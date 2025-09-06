Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện sản nhi Phú Thọ đảm nhận chức năng vùng

Sáng 6/9, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, kiểm tra cơ sở vật chất, tình hình hoạt động của Trạm y tế phường Vân Phú, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh và làm việc với ngành Y tế tỉnh. Cùng đi có các đồng chí: Trần Việt Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm, kiểm tra cơ sở vật chất, tình hình hoạt động của Trạm y tế phường Vân Phú

Thăm, kiểm tra cơ sở vật chất Trạm y tế phường Vân Phú, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông vui mừng nhận thấy: Trạm y tế được xây dựng mới, cơ sở vật chất khang trang, có đầy đủ các phòng chức năng. Điều này đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí mong muốn thời gian tới, khi các trạm y tế đã được bàn giao về cho UBND phường quản lý sẽ phát huy được hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng y tế cơ sở, đặc biệt là tăng cường tính chủ động, linh hoạt trong hoạt động và phù hợp với đặc điểm của địa phương.

UBND phường Vân Phú cần khẩn trương tổ chức, đặt tên cho trạm chính và các điểm trạm theo nguyên tắc lựa chọn các trạm chính phải ở vị trí trung tâm, thuận lợi nhất với mục tiêu giúp nhân dân tiếp cận với các dịch vụ y tế gần nhất.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh các nội dung liên quan đến cơ sở vật chất, nhà trạm, kết nối thông tin dữ liệu tại các Trạm y tế sau sáp nhập và bàn giao về xã, phường quản lý nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm, kiểm tra cơ sở vật chất, tình hình hoạt động của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

Thăm và làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ấn tượng trước sự phát triển vượt bậc của Bệnh viện đa khoa tỉnh. Là cơ sở y tế hạng I (từ năm 2006) với trang thiết bị hiện đại, đội ngũ y bác sỹ có trình độ cao, 6 tháng đầu năm 2025, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã có trên 207 nghìn lượt người đến KCB, tăng 20.4% so với cùng kỳ năm 2024.

Hiện Bệnh viện đã thực hiện được trên 70% kỹ thuật loại đặc biệt, trên 90% kỹ thuật loại 1; nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu như phẫu thuật tim mạch, ghép tạng; can thiệp não, mạch tim, mạch tạng; phẫu thuật nội soi cột sống; triển khai y học hạt nhân, SPECT/CT; hạ thân nhiệt chỉ huy, ECMO,...

Với tư duy đổi mới, mạnh dạn trong nếp nghĩ và cách làm sáng tạo, bệnh viện đã triển khai có hiệu quả nhiều dịch vụ mang lại tiện ích cho người dân như mô hình kết nối cán bộ y tế tại khu dân cư... góp phần tích cực vào công tác khám và điều trị cho người bệnh trong và ngoài tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm, kiểm tra cơ sở vật chất, tình hình hoạt động của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ

Đối với Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự phát triển lớn mạnh của một cơ sở y tế được xây dựng hoàn toàn bằng nguồn xã hội hóa theo mô hình Bệnh viện khách sạn.

Sau 5 năm thành lập, bệnh viện thực sự trở thành địa chỉ KCB tin cậy của nhân dân. Số lượt khám chữa bệnh trung bình mỗi năm tăng 10,5%. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 79%. Bệnh viện đã làm chủ được những kỹ thuật cao chuyên sâu, nổi bật chuyên ngành Sản phụ khoa như kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Nhờ đó, từ tháng 6/2021 đến nay, tại Bệnh viện đã có 1001 em bé chào đời khoẻ mạnh nhờ kỹ thuật IVF, tỷ lệ thành công sau chuyển phôi là 55%...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm, kiểm tra cơ sở vật chất khu vực chăm sóc đặc biệt trẻ thiếu tháng tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong thời gian qua. 2 Bệnh viện đã có những bước tiến lớn trong hiện đại hóa cơ sở vật chất, phát triển nguồn nhân lực; triển khai nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu, giúp nâng cao chất lượng điều trị cho Nhân dân ngay tại tỉnh; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và kết nối cộng đồng. Đến nay, 2 Bệnh viện là vệ tinh của hầu hết các Bệnh viện tuyến Trung ương; đồng thời là tuyến cuối tiếp nhận bệnh nhân chuyển tuyến từ một số tỉnh lân cận.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm hỏi, tặng quà, động viên bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện đa khoa tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm hỏi, tặng quà, động viên bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh Phú Thọ mới sáp nhập có quy mô dân số lớn đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong công tác chăm sóc và nâng cao chất lượng KCB cho nhân dân, đặc biệt là công tác dự phòng của y tế tuyến cơ sở; phòng chống dịch bệnh...

