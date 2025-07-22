Xã Yên Sơn chủ động ứng phó với cơn bão số 3

{title}
{publish}
{head}
Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cơn bão số 3 (bão WIPHA) đang di chuyển vào khu vực Bắc bộ và Trung bộ, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn xã Yên Sơn trong những ngày tới.
Lãnh đạo xã Yên Sơn đi kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống cơn bão số 3 tại tràn khu Liên Chung, xã Yên Sơn
Theo đó, để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra, Chủ tịch UBND xã yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão WIPHA và thực hiện ngay các nội dung như: Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông Đà, ven suối, khu vực trũng thấp có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn.
Huy động lực lượng tại chỗ với phương châm “4 tại chỗ”, vận động người dân có biện pháp bảo vệ tài sản, chằng chống nhà cửa, sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Chặt tỉa cây cối có nguy cơ đổ gãy, tháo dỡ cây nêu, gia cố chằng níu, hàn nẹp lại mái tôn, chèn bao cát đế giữ chặt mái nhà, gia cố lại chuồng trại chăn nuôi...
UBND xã phối hợp với lực lượng Công an kiểm tra các điểm có nguy cơ ngập để cảnh báo người dân và phương tiện
Trưởng các khu dân cư thông báo đến từng hộ dân sinh sống tại vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét kiểm tra, rà soát xung quanh nơi ở kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, nguy hiểm đế chủ động sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm. Thông báo trên loa phát thanh của khu về diễn biến của mưa bão đến Nhân dân biết để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.
Sẵn sàng phương án tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm ATGT cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Bố trí lực lượng trực tại các tuyến đập tràn, phân luồng giao thông, đồng thời đã di chuyển 6 hộ đến nơi an toàn.
Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục đường chính khi xảy ra sạt lở, hướng dẫn phân luồng giao thông đảm bảo an toàn thuận tiện.
Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24, để kịp thời nắm bắt tình hình thiệt hại và có biện pháp ứng phó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn khi có thiệt hại xảy ra.
Anh Tú
baophutho.vn Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án quan trọng quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư.
baophutho.vn Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đề ra, Phú Thọ đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã...
baophutho.vn Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ gia tăng giá trị...
baophutho.vn Ngày 9/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF)...
baophutho.vn Theo báo cáo nhanh của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, tính đến 15h ngày 9/8, toàn tỉnh có 111 xã có các ổ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi...
baophutho.vn Hơn chục năm trước, người dân xã Đồng Thịnh (huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ cũ) nay là xã Yên Lập, không ai có thể tưởng tượng khu đầm lầy nước...
baophutho.vn Theo báo cáo nhanh của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, tính đến 15h ngày 8/8, toàn tỉnh có 111 xã có ổ bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP)...
Do ảnh hưởng của bão số 3 đổ bộ vào đất liền, hàng loạt các chuyến bay đến Sân bay Vân Đồn, Cát Bi và Thọ Xuân đã được điều chỉnh giờ nhằm đảm bảo an toàn.
baophutho.vn Sau sáp nhập, một cánh cửa mới đã mở ra cho tỉnh Phú Thọ không chỉ về quy mô diện tích hay dân số mà sâu hơn, đó là cơ hội tái định hình lại tư...
baophutho.vn Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, sáp nhập 3 đơn vị hành chính là...
Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (tên quốc tế là Wipha), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống...
baophutho.vn Phú Thọ sau hợp nhất với các tỉnh Vĩnh Phúc, Hoà Bình hội tụ đầy đủ tiềm lực để trở thành cực tăng trưởng mới Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ,...