn gặp một số khó khăn: Năng lực của một số cán bộ cơ sở chưa đồng đều, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn trở ngại do một bộ phận người dân chưa quen công nghệ, thiếu điện thoại thông minh hoặc không nhớ tài khoản, mật khẩu VNeID. Để khắc phục, xã Kim Bôi đã chú trọng đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp cho cán bộ; đồng thời bố trí lực lượng hướng dẫn trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công, hỗ trợ người dân thao tác trên hệ thống.

Với những kết quả bước đầu, Kim Bôi đang dần khẳng định hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ một bộ máy mới thành lập trên cơ sở sáp nhập, xã đã tạo dựng sự vận hành ổn định, hiện đại, gần dân, vì dân. Với mục tiêu là xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới nền hành chính phục vụ, lấy Nhân dân làm trung tâm.

Lê Chung