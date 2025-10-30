Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bài bản, khoa học, mang tầm nhìn dài hạn

Chiều 30/10, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận hội nghị

Nghe và cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, các đại biểu thống nhất nhận định: Giai đoạn 2021-2025, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn. Các cấp các ngành nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện. Qua đó đã đạt được kết quả tích cực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 7,6%/năm, cao hơn giai đoạn 2016-2020 (tăng 7,0%/năm); Quy mô kinh tế tăng nhanh, dự kiến năm 2025 đạt 409.000 tỷ đồng (gấp 1,6 lần so năm 2020); GRDP bình quân đầu người ước đạt 110,5 triệu đồng, tăng 1,56 lần so năm 2020 (năm 2020 là 70,8 triệu đồng).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cho ý kiến tại hội nghị

Trên cơ sở kết quả giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô; trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc; trung tâm tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế. Kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân làm động lực chính. Hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Di sản văn hóa được bảo tồn và phát huy giá trị, dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2026-2030, đề ra chỉ tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP theo giá so sánh giai đoạn 2026-2030 khoảng 11-12%/năm; Quy mô tổng sản phẩm (GRDP) tăng tối thiểu 2 lần so với năm 2025; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 220-230 triệu đồng...

Thảo luận tại hội nghị, các sở, ngành tập trung phân tích, đánh giá kỹ các chỉ số thống kê, chỉ số sản xuất, kinh doanh, các năng lực tăng thêm, đóng góp quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng như: Linh kiện điện tử; sản xuất điện; sản xuất phương tiện vận tải ô tô, xe máy...; Các dự án trọng điểm, đặc biệt là dự án hạ tầng giao thông kết nối cần tiếp tục quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao, bền vững, sinh thái theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn và giá trị cao gắn với xây dựng NTM hiện đại, nông dân văn minh... Đồng thời kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội, để đạt mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 từ 2 con số trở lên.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 là nội dung hết sức quan trọng, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030, các chủ trương lớn của Đảng, nhà nước, các định hướng lớn trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn tới.

Lãnh đạo các sở, ngành thảo luận tại hội nghị

Nhấn mạnh yêu cầu xây dựng mới chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tổng thể của tỉnh bài bản, khoa học, mang tầm nhìn dài hạn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá cần tập trung triển khai thực hiện. Trong đó dự thảo báo cáo cần được tiếp tục rà soát, tinh gọn, bảo đảm tính khoa học, logic, đồng thời phân tích sâu nguyên nhân tồn tại, hạn chế để đề xuất phương hướng, giải pháp sát thực tế hơn trong giai đoạn tới.

Lãnh đạo các sở, ngành thảo luận tại hội nghị

Về triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cần bám sát vào các định hướng lớn trong dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030; các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương giao chỉ tiêu cụ thể cho tỉnh, đặc biệt là 7 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị mới ban hành, nhằm xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và phân công cơ quan chủ trì thực hiện.

Đối với nhóm giải pháp trọng tâm, cần tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; xác định rõ các công trình, dự án trọng điểm, danh mục đầu tư công, đồng thời có giải pháp cụ thể cho các dự án mang tính chiến lược trong và ngoài ngân sách, tạo đột phá trong chuyển dịch kinh tế. Rà soát, bổ sung các khâu đột phá liên quan đến: Đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại với trọng tâm là phát triển nhanh hạ tầng số, hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng logistics, hạ tầng giao thông kết nối nội vùng, liên vùng và hạ tầng đô thị mới.

Phát triển các vùng động lực, hành lang kinh tế trên cơ sở phát huy thế mạnh các khu vực của tỉnh trong một chỉnh thể thống nhất, bổ trợ lẫn nhau. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách để tháo gỡ các “điểm nghẽn”, giải phóng các nguồn lực.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Cùng với đó, cần chú trọng tháo gỡ nút thắt trong giải phóng mặt bằng, vật liệu đất đắp; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; phát triển đô thị, nguồn nhân lực và văn hóa, tạo nội lực cho phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành tiếp tục góp ý trực tiếp vào dự thảo, gửi Sở Tài chính tổng hợp, hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Đinh Vũ