Xuân Lũng: Hơn 100 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi

Ngày 12/4, Hội Nông dân xã Xuân Lũng phối hợp với dòng họ Nguyễn Mả Nội tổ chức giải bóng chuyền hơi nam - nữ, thu hút hơn 100 vận động viên cùng đông đảo cán bộ, hội viên và Nhân dân tham gia, cổ vũ.

Giải đấu được tổ chức nhằm chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Ngày Quốc tế Lao động 1/5; đồng thời chào mừng Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Đền thờ Nguyễn Hãng, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026.

Ban tổ chức trao bóng lưu niệm cho 11 đội bóng và tổ trọng tài.

Tham gia giải thi đấu có 11 đội bóng đến từ 38 khu dân cư và dòng họ Nguyễn Mả Nội trên địa bàn xã. Các đội thi đấu theo hình thức loại trực tiếp để chọn ra những đội xuất sắc vào vòng trong. Ngay sau lễ khai mạc, các trận thi đấu đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với nhiều pha bóng đẹp, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân địa phương.

Đại diện dòng họ Nguyễn Mả Nội trao kinh phí hỗ trợ cho giải thi đấu.

Giải thi đấu không chỉ là hoạt động thể thao chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng, mà còn góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng dân cư. Qua đó, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Các vận động viên thi đấu với tinh thần trung thực, đoàn kết, cống hiến những pha bóng đẹp, góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi.

Hồng Nhung