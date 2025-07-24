Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Xả lũ hồ chứa nước Ngòi Giành

Ngày 24/7, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Phú Thọ đã ra thông báo về kế hoạch vận hành xã lũ Hồ chứa nước Ngòi Giành.

Xả lũ hồ chứa nước Ngòi Giành

Mực nước tại hồ chứa nước Ngòi Giành đang lên rất nhanh do mưa lớn.

Từ ngày 23 - 24/7, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa đo được trung bình có nơi từ 108mm - 176mm (huyện Yên Lập cũ). Hiện nay, mực nước tại hồ chứa nước Ngòi Giành đang lên rất nhanh do ảnh hưởng của mưa lớn. Để đảm bảo công tác xả lũ hồ chứa nước Ngòi Giành an toàn theo đúng quy trình vận hành đã được UBND tỉnh phê duyệt, Công ty TNHH Nhà nước MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Phú Thọ thông báo kế hoạch vận hành xả lũ như sau: Thời gian dự kiến xả lũ từ 14 giờ ngày 25/7, lưu lượng xả lũ từ 28,9m3/s ÷ 86,7m3/s.

Thời gian kết thúc xả lũ khi mực nước hồ đảm bảo duy trì ở mức theo quy trình vận hành. Công ty TNHH Nhà nước MTV Khai thác công trình thủy lợi thông báo đến người dân hạ du vùng bị ảnh hưởng bởi hồ chứa nước Ngòi Giành triển khai các phương án ứng phó đảm bảo an toàn về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Trường Quân


Trường Quân

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng UBND tỉnh tỉnh Phú Thọ Xả lũ hồ chứa Nhà nước công trình thủy lợi Khai thác Thông báo Công ty Kế hoạch
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long