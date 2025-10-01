Pà Cò:

Xuất hiện vết nứt dài 200m đe dọa an toàn 18 hộ dân

Sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, một vết nứt lớn, có nguy cơ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng đã xuất hiện tại xã Pà Cò đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của 18 hộ dân. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Sáng 1/10, lãnh đạo UBND xã Pà Cò đã tiến hành kiểm tra thực địa và xác nhận sự xuất hiện của một vết nứt dài khoảng 200m tại khu dân cư Hin Pén, thuộc xóm Pheo. Vết nứt này đang tiềm ẩn nguy cơ rất cao gây ra sạt lở với khối lượng đất đá khổng lồ. Theo ghi nhận tại hiện trường, vết nứt nằm trên sườn dốc cao 150m, sâu khoảng 100m. Đáng lo ngại hơn, mặt bằng đất đã có dấu hiệu sụt trượt với chiều cao chênh lệch từ 30cm đến hơn 2m. Vị trí này đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của 18 hộ dân với 76 nhân khẩu đang sinh sống ngay phía dưới chân núi.

Vết nứt trên đồi khu dân cư Hin Pén

Đồng chí Trần Văn Truyền - Chủ tịch UBND xã Pà Cò, cho biết: Vết nứt đặc biệt nguy hiểm, ưu tiên hàng đầu của xã là đảm bảo an toàn tính mạng tuyệt đối cho người dân. Ngay trong sáng nay, xã đã chỉ đạo xóm Pheo phải tổ chức họp dân khẩn cấp để tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các hộ gia đình di dời ngay lập tức đến các vị trí an toàn. Được biết, ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Pà Cò đã thành lập hai đoàn công tác do Chủ tịch Trần Văn Truyền và Phó Chủ tịch Hà Văn Tín dẫn đầu, phối hợp cùng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã trực tiếp kiểm tra tình hình.

Chính quyền xã kiểm tra hiện trạng vết nứt sáng nay 1/10

Xã Pà Cò tuyên truyền vận động Nhân dân di chuyển để đảm bảo an toàn

Trong tối nay, ngày 1/10, chính quyền sẽ di dời các hộ dân đến khu vực an toàn.

Qua kiểm tra, hoàn lưu bão số 10 không chỉ gây ra nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tại xóm Pheo mà còn gây thiệt hại cho nhiều diện tích hoa màu, cây trồng lâu năm, một số công trình thủy lợi, nhà ở và làm ảnh hưởng đến các tuyến đường giao thông trên địa bàn.

Hiện tại, UBND xã Pà Cò đã chỉ đạo các xóm khẩn trương thống kê chi tiết thiệt hại, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh môi trường. Chính quyền xã cũng đề nghị người dân tiếp tục nâng cao cảnh giác, chủ động theo dõi thông tin thời tiết và thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo về phòng, chống thiên tai để giảm thiểu tối đa các thiệt hại có thể xảy ra.

Lê Chung