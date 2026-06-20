Xã Vĩnh Thành đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đền thờ Tô Thế Huy

Sáng 20/6, xã Vĩnh Thành tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đối với Đền thờ Tô Thế Huy. Dự buổi lễ có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Danh nhân văn hóa, Tiến sĩ Tô Thế Huy sinh năm 1666 tại xã Bằng Đắng, huyện Bạch Hạc, phủ Tam Đới, trấn Sơn Tây xưa; sau là thôn Bình Trù, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, nay thuộc xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ. Năm 1697, tại khoa thi Đinh Sửu, niên hiệu Chính Hòa thứ 18 dưới triều vua Lê Hy Tông thời Lê Trung Hưng, ông đỗ Tiến sĩ khi mới 32 tuổi, trở thành người khai khoa đầu tiên, mở đầu truyền thống hiếu học, khoa bảng của vùng đất này.

Sau khi đỗ đạt, ông đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong triều Lê - Trịnh cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII như Bồi tụng, Tả Thị lang Bộ Lễ, được phong tước Cảo Quận công. Khi về trí sĩ ở tuổi 70, ông được triều đình phong chức Thượng thư Bộ Công để ghi nhận những đóng góp đối với đất nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho Đền thờ Tô Thế Huy.

Do biến thiên lịch sử, ngôi đền thờ Tiến sĩ Tô Thế Huy xưa không còn. Năm 2014, đền được phục dựng và hoàn thành vào năm 2015. Hiện nay, đền còn lưu giữ hai đạo sắc phong cùng nhiều hiện vật quý như lư hương, bát đĩa cổ, tráp bút và các tư liệu liên quan đến Tiến sĩ Tô Thế Huy. Không chỉ là nơi thờ tự, Đền thờ Tô Thế Huy còn là điểm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, góp phần giáo dục truyền thống hiếu học, lòng tự hào về quê hương cho các thế hệ nhân dân địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga tặng hoa chúc mừng địa phương.

Việc Đền thờ Tô Thế Huy được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh là sự ghi nhận của tỉnh và các cơ quan chuyên môn đối với những giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, đồng thời khẳng định những đóng góp của Tiến sĩ Tô Thế Huy, danh nhân văn hóa của quê hương, đất nước. Đây không chỉ là niềm vinh dự của dòng họ Tô mà còn là niềm tự hào của nhân dân xã Vĩnh Thành, góp phần nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn.

Lưu Trường