Trước tình hình đó, ngành Y tế nói chung, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ nói riêng phải tiếp tục nâng cao chất lượng KCB phục vụ nhân dân; tăng cường triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới, đặc biệt là các dịch vụ kỹ thuật cao, chuyên sâu với mục tiêu giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất, tốt nhất.

Tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao; trong đó tập trung hơn nữa cho công tác bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế vững vàng về chính trị, chuyên môn, đạo đức, y đức, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ KCB, chăm sóc sức khỏe và kỳ vọng của nhân dân, góp phần khẳng định năng lực y tế của tỉnh Phú Thọ.

Cùng với đó, cần thúc đẩy xã hội hóa, đa dạng hóa các nguồn lực để từng bước giảm tải gánh nặng cho ngân sách nhà nước và nâng cấp, đầu tư trang bị mới các loại thiết bị y tế hiện đại hơn, chuyên sâu hơn.

Tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ trong quản lý hành chính bệnh viện, nhất là trong việc giải quyết các thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh, đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân. Tiếp tục duy trì Bệnh viện đạt tiêu chuẩn “Xanh - Sạch - Đẹp”, tạo môi trường khám bệnh, chữa bệnh thân thiện, an toàn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với ngành Y tế Phú Thọ

Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung báo cáo, làm rõ tình hình hoạt động của các bệnh viện và ngành Y tế Phú Thọ sau sáp nhập

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý về mặt chủ trương mở rộng và nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh lên hạng đặc biệt và đảm nhận chức năng vùng, đồng thời giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đảm nhận chức năng vùng theo Quyết định số 1579/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và Quyết định số 201/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2025.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Bệnh viện Đa khoa tỉnh về xây dựng, cải tạo nhà, trụ sở làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Xây dựng và cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát, cân đối nguồn ngân sách, đề xuất nguồn vốn đầu tư cho Bệnh viện; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định, trong đó trước mắt sẽ ưu tiên cấp kinh phí cải tạo sửa chữa cơ sở 2 tại Bệnh viện Xây dựng Việt Trì.

Đối với kiến nghị, đề xuất về thiết bị y tế, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế khẩn trương hoàn thiện các quy trình, thủ tục cần thiết để triển khai Đề án hỗ trợ trang thiết bị y tế từ nguồn vốn tái thiết Đức để nâng cấp trang thiết bị cho các Bệnh viện theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu tiến độ và nội dung theo chủ trương đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 233/2025; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/9/2025.

Đối với việc đầu tư trang thiết bị y tế từ nguồn vốn vay ngân hàng và nguồn quỹ phát triển sự nghiệp của bệnh viện, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh. Đồng chí lưu ý: Việc xã hội hóa đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế chuyên sâu là cần thiết nhưng mua sắm phải có thứ tự ưu tiên và phải đồng bộ. Cái gì thiết thực, phục vụ ngay công tác KCB thì phải đầu tư ngay, tránh dàn trải.

Liên quan đến việc thực hiện tính đúng, tính đủ các yếu tố đầu vào đối với giá dịch vụ y tế và đề xuất hỗ trợ chính sách ưu đãi lãi suất đối với các cơ sở y tế nhằm giảm bớt khó khăn cho các đơn vị y tế thực hiện tự chủ, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, kiến nghị với Chính phủ.

Sở Y tế, Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ cùng các ngành chức năng cùng Bệnh viện Sản Nhi tỉnh tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến hỗ trợ 110 giường bệnh pháp lệnh của bệnh viện; có chính sách hỗ trợ từ nguồn vay quỹ phát triển của tỉnh để đẩy nhanh quá trình thoái vốn của các đơn vị góp vốn với bệnh viện.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Khu điều trị trẻ sơ sinh tại Bệnh viện sản Nhi tỉnh.

Đinh Vũ