10 học sinh Trường THPT Việt Trì được kết nạp Đảng

Đảng bộ Trường THPT Việt Trì vừa tổ chức lễ kết nạp Đảng cho các học sinh ưu tú khối 12, năm học 2025 - 2026.

Đảng bộ Trường THPT Việt Trì tổ chức lễ kết nạp Đảng cho các học sinh ưu tú khối 12, năm học 2025 - 2026.

Năm học 2025 - 2026, 10 học sinh ưu tú là học sinh khối 12, Trường THPT Việt Trì vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là những gương mặt tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt; tích cực tham gia các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng lực tổ chức trong các hoạt động của nhà trường.

Những năm gần đây, công tác phát triển đảng viên trong học sinh luôn được Đảng bộ Trường THPT Việt Trì quan tâm, chú trọng. Việc bồi dưỡng, kết nạp những học sinh có thành tích học tập xuất sắc, phẩm chất đạo đức tốt và có động cơ phấn đấu đúng đắn góp phần bổ sung nguồn đảng viên trẻ cho Đảng; đồng thời tạo động lực để đoàn viên, thanh niên trong nhà trường tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và cống hiến.

Lễ kết nạp đảng viên mới là dấu mốc quan trọng đối với mỗi học sinh được đứng trong hàng ngũ của Đảng, khẳng định hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục chính trị tư tưởng và bồi dưỡng thế hệ trẻ của nhà trường. Qua đó, góp phần khơi dậy tinh thần học tập, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Trường THPT Việt Trì đối với quê hương, đất nước.

Hiền Mai