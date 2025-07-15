Yên Lập sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ xã lần thứ Nhất

Hơn 10 ngày chính thức đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Yên Lập đang đặt ra nhiều mục tiêu, trong đó trọng tâm là việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025- 2030. Đây được xem là một sự kiện lịch sử, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn phát triển mới của xã.

BCH Đảng bộ xã Yên Lập họp thông qua dự thảo báo cáo các văn kiện Đại hội Đảng bộ xã.

Được hình thành trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng thị trấn Yên Lập với 3 xã Hưng Long, Đồng Lạc và Đồng Thịnh (tỉnh Phú Thọ cũ), xã Yên Lập hiện có diện tích tự nhiên 69,040 km2, quy mô dân số 29.678 người. Những ngày qua, song song với việc vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã Yên Lập khẩn trương chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025- 2030. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hạnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã cho biết: Ngay ngày đầu xã đi vào hoạt động, BCH Đảng bộ xã đã tổ chức hội nghị cho ý kiến và thông qua các tờ trình xem xét một số nội dung quan trọng. Nhiệm vụ trước mắt của BCH Đảng bộ, BTV Đảng uỷ xã là chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội; thành lập các tiểu ban để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã sẽ diễn ra trong cuối tháng 7.

Xã Yên Lập có 13 chi, đảng bộ cơ sở, 65 chi bộ trực thuộc với 1.500 đảng viên. Thời điểm này, các chi, đảng bộ đang khẩn trương tiến hành đại hội, dự kiến đến 20/7, các chi, đảng bộ tổ chức xong đại hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã sẽ được tổ chức vào cuối tháng 7.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã lần thứ Nhất được Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch cụ thể theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng. Đảng ủy xã xác định việc tổ chức đại hội phải bảo đảm an toàn, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với Đảng.

Văn kiện đại hội được Đảng ủy chuẩn bị công phu, có sự tiếp thu thực tiễn quản lý sau sáp nhập và được phát huy trí tuệ của toàn Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Kim Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cho biết: “Chúng tôi xác định lắng nghe và tổng hợp ý kiến từ cơ sở là yếu tố then chốt để văn kiện thực sự đi vào đời sống, phản ánh đúng nguyện vọng và ý chí của Nhân dân, toàn thể đảng viên. Các chi bộ đang tập trung góp ý dự thảo văn kiện đại hội, trong đó có báo cáo chính trị. Đến nay, dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ xã đang được tiểu ban văn kiện tiếp tục tổng hợp, hoàn thiện để sẵn sàng tổ chức đại hội vào cuối tháng.”

Công tác tuyên truyền, khánh tiết và các điều kiện đảm bảo phục vụ đại hội Đảng bộ được tiểu ban tuyên truyền và tổ chức, phục vụ đại hội xây dựng kế hoạch cụ thể và có thiết kế cơ bản. Cùng với chuẩn bị các nội dung dự thảo văn kiện, việc thúc đẩy các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân đang được Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Thông qua những việc làm cụ thể trong thi đua lao động, sản xuất sẽ góp phần vào thành công của đại hội Đảng bộ xã.

Với sự chuẩn bị chu đáo, Đại hội Đảng bộ xã Yên Lập lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025- 2030 đã sẵn sàng. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới, thể hiện sự quyết tâm đoàn kết, thống nhất, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân xây dựng xã Yên Lập phát triển nhanh và bền vững.

Chi Hương