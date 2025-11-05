Xã Lạc Thủy tiếp nhận hơn 400 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Sáng 5/11, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lạc Thủy đã tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2025.

Ngay tại lễ phát động, Ban tổ chức đã tiếp nhận số tiền 406 triệu đồng từ 60 tập thể, cơ quan, doanh nghiệp và 102 nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn xã tham gia ủng hộ.

Theo Ủy ban MTTQ xã Lạc Thủy, những năm qua, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” trên địa bàn đã trở thành một điểm sáng trong công tác an sinh xã hội. Tuy nhiên, hiện xã vẫn còn 237 hộ nghèo và 492 hộ cận nghèo, nhiều hoàn cảnh neo đơn, yếu thế rất cần sự quan tâm của cộng đồng.

Phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, nhiều cá nhân, đơn vị đã trực tiếp ủng hộ, tiêu biểu như gia đình ông Phạm Đắc Đạt (Khu 2) ủng hộ 30 triệu đồng.

Đồng chí Phạm Văn Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lạc Thủy, đã trao biển hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết năm 2025 cho 3 hộ nghèo của xã, với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được sử dụng để hỗ trợ các hộ nghèo về nhà ở, vốn phát triển sản xuất, trao học bổng và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khác, giúp họ có thêm động lực vươn lên ổn định cuộc sống.

Nguyễn Thị Chung

Xã Lạc Thủy