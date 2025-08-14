Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân, là lực lượng trung thành tuyệt đối với Đảng

Năm 2025 là năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước, trong đó có cột mốc đánh dấu 80 năm kỷ niệm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025). Đây là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang, những chiến công hiển hách của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời khẳng định những đóng góp to lớn của lực lượng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và xây dựng, phát triển đất nước.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí cán bộ lão thành, các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cùng toàn thể cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân qua các thời kỳ, các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ thuộc lực lượng Công an trong tỉnh những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong suốt 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân, lực lượng Công an nhân dân không ngừng lớn mạnh, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, tô thắm truyền thống vẻ vang của mình.

Chúng ta tự hào về những trang sử hào hùng của lực lượng Công an nhân dân trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng Công an nhân dân đã thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Phú Thọ và Trường mầm non Đất Việt khởi công xây dựng “Ngôi nhà 19/8” cho gia đình ông Hoàng Văn Thắng, xóm Đát, xã Tiên Lương.

Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động, tích cực tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của đất nước.

Trong không khí phấn khởi và tự hào kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ - lực lượng vừa được hợp nhất từ 3 tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Phú Thọ cũ - cùng nhìn lại chặng đường vẻ vang đã qua để thêm vững bước trên hành trình mới đầy khát vọng và niềm tin. Đây không chỉ là dịp để tri ân truyền thống, tôn vinh những chiến công mà còn là khoảnh khắc để xác lập rõ hơn tầm nhìn, định vị lại vai trò của lực lượng công an trong bối cảnh một tỉnh Phú Thọ mới đang từng ngày chuyển mình, hướng đến phát triển bền vững, hiện đại và nhân văn.

Trước hết phải khẳng định rằng, những năm tháng trước khi sáp nhập, mỗi địa phương đều có dấu ấn riêng trên hành trình xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tiêu biểu như: Lực lượng công an đã kiên trì thực hiện phương châm an ninh chủ động, phòng ngừa hiệu quả, nắm chắc tình hình cơ sở, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Đặc biệt, trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, tội phạm hình sự liên tuyến, lực lượng công an tỉnh lập được nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công an tỉnh không chỉ thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong phòng ngừa, trấn áp tội phạm mà còn là đơn vị tiên phong cải cách hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa lực lượng. Với phương châm thân thiện, gần dân, hành động quyết liệt và hiệu quả, lực lượng công an tỉnh đã thực sự làm thay đổi hình ảnh người chiến sĩ công an trong lòng Nhân dân. Những mô hình sáng tạo như “Phòng trọ văn minh, an toàn”, “Camera an ninh kết nối cộng đồng”, “Đội hình phản ứng nhanh” không chỉ phát huy hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng.

Trong nhiều năm qua, Công an tỉnh Phú Thọ thể hiện bản lĩnh vững vàng, năng lực chuyên môn cao trong việc giữ gìn an ninh chính trị, bảo vệ các sự kiện lớn, xử lý hiệu quả các vụ việc phức tạp. Đáng chú ý là lực lượng công an tỉnh đã có nhiều sáng kiến trong việc gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tạo ra những mô hình an ninh cộng đồng đặc sắc, có chiều sâu và sức lan tỏa mạnh mẽ.

Bước vào giai đoạn mới, lực lượng công an đứng trước một nhiệm vụ vô cùng to lớn và nặng nề là phải nhanh chóng ổn định tổ chức, thống nhất bộ máy, thích ứng với địa bàn rộng lớn và đa dạng, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới. Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Phú Thọ mới đã có những bước đi ban đầu đầy vững chắc và đáng ghi nhận. Hệ thống tổ chức được kiện toàn theo hướng tinh gọn, chính quy, hiện đại. Các đầu mối được rà soát, sắp xếp lại, bảo đảm nguyên tắc thống nhất chỉ huy, linh hoạt điều hành và phù hợp với thực tiễn từng vùng, miền.

Một trong những thành quả đáng khích lệ là việc nhanh chóng kết nối, tích hợp hệ thống dữ liệu nghiệp vụ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính, kiểm soát địa bàn, xử lý tội phạm. Từ mô hình camera giám sát thông minh, quản lý lưu trú trực tuyến đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu công dân hiện đại, tất cả đang từng bước giúp lực lượng công an nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Cùng với đó, nhiều mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của 3 tỉnh cũ đã được lựa chọn, kế thừa và nhân rộng, tạo ra sự gắn kết chặt chẽ giữa lực lượng công an và Nhân dân ngay từ cấp thôn, bản, tổ dân phố...

Lực lượng Công an xã Pà Cò thường xuyên bám nắm địa bàn, giữ bình yên cho vùng đồng bào dân tộc Mông.

Trong thời gian tới, để phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang và đáp ứng tốt hơn nữa kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, lực lượng công an toàn tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy công an các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, thống nhất đồng bộ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm và nâng cao vai trò của người đứng đầu trong điều hành, xử lý công việc.

Hai là, tăng cường công tác nắm tình hình, dự báo chiến lược và tham mưu sát thực tiễn cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn gây mất ổn định từ cơ sở.

Ba là, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong lực lượng công an, từng bước xây dựng nền an ninh thông minh; tập trung hiện đại hóa các lĩnh vực quản lý hành chính, điều tra hình sự, phòng chống tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao.

Bốn là, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc một cách sâu rộng, bền vững và phù hợp với đặc điểm từng địa bàn; tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội để tạo thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

Năm là, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Phú Thọ mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ và gần gũi với Nhân dân; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong toàn lực lượng.

Sáu là, tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng gắn với nhiệm vụ chính trị được giao; biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Bảy là, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; mở rộng hợp tác giữa công an các tỉnh giáp ranh và các cơ quan Trung ương nhằm tăng cường hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm mới nổi.Tám là, tiếp tục tham mưu và triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh mạng trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn dõi theo, đồng hành, ủng hộ và tin tưởng rằng với năng lực, bản lĩnh, khát vọng cống hiến của mình, lực lượng công an tỉnh Phú Thọ - vốn được tôi luyện qua truyền thống 80 năm của ngành và tiếp nối từ tinh hoa, bản lĩnh, trí tuệ của lực lượng công an 3 tỉnh trước đây - sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho Nhân dân, là lực lượng trung thành tuyệt đối với Đảng, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách, cùng toàn tỉnh bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tâm thế chủ động, tự tin và đoàn kết.

Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy