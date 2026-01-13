Yên Kỳ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Yên Kỳ bước vào giai đoạn phát triển mới. Phát huy vai trò là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Kỳ đã ổn định tổ chức, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động (CVĐ) lớn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, người dân xã Yên Kỳ tích cực tham gia vệ sinh môi trường, góp phần giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Đồng chí Nguyễn Việt Hướng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Kỳ cho biết: “Sau sáp nhập, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác Mặt trận là rất lớn. Chúng tôi xác định phải nhanh chóng củng cố khối đại đoàn kết, tạo sự thống nhất trong Nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai đồng bộ, hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư làm trọng tâm để gắn kết người dân từ các địa bàn cũ thành một cộng đồng thống nhất”. Trên cơ sở đó, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được Ủy ban MTTQ xã xác định giữ vai trò định hướng cho các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

MTTQ xã đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp. Các mô hình tự quản ở khu dân cư như “Đoạn đường hoa”, “Đoạn đường tự quản”, “Thắp sáng đường quê”, “Địa chỉ tin cậy”... tiếp tục được duy trì và nhân rộng, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng dân cư.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được MTTQ xã triển khai thống nhất, đồng bộ trên toàn địa bàn sau sáp nhập. Năm 2025, toàn xã có 5.624/6.116 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (chiếm 92%); 20/27 khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa (chiếm 74,07%). Việc cưới, việc tang, lễ hội được tổ chức theo hướng văn minh, tiết kiệm; các hủ tục lạc hậu từng bước được xóa bỏ, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố nền tảng tinh thần trong cộng đồng dân cư.

Mô hình trồng cam của gia đình ông Thái Duy Phương ở khu 4 mang lại hiệu quả kinh tế, cho thu nhập sau khi trừ chi phí khoảng 400 triệu đồng/vụ/năm.

Một trong những điểm nhấn thể hiện rõ vai trò điều phối, tập hợp và phát huy sức mạnh Nhân dân của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Kỳ sau sáp nhập là phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Năm 2025, MTTQ xã đã tham mưu thành lập Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo”, tổ chức rà soát kỹ lưỡng trên toàn địa bàn xã sau sáp nhập, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch; hỗ trợ xây mới 30 căn nhà cho các hộ khó khăn với tổng kinh phí trên 5,2 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ trên 2,1 tỷ đồng, các hộ gia đình đối ứng trên 3,1 tỷ đồng, nguồn hỗ trợ khác 540 triệu đồng. Kết quả này không chỉ giúp các hộ khó khăn ổn định chỗ ở mà còn thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng trong Nhân dân.

Cùng với đó, công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2025 đạt gần 221 triệu đồng, trong đó MTTQ xã vận động gần 134 triệu đồng, tiếp nhận từ tỉnh gần 87 triệu đồng; các hoạt động cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ được MTTQ xã phối hợp triển khai kịp thời, góp phần ổn định đời sống, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với MTTQ.

Thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ủy ban MTTQ xã Yên Kỳ và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, ưu tiên sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước đảm bảo chất lượng, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong thói quen tiêu dùng, phát huy tinh thần yêu nước, đồng thời bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính.

Thông qua việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, CVĐ, vai trò của Ủy ban MTTQ xã Yên Kỳ ngày càng được khẳng định; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc, mối quan hệ gắn bó giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền ngày càng bền chặt. Đây là nền tảng quan trọng để xã Yên Kỳ phát huy tiềm năng, lợi thế, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Anh Thơ