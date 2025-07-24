Xả lũ hồ chứa nước Ngòi Giành

Ngày 24/7, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Phú Thọ đã ra thông báo về kế hoạch vận hành xã lũ Hồ chứa nước Ngòi Giành.

Mực nước tại hồ chứa nước Ngòi Giành đang lên rất nhanh do mưa lớn.

Từ ngày 23 - 24/7, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa đo được trung bình có nơi từ 108mm - 176mm (huyện Yên Lập cũ). Hiện nay, mực nước tại hồ chứa nước Ngòi Giành đang lên rất nhanh do ảnh hưởng của mưa lớn. Để đảm bảo công tác xả lũ hồ chứa nước Ngòi Giành an toàn theo đúng quy trình vận hành đã được UBND tỉnh phê duyệt, Công ty TNHH Nhà nước MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Phú Thọ thông báo kế hoạch vận hành xả lũ như sau: Thời gian dự kiến xả lũ từ 14 giờ ngày 25/7, lưu lượng xả lũ từ 28,9m3/s ÷ 86,7m3/s.

Thời gian kết thúc xả lũ khi mực nước hồ đảm bảo duy trì ở mức theo quy trình vận hành. Công ty TNHH Nhà nước MTV Khai thác công trình thủy lợi thông báo đến người dân hạ du vùng bị ảnh hưởng bởi hồ chứa nước Ngòi Giành triển khai các phương án ứng phó đảm bảo an toàn về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Trường Quân