4 loại đậu giàu magie nên ăn thường xuyên

Đậu đen, đậu nành và đậu Hà Lan giàu magie, khoáng chất cần thiết cho hoạt động của tim mạch, hệ thần kinh, cơ bắp và quá trình tạo năng lượng của cơ thể.

Theo Very Well Health, magie tham gia hơn 300 phản ứng sinh hóa trong cơ thể, đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo năng lượng, điều hòa hoạt động thần kinh, hỗ trợ chức năng cơ bắp, tim mạch và duy trì sức khỏe xương. Nhu cầu magie khuyến nghị ở người trưởng thành dao động từ 310 đến 420 mg mỗi ngày, tùy độ tuổi và giới tính. Dưới đây là những loại đậu giàu khoáng chất này.

Đậu phộng

Khoảng 28 g đậu phộng (một nắm nhỏ) cung cấp 45-50 mg magie. Loại hạt này còn giàu protein thực vật, chất béo không bão hòa, vitamin E và các hợp chất chống oxy hóa. Nhờ thành phần dinh dưỡng đa dạng, đậu phộng có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch, kiểm soát đường huyết và cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Đậu đen

Đậu đen giàu magie, tốt cho huyết áp, cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm cảm giác mệt mỏi. Ngoài magie, đậu đen còn chứa nhiều chất xơ, protein thực vật, sắt và chất chống oxy hóa. Hàm lượng chất xơ cao giúp ổn định đường huyết, hỗ trợ tiêu hóa, giúp no lâu, có lợi cho việc kiểm soát cân nặng.

Đây cũng là thực phẩm ít chất béo, dễ kết hợp trong nhiều món ăn như chè, súp, salad hoặc nấu cùng cơm, phù hợp với chế độ ăn lành mạnh.

Đậu nành luộc giàu magie. Ảnh: Kim Uyên

Đậu nành

100 g đậu nành luộc cung cấp gần 80-90 mg magie, hỗ trợ hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và quá trình tạo năng lượng cho cơ thể.

Ngoài magie, đậu nành còn giàu protein thực vật chất lượng cao, chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu. Thực phẩm này cũng có isoflavone - hợp chất thực vật có cấu trúc tương tự estrogen, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giúp giảm một số triệu chứng khó chịu ở phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh.

Chất xơ, kali và các chất chống oxy hóa trong đậu nành góp phần kiểm soát cholesterol, tốt cho đường ruột, theo Times of India.

Đậu Hà Lan

Magie trong đậu Hà Lan giúp cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng hiệu quả, giảm cảm giác uể oải và hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh. Lượng chất xơ dồi dào trong loại đậu này góp phần nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ kiểm soát cholesterol máu.

Đậu Hà Lan cũng chứa lutein và zeaxanthin, hai chất chống oxy hóa quan trọng có thể bảo vệ mắt khỏi tác động của quá trình lão hóa.

Theo vnexpress.net