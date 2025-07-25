Xây dựng Nông Trang trở thành đô thị hiện đại và bền vững

Phường Nông Trang được hợp nhất từ phường Nông Trang, Minh Phương và xã Thuỵ Vân (cũ), trên hành trình phát triển, phường Nông Trang (mới) đang đứng trước những cơ hội đầy triển vọng và không ít những thách thức đầy triển vọng. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên, Đảng bộ phường đề ra những mục tiêu mang tính đột phá cho nhiệm kỳ 2025- 2030, tập trung vào cải cách hành chính và thu hút đầu tư; khai thác hiệu quả các tiềm năng và thế mạnh của địa phương, từng bước xây dựng phường Nông Trang trở thành đô thị hiện đại và bền vững.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ Phường Nông Trang lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Nhiệm kỳ 2020- 2025 vừa qua, Đảng bộ và nhân dân các phường Nông Trang, phường Minh Phương và xã Thụy Vân (cũ) đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 438,608 tỷ đồng (năm 2025); tổng vốn đầu tư toàn xã hội (5 năm) đạt 8.981 tỷ đồng (không bao gồm đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI); tỷ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo ước đạt 75%.... Diện mạo đô thị có sự khởi sắc, đổi mới rõ rệt; kết cấu hạ tầng giao thông, trường học, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Phường đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, gắn với chuyển đổi số toàn diện trong các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên.

Tiến tới nhiệm kỳ 2025- 2030, Đảng bộ phường Nông Trang đã đề ra mục tiêu: “Tăng cường năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy dân chủ tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp; khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương; từng bước xây dựng Nông Trang trở thành đô thị hiện đại và bền vững”. Trên cơ sở đó, Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025- 2030 xác định hai khâu đột phá then chốt: Cải cách hành chính dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. hực tế bối cảnh hiện nay, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số là yếu tố then chốt nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hời tạo lập môi trường hành chính hiện đại, minh bạch và thân thiện, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính, phấn đấu tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 80% trở lên.

Để khai thác nhiều tiềm năng thuận lợi trong phát triển kinh tế đô thị trong nhiệm kỳ tới, Phường xác định tập trung khai thác hiệu quả các nguồn lực sẵn có và thu hút đầu tư chất lượng cao nhằm tạo bước đột phá trong phát triển đô thị theo hướng bền vững như: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư - kinh doanh; Thu hút các dự án đầu tư sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường; Đẩy mạnh công tác quy hoạch và quản lý đô thị theo hướng đồng bộ, có tầm nhìn dài hạn, bảo đảm tính kết nối, hài hòa giữa các khu vực dân cư, thương mại và công cộng; Tập trung chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng đô thị; Tạo dựng diện mạo đô thị khang trang, hiện đại, văn minh, hướng đến xây dựng phường Nông Trang trở thành đô thị đáng sống, gắn kết giữa phát triển kinh tế với chất lượng môi trường và đời sống người dân.

Với các khâu đột phá đã đề ra, đồng chí Cầm Hà Chung- Bí thư Đảng uỷ Phường cho biết: Phường sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể như: Đối với cải cách hành chính và chuyển đổi số: Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống mạng, trang thiết bị công nghệ thông tin, đảm bảo an ninh mạng. Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của phường hiệu quả, kết nối với các hệ thống thông tin của tỉnh. Đồng thời, cung cấp dịch vụ công trên môi trường số, đảm bảo liên thông, đồng bộ, bí mật nhà nước. Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có trình độ công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc trong thời đại công nghệ số. Xác định mục tiêu thay đổi toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, phấn đấu 100% thủ tục hành chính được đưa lên môi trường số. Đầu tư hạ tầng đô thị trên cơ sở quy hoạch tổng thể, quy hoạch chung đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Căn cứ tình hình thực tế, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, xây dựng quy hoạch mới phù hợp với yêu cầu phát triển. Huy động tối đa các nguồn lực và thu hút các nhà đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm phát triển kinh tế, xã hội để Nông Trang xứng đáng là đô thị trung tâm. Kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý tồn tại đối với các dự án đầu tư chậm tiến độ. Tập trung chỉnh trang đô thị, xây dựng và nhân rộng mô hình khu đô thị kiểu mẫu; tiếp tục thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Sự thành công trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ phường đề ra phụ thuộc rất lớn vào sự tham gia tích cực, chủ động của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Với tinh thần đồng thuận, đoàn kết và quyết tâm cao của toàn thể nhân dân cùng sự đồng hành, đóng góp thiết thực từ các doanh nghiệp, phường Nông Trang sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc trong nhiệm kỳ tới; từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị văn minh, hiện đại. Đảng bộ phường cam kết sẽ luôn lắng nghe ý kiến nhân dân, sát cánh cùng doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát huy a tiềm năng, thế mạnh của từng cá nhân, tổ chức, qua đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững của địa phương.

Mạnh Cường- Hương Giang