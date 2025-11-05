Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Xã Lạc Thủy tiếp nhận hơn 400 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Sáng 5/11, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lạc Thủy đã tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2025.

Ngay tại lễ phát động, Ban tổ chức đã tiếp nhận số tiền 406 triệu đồng từ 60 tập thể, cơ quan, doanh nghiệp và 102 nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn xã tham gia ủng hộ.

Theo Ủy ban MTTQ xã Lạc Thủy, những năm qua, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” trên địa bàn đã trở thành một điểm sáng trong công tác an sinh xã hội. Tuy nhiên, hiện xã vẫn còn 237 hộ nghèo và 492 hộ cận nghèo, nhiều hoàn cảnh neo đơn, yếu thế rất cần sự quan tâm của cộng đồng.

Xã Lạc Thủy tiếp nhận hơn 400 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo

Phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, nhiều cá nhân, đơn vị đã trực tiếp ủng hộ, tiêu biểu như gia đình ông Phạm Đắc Đạt (Khu 2) ủng hộ 30 triệu đồng.

Xã Lạc Thủy tiếp nhận hơn 400 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo

Đồng chí Phạm Văn Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lạc Thủy, đã trao biển hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết năm 2025 cho 3 hộ nghèo của xã, với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được sử dụng để hỗ trợ các hộ nghèo về nhà ở, vốn phát triển sản xuất, trao học bổng và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khác, giúp họ có thêm động lực vươn lên ổn định cuộc sống.

Nguyễn Thị Chung

Xã Lạc Thủy


Nguyễn Thị Chung
Xã Lạc Thủy

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cả nước chung tay vì người nghèo Quỹ vì người nghèo Ủng hộ Tháng cao điểm lạc Triệu Phát triển sản xuất Hoàn cảnh khó khăn Ổn định cuộc sống
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Những miền quê trù phú ven sông Hồng

Những miền quê trù phú ven sông Hồng
2025-11-05 16:40:00

baophutho.vn Từ bao đời nay, dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa vẫn miệt mài chảy qua đất Bắc, lặng lẽ bồi đắp nên những miền quê trù phú. Trên hành trình qua...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long