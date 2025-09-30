Xã Thanh Thủy thiệt hại hơn 25 tỷ đông do mưa lũ

{title}
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, bắt đầu từ trưa ngày 28/9 trên địa bàn xã Thanh Thuỷ có mưa to đến rất to, đặc biệt trong ngày 29- 30 /9 lượng mưa rất lớn ảnh hưởng tới hệ thống đường giao thông, công trình thuỷ lợi, cây cối hoa màu vụ Đông, nước ngập tràn vào nhà nhiều hộ dân gây thiệt hại về người và tài sản.
Lực lượng công an và Ban CHQS xã ra quân hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, di chuyển tải sản ra khỏi khu vực ngập lụt.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã, mưa lớn làm 01 người chết; 7 hộ gia đình bị tốc mái tôn; nước tràn vào nhà làm hư hỏng nền nhà của 17 hộ gia đình tại khu vực xã Sơn Thuỷ, Đoan Hạ (cũ); Nhiều tài sản, vật dụng, trang thiết bị của các hộ dân bị nước cuốn trôi, tường rào bị sập.
Do nước tràn mạnh đã làm xói mòn nhiều nền nhà dân khu vực xã Sơn Thủy (cũ)
Mưa lớn cũng đã làm ngập úng và đổ trên 25 ha ngô và cây rau màu vụ Đông; trên 55ha diện tích thuỷ sản bị thiệt hại do tràn ao, hồ... Ước tổng thiệt hại hơn 25 tỷ đồng.
Mưa lớn khiến cho nhiều nhà dân bị ảnh hưởng.
Huy động lực lượng công an và dân quân tự vệ xã tham gia dọn dẹp, vệ sinh nhà dân sau mưa bão.
Người dân tập trung di chuyển đồ đạc đến nơi khô ráo
Trước thiệt hại của cơn bão số 10, lãnh đạo xã Thanh Thuỷ đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã trực tiếp đi kiểm tra thực tế, huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục thiệt hại; hỗ trợ các hộ dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn; kịp thời khắc phục các sự cố để cấp điện ổn định lại đảm bảo phục vụ sản xuất, sinh hoạt, sớm phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống Nhân dân.
