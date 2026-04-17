Yên Lập chú trọng phát triển hạ tầng giao thông

Yên Lập là xã miền núi của tỉnh, được hình thành trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập 4 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Hưng Long, Đồng Thịnh, Đồng Lạc và thị trấn Yên Lập. Với địa bàn rộng, gồm 42 khu dân cư, đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 66%. Trước thực tế đó, địa phương xác định phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại là giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân.

Thời gian qua, xã đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cấp, hoàn thiện hệ thống giao thông theo hướng đồng bộ, từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn gặp không ít khó khăn, thách thức. Tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn (đường trục xã, thôn, xóm) và hệ thống kênh mương nội đồng còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh.

Giai đoạn 2020-2025, tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn đạt 77,7%. Song trên thực tế, việc cứng hóa chưa đồng đều, chủ yếu tập trung tại khu vực thị trấn Yên Lập và xã Hưng Long (cũ). Địa hình miền núi, dốc, thường xuyên xảy ra mưa lũ gây xói mòn, khiến nhiều tuyến đường nhanh xuống cấp. Thống kê cho thấy, trên 50% đường giao thông trên địa bàn xã đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Yên Lập đang nỗ lực phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Trước thực trạng đó, Yên Lập xác định phát triển hạ tầng giao thông là nền tảng quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân và thu hút đầu tư. Xã đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn đạt 85%, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng các tuyến đường theo hướng bền vững, thích ứng với điều kiện địa hình miền núi và biến đổi khí hậu...

Đáng chú ý, xã định hướng phát triển hệ thống giao thông theo tiêu chí hiện đại, đồng bộ, từng bước tiệm cận tiêu chuẩn kỹ thuật của các tuyến đường cấp A, cấp B theo quy định. Trong đó, các tuyến đường trục xã, liên xã, tuyến kết nối vùng được ưu tiên đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp A, bảo đảm mặt đường rộng, kết cấu bền vững, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và đi lại với lưu lượng lớn. Các tuyến đường trục thôn, xóm và đường nội đồng được quy hoạch, nâng cấp theo tiêu chuẩn đường cấp B trở lên, phù hợp điều kiện thực tế, bảo đảm lưu thông thuận tiện quanh năm.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, tập trung huy động, tranh thủ các nguồn vốn từ Trung ương, của tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác; lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng, khu dân cư.

Cùng với đó, xã tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư theo đúng quy định; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư công và xây dựng, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai phạm, phát huy vai trò của Ban giám sát đầu tư cộng đồng.

Công tác quy hoạch cũng được quan tâm, trong đó ưu tiên đầu tư các tuyến đường có tính kết nối cao, phục vụ trực tiếp nhu cầu sản xuất và dân sinh. Năm 2026, xã tiếp tục triển khai 7 dự án nâng cấp các tuyến đường giao thông, góp phần cải thiện điều kiện đi lại và phát triển kinh tế địa phương.

Đáng chú ý, bên cạnh nguồn vốn ngân sách, Yên Lập đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sự tham gia của Nhân dân, các tổ chức và cá nhân với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng. Trên cơ sở đó, xã đã rà soát thực tế, xây dựng kế hoạch hỗ trợ xi măng để phát triển giao thông nông thôn.

Theo đồng chí Phạm Trung Kiên - Trưởng Phòng Kinh tế xã, thực hiện kế hoạch hỗ trợ xi măng năm 2026, địa phương đã tiến hành rà soát, phân loại các tuyến đường đủ điều kiện. Kết quả, có 27 khu dân cư đăng ký bê tông hóa 116 tuyến đường với tổng chiều dài 13.703m (mặt đường rộng từ 3-5m, độ dày từ 15-20cm).

Qua rà soát, có 25 khu với 8 tuyến đường xuống cấp, tổng chiều dài 791m đủ điều kiện triển khai trong đợt 1. Phòng Kinh tế đã tham mưu UBND xã phê duyệt danh sách các tuyến đường được hỗ trợ xi măng; phối hợp tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp theo đúng quy định; ký kết hợp đồng đảm bảo chất lượng, tiến độ; đồng thời tổ chức cấp phát xi măng tới các khu dân cư, nhóm hộ dân đúng đối tượng, đủ khối lượng, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, cùng sự chung tay của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, Yên Lập đang từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tạo động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong thời gian tới.

Lệ Oanh