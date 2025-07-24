{title}
{publish}
{head}
Ngày 24/7, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Phú Thọ đã ra thông báo về kế hoạch vận hành xã lũ Hồ chứa nước Ngòi Giành.
Mực nước tại hồ chứa nước Ngòi Giành đang lên rất nhanh do mưa lớn.
Từ ngày 23 - 24/7, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa đo được trung bình có nơi từ 108mm - 176mm (huyện Yên Lập cũ). Hiện nay, mực nước tại hồ chứa nước Ngòi Giành đang lên rất nhanh do ảnh hưởng của mưa lớn. Để đảm bảo công tác xả lũ hồ chứa nước Ngòi Giành an toàn theo đúng quy trình vận hành đã được UBND tỉnh phê duyệt, Công ty TNHH Nhà nước MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Phú Thọ thông báo kế hoạch vận hành xả lũ như sau: Thời gian dự kiến xả lũ từ 14 giờ ngày 25/7, lưu lượng xả lũ từ 28,9m3/s ÷ 86,7m3/s.
Thời gian kết thúc xả lũ khi mực nước hồ đảm bảo duy trì ở mức theo quy trình vận hành. Công ty TNHH Nhà nước MTV Khai thác công trình thủy lợi thông báo đến người dân hạ du vùng bị ảnh hưởng bởi hồ chứa nước Ngòi Giành triển khai các phương án ứng phó đảm bảo an toàn về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân.
Trường Quân
baophutho.vn Ngày 11/8, Tổ Công tác rà soát, sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc; xây dựng phương án xử lý tài sản dôi dư của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi...
baophutho.vn Sáng 11/8, đồng chí Quách Tất Liêm – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị công tác bàn giao chủ đầu tư các dự án trên địa bàn...
baophutho.vn Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào hồi 17h50’ ngày 10/8, Công an xã Mai Châu nhận được tin báo về việc một du khách nước ngoài gặp nạn...
baophutho.vn Ngày 10/8 tại phường Vĩnh Phúc, nhà phân phối uỷ quyền 4S BYD EV Vĩnh Phúc đã tổ chức khai trương showroom ô tô BYD EV Vĩnh Phúc. Tới dự có...
baophutho.vn Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sau nhiều giờ tìm kiếm, khoảng 19h50’ hôm nay (9/8/2025), các lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an...
baophutho.vn Ngày 9/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF)...
baophutho.vn Sáng 9/8, Đoàn công tác của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã về thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ; kiểm...
baophutho.vn Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định số 964 về việc thành lập 4 đoàn kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn công tác...
baophutho.vn Ngày 24/7, đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình...
baophutho.vn Tuyến đường 433 - huyết mạch giao thông nối phường Tân Hòa với các xã vùng cao huyện Đà Bắc (cũ) chịu hậu quả nặng nề từ mưa lũ những ngày qua....
baophutho.vn Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh, lúc 4h ngày 24/7, mực nước trên sông Bùi tại Trạm thủy văn...
baophutho.vn Trước tình hình bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy cơ lan rộng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn...