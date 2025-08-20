Xã Nật Sơn lấy sự hài lòng của người dân làm trung tâm

Xã Nật Sơn được hợp nhất từ 4 xã Đú Sáng, Hùng Sơn, Xuân Thuỷ và Bình Sơn, có diện tích tự nhiên 154,65km2, dân số gần 29 ngàn người. Do vậy, số lượt người đến thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã khá cao, bình quân 30 hồ sơ/ngày. Với phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, cấp ủy, chính quyền xã Nật Sơn đã đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), đơn giải hóa thủ tục, tăng cường ứng dụng thông tin, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho người dân. Nhờ sự chủ động, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao từ lãnh đạo đến cán bộ, công chức, Trung tâm PVHCC xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức đi vào hoạt động, đảm bảo phục vụ kịp thời cho người dân và doanh nghiệp.

Trung tâm PVHCC xã được xem là “bộ mặt” của chính quyền cơ sở, là nơi trực tiếp phục vụ người dân và tổ chức. Theo đó, Trung tâm đã chủ động rà soát cập nhật bộ TTHC mới ban hành. Hiện 100% bộ TTHC của các Sở, ban, ngành, của cấp xã đã được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Trung tâm. Để thuận tiện cho người dân thực hiện các TTHC nhanh chóng, chính xác, từ khâu bố trí nhân sự, tổ chức bộ máy, quy trình giải quyết TTHC đến đổi mới tác phong công vụ đều hướng đến hiệu quả, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm. Cán bộ, công chức được phân công phụ trách các lĩnh vực cụ thể để bảo đảm công việc không bị chồng chéo. Cùng với đó, xã cử công chức các phòng chuyên môn trực tiếp hỗ trợ, tư vấn, giải đáp thắc mắc của người dân khi đến thực hiện TTHC; trang bị đầy đủ hệ thống máy vi tính, bảng hiệu, khu vực hướng dẫn tiếp nhận các lĩnh vực TTHC tại Trung tâm PVHCC.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Nật Sơn niêm yết công khai 100% thủ tục hành chính theo thẩm quyền giải quyết để người dân tìm hiểu

Anh Lý Hữu Minh ở xóm Suối Kho chia sẻ: “Khi ra Trung tâm PVHCC xã nộp hồ sơ đăng ký khai sinh cho con, tôi được các cán bộ hướng dẫn rất chu đáo, không cần chen lấn, sau 1 ngày có kết quả thì ra nhận trực tiếp. Hồ sơ được liên thông 3 thủ tục đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi rất thuận tiện. Thực sự giờ đây đi làm TTHC, người dân không còn mang tâm lý lo ngại như trước mà có cảm giác mình như là một khách hàng được phục vụ”.

Theo thống kê, từ 01/7/2025 đến 18/8/2025, tổng số TTHC được Trung tâm PVHCC tiếp nhận 1480 hồ sơ, trong đó có 1275 hồ sơ trực tuyến, 204 hồ sơ trực tiếp; (gồm các lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch 166 hồ sơ; lĩnh vực đất đai 77 hồ sơ; lĩnh vực chứng thực 854 hồ sơ; lĩnh vực thành lập và hoạt động kinh doanh 28 hồ sơ; lĩnh vực bảo trợ xã hội 355 hồ sơ). Đã giải quyết 1328 hồ sơ, đang giải quyết 152 hồ sơ. Các TTHC đều được tiếp nhận, chuyển các phòng chuyên môn giải quyết và đã trả kết quả đúng hẹn cho người dân. Quy trình thủ tục giải quyết nhanh gọn, công khai, minh bạch, mang lại sự hài lòng cho người dân.

Người dân đến giao dịch thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Nật Sơn

Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Nật Sơn Bùi Văn Tú cho biết: Được sự quan tâm của Đảng ủy - UBND xã, về cơ bản cơ sở hạ tầng và trang thiết bị tại Trung tâm cơ bản đã được trang bị đầy đủ. Đường truyền mạng ổn định; hệ thống máy vận hành tốt. Trung tâm PVHCC xã đóng vai trò quan trọng trong việc CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Để đưa CCHC đi vào chiều sâu, tạo sự minh bạch cho nền hành chính, xã Nật Sơn tiếp tục triển khai mạnh mẽ, toàn diện đề án về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử; đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, công chức về tác phong, lề lối làm việc, tinh thần, thái độ, trách nhiệm thực thi công vụ chuyên nghiệp hơn.

Đinh Thắng